Paquito y Lebrón se vuelven a enganchar al factor remontada

Ya les ocurrió en Bruselas en varias ocasiones y ahora han vuelto a hacerse fuertes con el mismo método. Paquito Navarro y Juan Lebrón se están acostumbrando a hacer sufrir a sus seguidores y a tener que estar pendientes hasta el último punto en sus partidos, pues las remontadas parecen el pan de cada día.





En Asunción las han vuelto a utilizar como moneda de cambio, esta vez ante Agustín Gutiérrez y José Rico, pareja que les llevó a pelear hasta el extremo en la primera manga (les forzaron el tie break) pero que acabó por claudicar cuando la maquinaria andaluza se puso en marcha.

Paquito y Juan se vieron contra las cuerdas y entonces apareció su mejor versión, arrollando en el segundo y tercer set con una suficiencia enorme y con calma, efectividad máxima y derrochando calidad (6-7, 6-1 y 6-2). Un pequeño susto para no confiarse más de la cuenta.

Los favoritos, por su parte, no tuvieron esa dosis de incertidumbre y lo dejaron todo atado y bien atado. Sin medias tintas, Arturo Coello y Agustín Tapia hicieron descarrilar a 'Lucho' Capra y Álex Chozas, castigados estos también por el desgaste del día anterior (6-0 y 6-3), mientras que Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno provocaban un maremoto de pádel en la Pisa 3 ante Pablo Lijó y José Antonio García Diestro (6-1 y 6-1); Fede Chingotto y Ale Galán tampoco encontraban excesiva oposición en Edu Alonso y Álex Arroyo (6-3 y 6-2).

Más complicaciones se les presentaron a Miguel Yanguas y Javi Garrido, a quienes la fantasía en el juego de Leo Augsburger y Tino Libaak les llevó al extremo, a no poder despistarse un solo minuto. Duelo de Argentina vs. España con un pádel fluido, rápido y potente, en el que Tino y Leo sacaron ventaja inicial merced a un solitario break (6-4) para luego encontrarse con la misma medicina por parte de los andaluces, quienes tuvieron hasta cinco opciones de romper en el segundo pero sólo aprovecharon una (4-6).

Todo empatado y momento para echar el resto en el tercero. Buscaban siempre llevar la iniciativa Augsburger y Libaak y aunque acumularon opciones, no las consiguieron certificar, mientras que Miguel y Javi, la que tuvieron, para dentro. Eso les permitiría ponerse por delante en el set y cerrar el encuentro posteriormente, sufriendo y resoplando pero con la victoria en el bolsillo (6-4, 4-6 y 4-6).

Les tocó igualmente remontada a Juan Tello y a Fernando Belasteguín, este llegando a unos cuartos tras mucho tiempo (demasiado para él). Un partido muy loco ante Enrique Goenaga y Juanlu Esbrí fue lo que tuvieron los argentinos, pues sus rivales son una pareja que si está enchufada te mete en muchos problemas y eso es lo que les ocurrió en el primer tramo, donde superaron ampliamente a Bela y Tello.

Sin respuesta y acumulando demasiados errores, la dupla nº5 se vio contra las cuerdas (2-6) y necesitó ir al banquillo a coger aire y reordenar sus ideas, algo que hicieron a la perfección, pues les permitió volver a la pista totalmente cambiados. Su juego era diferente, su actitud también y su energía superaba ahora a los españoles, dándoles de su propia receta para levantarse y recuperar la desventaja; le dieron la vuelta al marcador y consiguieron, en dos horas exactas de pelea, no caer eliminados contra pronóstico (2-6, 6-2 y 6-3).

Victorias trabajadas para Álex Ruiz y 'Momo' González ante los siempre voluntariosos y correosos Javier Valdés y Daniel Windhal (7-6 y 6-3), mismo resultado aunque con los registros cambiados que escribirían Lucas Campagnolo y Javi Leal al sorprender a Javi Ruiz y Pablo Cardona (6-3 y 7-6), quienes fueron de menos a más pero no terminaron de concretar su mejoría.