Terminología del póquer

El póquer es uno de los juegos de cartas más populares del mundo, sino el más popular de todos. Para dominarlo, no basta con aprenderse las normas básicas y algunas de sus estrategias. Es igual de importante, o más, conocer la terminología técnica. Eso te dará una ventaja a la hora de estudiarte las reglas, pero también hará que puedas afrontar una partida con mucha más tranquilidad y confianza.

Repasamos el glosario más básico del póquer.

All-In: Apostar todas tus fichas en una ronda de apuestas.

Ante: Porción de dinero que todos los jugadores apuestan para aumentar el bote antes de empezar una mano.

Big Blind: “Ciega grande”,normalmente constituye una apuesta completa de la primera ronda de una partida de Texas Hold’em.

Blind: También conocida como “ciega”, es una apuesta obligatoria para uno o más jugadores antes de que el crupier reparta las cartas. Hay ciegas grandes y ciegas pequeñas.

Bluff: “Farol”, o apostar teniendo una mano débil para hacerle creer a los otros jugadores que tu mano es fuerte.

Call: Igualar la apuesta o subida más reciente, es decir, poniendo en el bote la misma cantidad de dinero que el otro participante.

Center Pot: Es el bote principal que se ha creado durante una mano de póquer.

Check: No apostar, pero sin renunciar a poder hacerlo en la siguiente ronda de apuestas.

CommunityCards: Las cartas comunitarias son las que comparten los jugadores durante una partida. Se reparten boca arriba.

Dealer: Persona que reparte los naipes, ya sea un profesional, un repartidor automático o uno de los participantes de la partida.

Dog: Abreviatura de underdog, así se conoce a un jugador que no es favorito para ganar una partida.

Draw: Jugada de una mano que no es necesariamente buena, pero que el jugador confía que lo será si le salen las cartas correctas más adelante.

Expectation: Expectativa, es decir, lo que esperas que vas a ganar antes de hacer una jugada concreta.

Extra Blind: Aquella ciega que coloca un jugador nuevo cuando entra en una partida.

Flop: Las tres primeras cartas comunitarias jugadas en una partida de Texas Hold’em.

Flush: O “color”, es una mano formada por cinco cartas del mismo palo, aunque no necesariamente consecutivas.

Fold: Retirarse de la partida, lo que hace que el jugador pierda la oportunidad de conseguir el bote.

Fourof a Kind: O “póquer”, es una mano formada por cuatro cartas del mismo valor y una carta cualquiera.

Full House: O sencillamente “full”, es una mano formada por tres cartas del mismo valor y otras dos que también comparten el mismo valor entre ellas.

Heads Up: Bote por el que se enfrentan solo dos jugadores, cara a cara.

High Card: O “carta más alta”, cuando ningún jugador consigue una mano, la partida se jugará al naipe con más valor de todos los participantes.

HoleCards: Cartas repartidas boca abajo para cada jugador.

Hand: Las manos son las combinaciones de cinco cartas que los jugadores de póquer deben hacer para ganar una partida.

Live Blind: Apuesta obligatoria que uno o más jugadores deberán colocar antes del reparto de cartas, pero con la posibilidad de subir la apuesta cuando les vuelva a tocar el turno.

Muck: Cartas que los jugadores descartan sin mostrar.

No-Limit: Versión de póquer en la que los jugadores pueden apostar la cantidad de fichas que quieran, sin límite.

Nuts: La mejor combinación de cartas posible teniendo en cuenta lo que hay en la mesa.

OnePair: O “par”, es una mano formada por dos cartas del mismo valor y otras tres cartas con valor distinto entre sí.

Online Poker: El pokeronline es aquel que se juega por Internet, a través de un dispositivo electrónico.

Pot-Limit: Versión de póquer en la que los jugadores pueden apostar una cantidad máxima de dinero.

Raise: Subir, es decir, aumentar la cantidad de fichas de la apuesta más alta.

River: La última carta comunitaria que se coloca boca arriba sobre la mesa.

Royal Flush: O “escalera real”, es una mano formada por las cinco cartas de mayor valor de un mismo palo (es decir, un As, una K, una Q, una J y un 10).

Small Blind: “Ciega pequeña”, normalmente entre un tercio y dos tercios de la apuesta de la primera ronda de una partida de Texas Hold’em.

Straight: O “escalera”, es una mano formada por cinco cartas consecutivas, aunque no necesariamente del mismo palo.

StraightFlush: O “escalera de color”, es una mano formada por cinco cartas consecutivas del mismo palo.

Threeof a Kind: O “trio”, es una mano formada por tres cartas del mismo valor y otras dos distintas entre sí.

Turn: La cuarta carta comunitaria.

TwoPairs: O “doble par”, es una mano formada por un par de cartas del mismo valor, otro par de cartas del mismo valor (y distinto al anterior) y otra carta diferente.