Enate, el entrañable paisaje del Somontano en el paladar

Bodega fundada en 1991, que basa su buen hacer en tres pilares: la elaboración de vinos de calidad, el respeto por el medioambiente y una importante vinculación con el arte contemporáneo.

Enate dispone de un viñedo de unas 500 hectáreas que se distribuye por los municipios de Salas Altas, Salas Bajas, Cregenzán y Barbastro, con altitudes aproximadas de 600 metros sobre el nivel del mar, en terrenos calizos muy fértiles. El clima en esta zona es continental, las temperaturas son muy frías en invierno y calurosas en verano.

Por la elaboración de sus vinos se ha convertido en un referente en la industria vitivinícola española, porque la pasión por la tradición convive con las modernas técnicas, que se traducen en una gama que van desde los típicos crianzas y reservas hasta los monovarietales tintos y blancos.

Jesús Arjona, enólogo

“Dentro de la estrategia de la bodega, el concepto de calidad no se detiene en el vino como tal, sino que su filosofía busca distinguirse dentro del mundo del vino a través de su irrescindible maridaje con el arte contemporáneo, esencia de su carácter y seña de identidad en el tiempo. Hoy, Enate es bodega y museo. Es al tiempo vinoteca y sala de exposiciones, y ha fraguado su personalidad en la exquisitez de ambas. Sus barricas y sus paredes resumen los grandes vinos de España, habitados por la genialidad de los grandes creadores españoles e internacionales”. Señala con cierto orgullo el enólogo, Jesús Artajona.

ENATE Chardonnay-234 2023.

La cata



Color pajizo brillante. Un abanico de aromas frutales recuerdan a manzanas verdes y melocotones junto con un toque de piña madura. En boca, se presenta fructuoso, expresivo, con una textura suave y cremosa, manteniendo un equilibrio fresco que invita al siguiente sorbo. Su final limpio y persistente es ideal para degustar aperitivos donostiarras, mariscos cantábricos y de la bahía de Cádiz, pescados blancos a la espalda, pescados blancos y suaves quesos gallegos.

Ficha D. O. Somontano. Variedad: 100% Chardonnay. Alcohol/Graduación: 14, 5%. Temperatura de servicio: 10º C. Precio: 8,60 €.

Gewürztraminer 2023

La aromática gewürztraminer, originaria de Alsacia y de la cuenca del Mosela, fue introducida a nuestro país por los viñedos del Penedès y del Somontano; actualmente, podría ser considerada una rareza por el consumidor español. Enate, por su parte, se ha caracterizado desde sus inicios por su fuerte apuesta por los varietales foráneos y ésta es una sabrosa muestra de adaptabilidad en su viñedo de 40 hectáreas a los pies del Pirineo oscense.

La cata

Color pajizo brillante. Aromas de pétalos de rosa, jazmín, manzana verde, pera y tonos de miel. Paso suave en boca fresco, jugoso y equilibrado. Un final sedoso, con notas a especias y flores silvestres propias de las uvas Gewürztraminer es idóneo para parrilladas de verduras, tapas andaluzas, mariscos gallegos, pescados blancos, platos exóticos de comida oriental y postres golosos.

Ficha D.O. Somontano. Variedad: Gewürztraminer. Alcohol/Graduación: 14%. Temperatura de servicio: 8/ 10 º C. Precio medio: 12,40 €.

Enate Rosado 2023

En la bodega afirman que es un vino con alma de blanco y cuerpo de tinto, que ha sido diseñado para jugar y ganar la liga de campeones. De hecho ha sido señalado como Rosado del Año, podio en el Top 100 Vinos de Aragón.

La Cata



Color rosado brillante: Intensos aromas de fresas confitadas, arándano, frambuesa. En boca presenta sabroso, frutal, con equilibrada acidez. Un largo y grato final se ofrece para acompañar arroces alicantinos, parrilladas de verduras, canapés de salmón ahumado y eneldo, sin olvidar un abanico de quesos estilo Brie, con mermelada de tomate y platos informales como pizzas.

Ficha D.O. Somontano. Variedad: Cabernet Sauvignon.. Alcohol: 13, 5 º. Temperatura de Servicio: 8-10 º C. Etiqueta original para Enate del artista Víctor Mira. Precio: 8,75 €.

Enoturismo

Enate se encuentra en el entorno privilegiado del Somontano, a los pies de los Pirineos y al abrigo de la Sierra de Guara. Rodeado de verdes paisajes salpicados de vides, cañones y hoces formados por el río Vero: Un diáfano lugar para practicarturismo activo: bicicleta, escalada, barrancos hasta rutas senderistas para disfrutar de la naturaleza en familia. Siguiendo las pinceladas del río Vero se hallan pueblos llenos de encanto: Barbastro o Alquézar, donde disfrutar del románico o el barroco, a través de monumentos restaurados y edificaciones tradicionales. Acercándose a los Pirineos se llega a la ciudad de Aínsa, un arraigo medieval que se deja entremezclar con la alta gastronomía de vanguardia de la zona. Además, la bodega cumple con todas las medidas en materia de higiene y seguridad, y realiza una atención totalmente personalizada. Por ello ha recibido el distintivo: ‘Experiencia de Enoturismo Segura’ del Gobierno de Aragón.



Bodega Enate www.enate.es 22314-Salas Bajas (Huesca) España. 974 30 25 80.