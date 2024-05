El boom de los granizados en el verano. La nueva alternativa sin azúcar

En el competitivo sector HORECA, la capacidad de ofrecer opciones que combinen salud y sabor se ha vuelto crucial. La tendencia actual se inclina hacia bebidas refrescantes que no solo sean deliciosas, sino también saludables. Esta demanda creciente ha puesto de relieve productos innovadores como los granizados sin azúcar, que están ganando popularidad entre los consumidores conscientes de su salud.

La tendencia de los granizados sin azúcar Cada vez más personas buscan alternativas saludables en su dieta diaria y los granizados sin azúcar de Bresküì han surgido como una opción ideal para satisfacer esta demanda. Estos granizados no solo evitan los azúcares añadidos, sino también los colorantes azoicos y el gluten, haciendo de ellos una elección perfecta para aquellos con restricciones dietéticas o que simplemente prefieren un estilo de vida más saludable.

Salud y sabor en perfecta armonía El mercado ofrece varias opciones de granizados con un alto nivel de azúcar e ingredientes artificiales añadidos, lo que hoy es un freno a la hora de elegir esta bebida. Para dar una solución a esta categoría es que surgen los granizados sin azúcar de Bresküì, que incluyen sabores vibrantes como Limón, Cola y Fresa. Estos granizados están diseñados para ofrecer una experiencia refrescante sin comprometer el sabor, algo que cada vez más clientes aprecian.

Eficiencia en la preparación Una de las ventajas de estos granizados es su fácil preparación. Por ejemplo, cada litro de concentrado de Bresküì se diluye en seis litros de agua para producir hasta siete litros de granizado. Esta eficiencia no solo maximiza el rendimiento, sino que también facilita una operación ordenada y limpia. La simplicidad en la preparación permite que el personal se enfoque en proporcionar el mejor servicio al cliente, en lugar de preocuparse por procesos complicados de elaboración.

Diferenciación en el mercado Para los negocios del sector HORECA, la incorporación de granizados sin azúcar puede representar una ventaja competitiva significativa. Ofrecer este tipo de producto no solo enriquece la oferta de bebidas, sino que también fortalece la imagen del negocio como innovador y comprometido con la salud. Esta diferenciación es vital en un mercado donde los consumidores valoran cada vez más las opciones que promuevan su bienestar integral.

Atractivo para un público diverso Los granizados sin azúcar son atractivos para una amplia gama de clientes, desde familias que buscan opciones más saludables para sus hijos hasta profesionales conscientes de su dieta. La capacidad de atraer a un público diverso es una ventaja considerable para cualquier establecimiento que desee expandir su clientela.

Una opción ideal para negocios Optar por productos como los granizados sin azúcar de Bresküì, distribuidos por Espressa Coffee & More, es una manera efectiva de mejorar la experiencia del cliente y promover una imagen positiva del negocio. Este tipo de producto no solo se alinea con las tendencias actuales de salud, sino que también facilita la operación diaria de los establecimientos.