​"El caso Goldman": la justicia es un espectáculo

Martín Nuza se encuentra involucrado en la industria cinematográfica desde 2005, como guionista, productor y director de documentales y largometrajes, que han sido reconocidos internacionalmente durante su trayectoria profesional. El próximo 22 de mayo, se llevará a cabo el estreno de su magnífica obra cinematográfica, titulada "In Tenebras: Into the Darkness", traducida del latín como "En la oscuridad".