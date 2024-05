Dos tercios de los profesionales de Atención Primaria no tienen formación en fitoterapia, afirma SEFIT

Las plantas medicinales se indican sobre todo para afecciones relacionadas con el sistema nervioso y el aparato digestivo. Manzanilla, tila y valeriana son las plantas medicinales que más emplean los profesionales sanitarios de forma personal El 65% de los profesionales sanitarios reconocen no tener formación en fitoterapia y el 78% de ellos consideran que deberían conocer más sobre el potencial terapéutico de las plantas medicinales. Estas son las principales conclusiones de un estudio publicado en Revista de Fitoterapia y que se presenta en el XIV Congreso de Fitoterapia Ciudad de Oviedo, que organizan la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT) y la Sociedad Asturiana de Fitoterapia (SAF) del 17 al 19 de mayo en el Colegio de Médicos de Asturias (Oviedo). "Los sanitarios de Atención Primaria no tienen la suficiente formación en fitoterapia como para recomendarla a sus pacientes, pero la gran mayoría están interesados en adquirir conocimientos, ya que saben que muchos pacientes utilizan productos de plantas medicinales. Desde la SEFIT ofrecemos todos los recursos necesarios para que puedan aprovechar las ventajas de la fitoterapia en su práctica clínica diaria con cursos, charlas, congresos y diferentes formaciones", explica el doctor Bernat Vanaclocha, vicepresidente de SEFIT.

Según esta encuesta, a la que respondieron 753 profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, un 89% de los consultados conocen el término fitoterapia y un 31% la usa a nivel personal, destacando entre las plantas que más utilizan la valeriana, la tila y la manzanilla. Además, un 22% de los profesionales afirmaron tener conocimientos previos y un 65% no tener formación en esta área. De los encuestados, un 39% consideró no sentirse capacitado para prescribir y un 78% considera que es necesaria la formación. "A tenor de estos resultados, sería necesaria la inclusión de la fitoterapia en los planes de estudio de las profesiones sanitarias, y que las instituciones sanitarias ofrecieran la posibilidad de disponer de recursos de formación continuada y de acceso a las fuentes de información adecuadas. Con estas medidas estarían en disposición de prescribir y dispensar fitoterapia con garantía y poder atender a un importante porcentaje de la población que desea recibir tratamientos naturales seguros y eficaces", comenta el doctor Vanaclocha.

Los pacientes no demandan tratamientos fitoterápicos

Los profesionales recomiendan fitoterapia, especialmente para afecciones relacionadas con el sistema nervioso y el aparato digestivo. Según los encuestados, la demanda de fitoterapia en la consulta no supera el 15%, "algo que contrasta con la mayoría de los estudios publicados que muestran un consumo de plantas medicinales por parte de un 30% de la población; esta diferencia podría atribuirse a un temor a la posible desaprobación por parte del profesional de la salud. Esta falta de comunicación entre médico y paciente puede influir en la eficacia y seguridad de los tratamientos", añade el doctor Francisco Marín, coordinador del Grupo de Trabajo de Fitoterapia de SEFIT-SEMERGEN.

A pesar de que la valeriana es la planta medicinal más recomendada y consumida por los profesionales sanitarios, solo un 37% de los sanitarios supo contestar acertadamente sobre las posibles interacciones con las benzodiacepinas, y un 61% desconocía la respuesta. "La mayoría de los profesionales encuestados -incluidos los que se declaran prescriptores- no tienen conocimientos suficientes para prescribir o recomendar fitoterapia, independientemente de su percepción de formación y capacitación", admite el doctor Marín.

El XIV Congreso de Fitoterapia Ciudad de Oviedo tratará distintos temas como la fitoterapia y el papel que puede hacer frente al envejecimiento; el uso de las plantas medicinales en la salud de la mujer; la fitoterapia en la enfermedad inflamatoria intestinal o cómo puede beneficiar al paciente en procesos de inflamación y dolor o de inmunidad. Además, habrá comunicaciones orales y se presentarán 24 pósters.