Las claves más efectivas a la hora de estudiar, por Joan López, de Potencia Tu Estudio

El primer paso para el desarrollo personal y profesional, hoy en día, es el estudio. La vida académica abre paso a infinidad de oportunidades en el campo laboral. Sin embargo, el mero deseo de aprender puede no ser suficiente en algunas áreas. Para muchos estudiantes, la incorporación de nuevos conocimientos, el dominio de determinadas materias o la obtención de buenas calificaciones suele verse obstaculizado por la falta de herramientas y estrategias adecuadas para estudiar de manera efectiva. Así lo reconoce Joan López, quien ha detectado está complejidad del campo académico para desarrollar una solución esperanzadora y efectiva con Potencia Tu Estudio. Durante esta entrevista, se invita a conocer más de esta iniciativa de primera mano, explorando las motivaciones de su autor y las propuestas que brinda para mejorar la calidad del desempeño estudiantil.

¿Cómo surgió la idea de crear Potencia Tu Estudio y dedicarte a impartir cursos sobre técnicas de estudio?

Siempre se me habían dado bien los estudios. Y siempre me había gustado la temática. Pero el punto de inflexión fue cuando suspendí por primera vez en la universidad, cursando tercero de Derecho.

Recuerdo como si fuese ayer aquel momento y lo mal que lo pasé. No solamente por suspender, sino por todo el ruido, dudas y miedo que generó en mí y en mi familia.

A partir de ahí, me volqué a buscar y aprender técnicas de estudio y tras su aplicación, logré mi primera matrícula de honor. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta de que no iba de capacidad, sino de saber cómo optimizar tu tiempo, tu concentración, tu forma de retener y hacer los exámenes.

Y a partir de ahí me enamoré de este mundo y empecé a estudiar, investigar, aplicar y enseñar.

¿Por qué piensas que es importante tener buenas notas?

El motivo que a todos nos viene a la cabeza es el hecho de que sin ellas, todo se dificulta. Sin esta nota quizás no puedo estudiar la carrera que quiero. Sin esa nota quizás no puedo lograr una plaza en la oposición. Sin esa nota media quizás no puedo entrar en ese puesto de trabajo.

Pero además, lograr buenas notas, implica en la mayoría de casos haber mejorado otras áreas: la disciplina, la constancia, la correcta administración del tiempo, superar el miedo al fracaso y al suspenso, preparación mental y un conjunto de características que nos ayudarán en nuestro futuro.

Habla un poco sobre el programa HIS, ¿cuáles fueron las principales motivaciones que te llevaron a desarrollarlo y a enfocarlo en enseñar a estudiar mejor en lugar de estudiar más?

Si nos fijamos bien, nos ponemos a estudiar de pequeños y siempre nos dicen lo que hay que estudiar. Y casi nunca dedicamos tiempo al cómo estudiarlo.

Y cuando no llegas a la nota, la respuesta común es: estudiar más horas, has estudiado poco.

No obstante, en la mayoría de veces el problema viene de no saber cómo aprovechar esas horas en las que pasas sentado estudiando. Falta de concentración, dispersión, postergación del estudio, memorizar y olvidar, leer y volver a leer por qué no lo he entendido...

Por ello nace HIS, para dar herramientas, técnicas y estrategias eficaces, simples y prácticas para que ese tiempo que estás estudiando se pueda optimizar y así hacer que valga la pena el tiempo que estás sentado estudiando.

¿Cuáles son las principales técnicas de estudio que enseñas en tus cursos y cómo crees que pueden ayudar a los estudiantes a mejorar sus calificaciones?

Las principales técnicas que enseñamos se podrían dividir en 5 fases.

Técnicas para crear una organización correcta, que se adapte a tus circunstancias, a tu ritmo de estudio y que sea motivando y alcanzable a la vez.

Técnicas para leer de forma dinámica, con plena concentración, para duplicar y triplicar tu ritmo de lectura comprensiva.

Técnicas para comprender, interiorizar y asimilar cada tipología de texto que debas estudiar y la reelaboración del tema mediante el uso de esquemas jerárquicos, que es la mejor herramienta para sintetizar un tema

Técnicas para memorizar a corto y a largo plazo, sin tener que repetir tantas veces lo que se quiere memorizar.

Técnicas para autoevaluarte y saber así si lo llevas bien o no tan bien, gestionar tu tensión y ansiedad y familiarizarte con la tipología del examen.

¿Qué diferencias o ventajas ofrece el programa HIS en comparación con otros métodos de estudio tradicionales?

Lo que nos diferencia es que estamos constantemente mejorando las técnicas de estudio y simplificándolas para que nuestros alumnos las dominen con rapidez y facilidad.

Nos encanta estar a la última de todas las evidencias científicas y llevar todo a la práctica.

Si tienes mejores técnicas, podrás sacarle más partido y por ello ese es nuestro foco total.

Además, ofrecemos un seguimiento y una personalización, que a pesar de ser online, el alumno se siente todo el rato acompañado y se siente seguro al ver que se le resuelven todas las dudas al momento.

¿Has tenido algún desafío al impartir tus cursos? ¿Cómo lo has superado?

El desafío más grande fue impartir el primer curso totalmente online. Al inicio pensé que los alumnos no podrían obtener los mismos resultados, que se perdería algo al ser online, que quizás la gente desconectaría más que en lo personal.

Sin embargo, fue todo lo contrario. Esto nos llevó a alargar el Programa, darle más soporte, darle más tiempo entre sesión y sesión para ir encajando todas las piezas y fue mucho mejor que el presencial.

¿Cuál ha ido la respuesta de tus estudiantes al aplicar las técnicas de estudio que enseñas? ¿Has recibido algún testimonio de éxito específico?

Afortunadamente, recibimos cada día del año algún resultado positivo por parte de nuestros alumnos. Notazas de asignaturas, plazas logradas, tiempos optimizados, temarios que se recuerdan a la perfección tras 2 meses de su estudio.

En mi Instagram @joan_lopeez tengo más de 200 testimonios subidos, por si alguien quiere ir a ver y coger inspiración.

¿Qué consejos o recomendaciones puedes dar a los estudiantes que desean mejorar su rendimiento académico y aprovechar al máximo sus horas de estudio, pero no saben por dónde empezar?

Lo primero es empezar a fijar 2 o 3 horas máximo de estudio al día. Que cada hora de esas tenga un objetivo claro a cumplir, un número de páginas a lograr. Y que esa hora la dividas en 2 ciclos de 25 min de estudio, para que no se te haga quizás tan largo el rato.

Y cumplir esto por 5 días seguidos, para integrarlo en rutina.

A su vez, te vas fijando en cuánto logras avanzar en 1 hora de estudio y cada día intentas subir ese ritmo.

¿Cuáles son tus planes a futuro con respecto a Potencia Tu Estudio y la difusión de las técnicas de estudio que promueves?

El plan es sencillo: impactar al mayor número de estudiantes y opositores para que puedan acelerar su proceso y llegar antes a sus metas.

Los estudiantes universitarios y los opositores ya no están solos en su camino formativo. Joan López está convirtiéndose en ese bastión que cada alumno necesita, al brindarle recursos formativos, propuestas organizativas y acompañamiento personalizado en cada instancia de aprendizaje. Es así como Potencia Tu Estudio se alza como un catalizador de cambio, liderando una revolución en el abordaje del estudio a través de un arsenal de técnicas, consejos y el programa High Impact Student. Y es que no se trata de acumular interminables horas de estudio, sino de implementar estrategias inteligentes, como las que Joan López ha sabido desarrollar y ahora compartir para que más personas alcancen el éxito desplegando su máximo potencial académico.