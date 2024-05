El placer de navegar en un crucero premium desde 499 € este verano

Holland America Line siempre ha optado por ofrecer elegancia y un servicio impecable a bordo. Todos sus barcos ofrecen una experiencia íntima y sofisticada, sin sacrificar la variedad de entretenimiento y opciones gastronómicas.

Desde cómodas tumbonas hasta espaciosos salones junto a la piscina, cada detalle está cuidadosamente diseñado para brindar confort y estilo, diferenciando a la compañía de otras navieras. Para los amantes de la música, los cruceros de Holland America Line son una delicia, gracias a sus asociaciones con reconocidos artistas y grupos musicales que ofrecen una amplia variedad de géneros a bordo.

El servicio impecable y la gastronomía excepcional son otros aspectos que distinguen a Holland America Line, con un equipo profesional y amable que se esfuerza por hacer que cada momento a bordo sea memorable.

Este verano, Holland America Line presenta itinerarios cautivadores en crucero por los Fiordos Noruegos, Islandia y Escocia, Islas Británicas y el Adriático que combinan destinos reconocidos mundialmente con lugares remotos que encierran auténticas maravillas por descubrir. Además, sorprenden con precios irresistibles y promociones que incluyen 3º/4º pasajero GRATIS en salidas seleccionadas, y hasta 300$ de crédito a bordo para reservas efectuadas antes del 31 de mayo 2024.

Zarpando desde Copenhague, explorar Escocia y luego visitar tres puertos en Islandia es una experiencia única e inolvidable. Asimismo, recorrer las Islas Británicas durante dos semanas permite conocer ciudades tan fascinantes como Newcastle, Edimburgo, Dublín y Liverpool, además de otras escalas en lugares impresionantes.

Cruceros destacados para este verano con Holland America Line Islandia y Escocia - 7 noches de Reikiavik (Islandia) a Copenhague (Dinamarca). Salida: 8 junio 2024 desde 499 € p.p

Islas Británicas - 14 noches desde/hasta Copenhague (Dinamarca).

Salida: 15 junio 2024 desde 899 € p.p ¡3º y 4º pasajero GRATIS!

Fiordos Noruegos - 7 noches desde/hasta Rotterdam (Holanda).

Salida: 29 junio de 2024 desde 999 € p.p ¡3º y 4º pasajero GRATIS!

Adriático e Italia - 9 noches desde Trieste (Venecia) a Civitavecchia (Roma)

Salida: 5 julio 2024 desde 1.099 € p.p

Además, por 65€ por persona y por noche, se puede acceder al paquete "HAVE IT ALL", el cual incluye una serie de beneficios como hasta 300 Dólares de crédito para excursiones, un paquete de bebidas Signature que incluye vinos, cervezas, licores y cócteles, hasta 3 cenas en restaurantes especializados, acceso al paquete de navegación Wi-Fi y las propinas incluidas. Es una opción ideal para maximizar la experiencia de crucero.

Las vacaciones perfectas para este verano.