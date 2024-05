El mítico Valencia Culinary Festival está de vuelta, el movimiento de la alta gastronomía valenciana

Se conoce que las personas son el conjunto de experiencias que viven y los recuerdos que conservan. Pocas cosas perduran tanto como los buenos momentos. Uno de ellos es el Valencia Culinary Festival que el 16 de mayo arranca su séptima edición gracias al trabajo de los restaurantes y empresas asociadas a Valencia Premium que cada año apuestan por la alta gastronomía y el territorio, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Visit Valencia, Diputación de Valencia y del media partner Impuls GUIDE.

Un festival boutique que ilumina la capital valenciana como el destino gastronómico nacional, gracias a una variedad de vivencias gastronómicas diseñadas para los paladares más hedonistas y también para aquellos que deseen iniciarse en la alta gastronomía. Durante 10 días, se llevarán a cabo más de 30 actividades personalizadas, con aforo limitado como menús a cuatro manos con chefs internacionales, diálogos entre huerta y cocina, catas con una biodiversidad relevante y degustaciones de un patrimonio histórico único en el mundo. Todas ellas, trascienden los propios restaurantes y nos llevan a explorar entornos singulares que sitúan a Valencia como el 'must be' de esta primavera.

La cocina valenciana como anfitriona Valencia es sinónimo de diversidad culinaria agraciada por la perfecta armonía entre la alta gastronomía y la tradición. Con su reflejo, brillan los reconocimientos de Estrellas Michelin y Soles Repsol, muestra presente durante los 10 días del festival boutique. Las propuestas más exigentes y trabajadas vuelven en formato cuatro manos con los mejores hoteles y restaurantes valencianos.

En la séptima edición del Valencia Culinary Festival, la cocina del alemán Bernd Knoller del restaurante RIFF se unirá al chef argentino Mariano Guardianelli, reconocido con una estrella Michelin por su enfoque apasionado hacia la cocina italiana moderna en su restaurante Abocar Due Cucine en Italia. Esta simbiosis promete equilibrar los grandes ingredientes del territorio, filosofía que une a ambos chefs.

Casa Montaña acogerá a Jorge Amores, reconocido chef al frente del Hotel Meridional en Guardamar del Segura, con su toque el producto se convierte en una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo. Este cuatro manos se enmarca en un espacio emblemático, fundado 1836, es parte del relato y de la historia de Valencia y la primera empresa de España en obtener el certificado de sostenibilidad turística.

Diálogos entre cocina y huerta La huerta valenciana es, probablemente, la insignia más valorada y reconocible de este territorio. Fruto de ello, las cocinas se someten a un diálogo constante para interpretarla a su manera y el Valencia Culinary Festival es testigo de ello.

A la huerta con el chef galardonado con 2 estrellas Michelin y 1 Estrella Verde Michelin, Ricard Camarena. Allí, se conocerá lo que Toni Misiano cultiva y que da forma al menú Oxalis que refuerza aún más la filosofía del chef de poner al servicio la creatividad de su cocina a favor del aprovechamiento al máximo, también en la propia huerta, para evitar desperdicios.

Con la D.O. de Arroz de Valencia y Llisa Negra se conocerán los arrozales, la historia del cultivo, su ecosistema y la relación con el Parque Natural de la Albufera de Valencia. En un 'tancat' se mostrará la peculiar manera de gestionar el agua en estos espacios tan singulares y, en la “Casa del motorista” las variedades de arroz amparadas por la D.O. Arròs de Valencia serán protagonistas. La visita acabará en una barraca tradicional con una cena que preparará Juan Ramos, jefe de Cocina de Llisa Negra con dos arroces de diferentes variedades de Arroz de Valencia.

El chef Luis Valls, del restaurante El Poblet con 2 estrellas Michelin, acompañará a los asistentes al corazón de la huerta valenciana. Acompañado por los agricultores locales y el equipo de SH Levante, se dialogará para descubrir el fascinante proyecto +Prop, que promueve la producción local y de proximidad.

Vitivinicultura singular para la biodiversidad La Forcallà y la Arcos son variedades recuperadas y revitalizadas por la bodega Rafael Cambra. Son uvas que despiertan sabores nuevos que se podrán desbloquear mediante la exclusiva cata organizada en el Casino Cirsa Valencia. Este es un ejemplo del valor y riqueza de una región vinícola como Fontanars dels Alforins, con identidad propia que se suman al viñedo valenciano, de peso tanto nacional como internacional.

En un entorno único, en el viñedo de Bodegas Enguera conoceremos un proyecto innovador que manifiesta la importancia de las relaciones biológicas: viticultura enológica con ayuda de murciélagos. Con una cata de sus vinos y una cena seleccionada preparada por el chef Enrique Medina del fabuloso restaurante Apicius.

Sorolla en su esencia más pura El menú 'Homenaje a Sorolla' del chef Jorge de Andrés, Premio Nacional de Cultura Gastronómica 2022 se renueva en esta séptima edición, no en fondo, sino en forma, adaptándose a un nuevo espacio en Veles e Vents con una pantalla de 7 metros donde se proyecta la obra del famoso pintor valenciano a la que el chef le ha dedicado más de cinco años de investigación.

Mixología de autor El evento invita a sumergirse en el fascinante mundo del vermut valenciano con taller de Vermut Casero de la mano de Vittore, la marca de vermut más antigua de Valencia y que tendrá lugar en la renovada terraza del Hotel SH Valencia Palace, junto a una degustación de elaboraciones gastronómicas. Otra propuesta relativa a la coctelería, es la que presenta el chef ejecutivo José María Climente con una exclusiva selección de platos de nuestra gastronomía, maridados con su cóctel ideal, creados a detalle por el head bartender

Iván Taléns, para que la experiencia en El Mirador de Only YOU tenga el equilibrio y la armonía perfecta.

Desde el Sea Bar del hotel The Westin Valencia, combinarán sus cócteles, inspirados en el mar y la tierra con una tapa exquisita, además de amenizar la velada con música en directo.

Partrimonio histórico y único en el mundo: el aceite de Farga de Castellón y el fondillón de Alicante El Valencia Culinary Festival se traslada por primera vez a Castellón, ofreciendo la oportunidad única de pasear por el mayor Olivar de Farga del mundo. Este conjunto único se encuentra al norte de Castellón, zona del Maestrat, donde se descubrirá el valor de este patrimonio botánico e histórico a través de una visita guiada exclusiva al Museo Natural de Olivos Milenarios. Allí viven 21 olivos de grandes dimensiones, en menos de una hectárea. En la Finca Varona la Vella (Sant Mateu), se cantará su Aceite de Oliva Virgen Extra edición limitada seguido de un almuerzo en pleno olivar para celebrar el secreto mejor guardado a plena vista: la longevidad de estos olivos.

Alicante también tendrá su papel protagonista en esta edición con la cata de ocho vinos Fondillón en el restaurante Alma del Temple. Este vino, con una identidad que abarca 3000 años de historia, se presenta como una monastrell de añejo natural con tonos caoba. La experiencia se llevará a cabo en una de las salas más hermosas del mundo, según la editorial alemana Taschen, resguardada por una muralla árabe del siglo XII. La sumiller, Eva Pizarro, dirigirá la degustación de una colección de vinos únicos elaborados por solo ocho bodegas en el mundo. Acompañado de un maridaje selecto, este evento explorará la singularidad y versatilidad del tesoro de una de las Denominaciones de Origen más antiguas de Europa, Alicante y El Fondillón.

Viajando por Asia sin salir de Valencia El Festival propone prepararse para ser transportado al corazón de Asia mientras se disfruta de las increíbles creaciones del restaurante Kitsume, ubicado en el Hotel Sh Villa Gadea. Este menú degustación combina la esencia de la cocina asiática con la frescura y calidad de los productos mediterráneos, creando una experiencia gastronómica única. Además, otra experiencia trasladará a los asistentes a los jardines Hotel Balneario Las Arenas con una sesión de sushi y sakes de la mano de Tori Itto.

Código Sostenible: Capital Verde Europea La selección de actividades del Valencia Culinary es la consecuencia de años de trabajo por mostrar el potencial del territorio valenciano. El festival boutique nació con unos valores intrínsecos entendiendo Valencia como destino gastronómico que destaca por su singularidad y vínculos naturales. Estos valores, que de forma consciente se denominan sostenibilidad, se incorporan al diseño de las experiencias que se crean ex profeso para el festival y que, este año, cobran más sentido por ser Valencia Capital Verde Europea en 2024.

Los restaurantes y chefs más prestigiosos y reconocidos de Valencia ya están trabajando en la creación de una programación única que pondrá en relieve toda la riqueza de la cultura gastronómica de una región única en el mundo mediante experiencias culinarias genuinas que solo se dan una vez en la vida. Se invita a todos los lectores a participar en esta aventura descubriendo más detalles aquí.