Aprender a invertir: los sitios más recomendables para empezar una trayectoria como ‘trader’ amateur

Personas a los gritos, teléfonos que suenan, papeletas que vuelan por el aire. Seguramente esta escena te haya quedado grabada de alguna película que hayas visto sobre cómo es invertir en la bolsa. Sin embargo, el tiempo corre y las cosas han cambiado.

Pasamos del bullicio al silencio, gracias a los programas informatizados de corretaje que permiten que cualquier persona, con o sin conocimientos, pueda acceder a comprar un pedacito de las acciones que se negocian en Wall Street. En este artículo veremos cuál es el camino recomendado a seguir si te interesa invertir de forma “amateur”.



Academias de trading

Primero hace falta dejar en claro algo. Las personas que se dedican a invertir en bolsa de forma tradicional estudian grados en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o incluso Estadística. A veces, también hacen másteres para reforzar estos conocimientos y poder aplicarlos específicamente a los valores. Estos profesionales tienen permitido gestionar el dinero de terceros, de ahí también que se eduquen con rigor.

Sin embargo, con internet llegó un nuevo tipo de trader, el amateur. Se trata de personas que desean tener una participación en la bolsa, el mercado forex o las criptomonedas sin tener que depender de terceros. Invierten su propio dinero y se forman con los recursos disponibles en internet.

Por ejemplo, algunas plataformas, como Plus500, tienen sus propias academias de trading donde se pueden encontrar recursos de formación de todo tipo, desde manuales de definiciones comunes hasta videotutoriales sobre cómo usar las herramientas.



Comprar libros sobre inversiones

Aprovechar la información que hay ahí afuera sobre el mercado criptográfico puede ser de gran utilidad para una persona que quiera iniciarse en el trading. En este apartado recomendamos cinco de los libros clásicos sobre finanzas que hay, pero te invitamos a hacer tus propias exploraciones para conocer otras opciones.

Vivir del trading (Trading for a Living) - Alexander Elder Este best-seller es uno de los clásicos entre las personas que quieren aprender sobre trading. Invita a los lectores a dominar las emociones para batir al mercado y gestionar el capital de forma efectiva. Con sangre fría.

Además, este libro enseña a operar con acciones, futuros, divisas, warrants y opciones a través de conceptos básicos para aprender a analizar gráficos y controlar herramientas técnicas. Uno de sus objetivos principales es enseñar a limitar riesgos para evitar que las inversiones se caigan por un risco y mantener la calma en momentos de incertidumbre.

Magos del Mercado (Market Wizards) - Jack D. Schwager Este libro es una antología de entrevistas con algunos de los mejores traders del mundo, donde revelan algunos de sus secretos para separarse de las masas. Algunos de los “pesos pesados” entrevistados por Schwager son los inversores Bruce Kovner, Richard Dennis y Paul Tudor Jones.

Las historias son entretenidas y de lectura rápida, sin embargo, el verdadero valor del libro recae en encontrar el hilo conductor que une a estas personas. De alguna manera, Magos del Mercado demuestra que el éxito no viene de la mano de la suerte y las excentricidades personales, sino de una metodología sólida y una mentalidad de crecimiento.

Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas - Stan Weinstein Aunque tiene sus años, este libro resiste al paso del tiempo. En él, Stan Weinstein enseña un método basado en una teoría de indicadores para predecir la evolución inmediata de las cotizaciones. Así los inversores pueden analizar las principales tendencias y crear estrategias acordes.

Analiza gráficos de cotizaciones, medias móviles y estadísticas para mostrar que hay otros elementos en juego además de los métodos clásicos de análisis financiero. Con un lenguaje cercano y ejemplos que respaldan lo que dice, Weinstein ha logrado que miles de personas operen en bolsa con su método.

Psicología del trading - Brett Steenbarger ¿Qué pasa cuando combinas un psicólogo clínico y una plataforma de trading? La combinación, como es de imaginarse, es interesante.

A través de su propia profesión, analiza el comportamiento humano, la motivación y cómo cambiar la conducta para hacer trading, ya que lo que pasa dentro de la cabeza influye verdaderamente los resultados.

Los conceptos que Steenbarger explica en el libro son ilustrados con ejemplos de la vida real con los que muchas personas pueden sentirse identificadas.

Otras publicaciones Como ves, la bibliografía de trading es extensa y aunque hayamos intentado resumirla en unas cuantas publicaciones, lo ideal es que visites librerías y busques por internet las opciones más adecuadas para tu estilo de trading.

Otra de las opciones es leer el blog de Nasdaq o visitar sitios especializados en criptomonedas, acciones e inversiones. En ocasiones, las plataformas de inversión tienen sus propias bitácoras, que mantienen actualizadas regularmente.

Asimismo, periódicos económicos como el Financial Times o The Economist, sumados a newsletters como The Morning Brew son esenciales para mantenerse al día y anticiparse a ciertos eventos geopolíticos que pueden cambiar la situación en los mercados. Hombre (o mujer) precavido, vale por dos.

Ir a jornadas de trading y eventos del sector

Para encontrar eventos de trading es suficiente con googlear o buscar a través de Linkedin. Si vives en una ciudad grande, seguramente lo tengas más fácil, pero aún viviendo en un sitio alejado o incluso en un entorno rural es posible hacerse un momento para acudir a estos eventos.

En las jornadas de trading podrás aprender de los ponentes, charlar con otras personas sobre tu experiencia, debatir estrategias e incluso hacer amigos. Es una experiencia enriquecedora e imperdible.

Seguir a inversores que se especialicen en trading

Internet y las redes sociales nos acercan a miles de expertos en cualquier materia. Puedes unirte a Instagram, Linkedin, Twitter/X o incluso TikTok para seguir a los autores de libro, periodistas y traders especializados que te generen mayor confianza.

Algo que antes era impensado, hoy es posible. Aprender de la mano de los mejores y conocer sus secretos solamente con un clic.