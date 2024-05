Felicacia, una solución para prevenir el coste de la infelicidad en empresas

A menudo, se considera al salario como una de las principales preocupaciones en el entorno laboral. Si bien esto es cierto, a la hora de buscar o pensar en un trabajo ideal también hay otros factores que influyen de forma determinante. En este sentido, el bienestar laboral es un aspecto de gran importancia incluso en algunos puestos corporativos que están muy bien recompensados.

Cuando no hay una implicación de los trabajadores en la organización esta sufre de unos costes indirectos que afectan a la cuenta de resultados y que pueden denominarse “los costes de la infelicidad” que son aquellos que son producidos por una falta de productividad, como pueden ser: absentismo laboral, problemas derivados por el estrés u otras causas originadas por la falta de motivación, esto viene a ser como un dinero tirado por los desagües. Los trabajadores que no están a gusto con su empleo pueden ver afectada su salud mental o física de distintas maneras y todo ello repercute negativamente en la organización.

En este contexto, nace Felicacia como un modelo innovador que fusiona felicidad + eficacia y que pretende ayudar a paliar y minimizar estos costes improductivos que a veces parecen invisibles, pero terminan por ser muy determinantes en algunas organizaciones.

¿Por qué los trabajadores prefieren la felicidad? Es normal que un trabajador desee recibir la compensación económica adecuada por su labor, ya que esto le proporciona respeto, confianza, motivación, estatus y una mejor calidad de vida. Ahora bien, los ingresos no resultan suficientes si se opera en un entorno laboral que produce estrés y ansiedad, afectando la salud emocional general.

A propósito de esto, muchos empleados con excelentes salarios prefieren escapar de un puesto tóxico cuando obtienen una oferta de trabajo o negocio que proporciona más felicidad. Al mismo tiempo, existen profesionales que escogen permanecer en un empleo libre de pesimismo con un salario digno y evitan las opciones laborales estresantes que ofrecen ingresos más voluminosos.

Es importante que las compañías tengan en cuenta estas situaciones, ya que el coste de la infelicidad puede ser mayor a lo estipulado. Por ejemplo, los empleados infelices suelen quejarse con más frecuencia, establecen malas relaciones con sus compañeros, son menos productivos y observan las dificultades antes que las soluciones.

Beneficios de implementar un modelo de felicidad y eficacia en una empresa Hoy en día, alrededor del 70 % los empleados españoles no se sienten felices. Además, el 60 % no recomendaría su trabajo a un amigo. Esta información fue publicada en el informe Excelencia y valores claves para la sostenibilidad social y empresarial, realizado en conjunto por una escuela de negocios internacional y una plataforma de empleo.

En parte, estos resultados se deben a contratos permanentes sin beneficios saludables ni tiempo para llevar una vida personal satisfactoria y equilibrada. En este contexto, las empresas pueden recurrir a un concepto innovador como la Felicacia. Este sistema tiene como misión la formación de líderes que creen organizaciones felices y eficaces (felicaces).

Para mejorar todo lo expuesto, es posible realizar el Curso Management de La Felicacia, centrado en la felicidad de los trabajadores, el desarrollo del talento, la transformación y los resultados efectivos. En particular, este método ha sido desarrollado con una perspectiva humanista. De esta manera, las empresas pueden optimizar la felicidad de sus empleados y disfrutar de más productividad, reputación y confianza, entre otros beneficios.

En conclusión, Felicacia es un concepto revolucionario con el que empresarios y líderes de negocios pueden eliminar el coste de la infelicidad en el trabajo para optimizar el funcionamiento de sus organizaciones.