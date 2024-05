Un concierto de música clásica en el Archivo de Indias de Sevilla celebra el Día de Europa

El Consulado General de Rumanía en Sevilla ha llevado a cabo un memorable evento musical para conmemorar el Día de Europa en el emblemático Archivo de Indias de la capital hispalense. Entre los invitados al evento, han destacado Pedro Fernández Peñalver, Delegado del Gobierno Español en la Comunidad Autónoma de Andalucía (CAA); Blanca del Pilar Flores Cueto, Subdelegada del Gobierno Español en la provincia de Cádiz; Ignacio Rosales de Salamanca, Delegado de Defensa del Gobierno Español en CAA; distinguidos representantes del cuerpo diplomático y consular acreditados en la CAA, así como representantes de la comunidad de rumanos en Andalucía.



El concierto, que duró poco menos de dos horas, fue una experiencia emocionante e inolvidable para todos los presentes y estuvo a cargo del reconocido compositor, pianista y director francés Thierry Huilllet, y la talentosa violinista y compositora rumana, Clara Cernat.

Con una selección de piezas clásicas cuidadosamente elegidas, los músicos lograron transportar a los asistentes a través de un viaje musical lleno de emoción y belleza que inició con una magistral y conmovedora interpretación del himno de la alegría de Beethoven.

El evento no solo celebró la rica herencia cultural europea, sino que también sirvió como un recordatorio de la importancia de la música clásica como un puente que une a las personas más allá de las fronteras.

El cónsul general de Rumanía en Sevilla, D. Cosmin Mitrea agradeció a los asistentes su presencia y expresó; “El Día de Europa no solamente representa un aniversario, sino también una buena ocasión de ser conscientes de las realizaciones comunes de los estados miembros, una celebración de estos y una reiteración de nuestro compromiso con los valores y los estándares europeos.”, puntualizó.

Del mismo modo, mostró su gratitud a los colaboradores del Consulado General de Rumanía en Sevilla sin los cuales no hubiera sido posible organizar tan especial evento, al Instituto Cultural Rumano en Madrid y al Archivo General de Indias de Sevilla.