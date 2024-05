El blog de Oportuna Legal aporta información de calidad sobre concursos sin masa y embargos sin nómina

Las crisis económicas impactan en los países, las empresas y las personas. Cada vez que se presenta una situación de este tipo, la actividad familiar y corporativa se ven afectadas. Entonces, se producen incumplimientos de compromisos financieros. En estas circunstancias, una persona puede perder una propiedad u otros bienes, e incluso ver cómo su nómina resulta embargada.

Se trata de situaciones que, habitualmente, afectan a particulares, profesionales o autónomos.

¿Qué es un concurso sin masa? El blog especializado de Oportuna Legal ofrece información que resulta útil ante dificultades o incumplimientos con los bancos. A propósito de esto, uno de los temas expuestos es el concurso sin masa. Esta figura aplica para todas aquellas personas físicas no empresarias, es decir, asalariados, pensionistas o desempleados, y supone un alivio ante una deuda que es de difícil cumplimiento.

En particular, en el concurso sin masa el deudor se encuentra en insolvencia económica al no poder cumplir con sus obligaciones financieras y tampoco tiene bienes que respalden en su totalidad las deudas adquiridas. Actualmente, hay distintos casos específicos que permiten calificar de esta manera. Por ejemplo, cuando los bienes carecen de valor o son muy inferiores a lo adeudado, no representan un beneficio para el banco o entidad financiera.

La principal ventaja de estos concursos es que ofrecen la posibilidad de exonerarse del pago de deudas que no pueden ser afrontadas. Otro beneficio es la rapidez y facilidad con la cual se arriba a una solución final. Por lo general, este proceso es más breve que el de un concurso con masa.

¿Qué hacer ante un embargo de nómina? Cuando esta acción se lleva a cabo, se produce una retención de una parte del salario. Esto es consecuencia de un impago de una deuda que se ha reclamado vía judicial. Según indican en el blog de Oportuna Legal, cuando ha finalizado el período de pago voluntario se puede comenzar a ejecutar esta medida.

Cabe destacar que en ningún caso es posible embargar toda la nómina. Además, cuando se percibe el salario mínimo esta acción no es ejecutable. De hecho, este tramo de la paga que recibe un trabajador nunca puede ser afectado. Ahora bien, los tramos subsiguientes del salario mínimo son embargables entre un 30 % y un 75 %, dependiendo de cada caso.

