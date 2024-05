La coordinadora general en Ingeniería Aplicada, Ana Molina, concede una entrevista

En el campo de la energía solar, la eficiencia es fundamental. ¿Cómo se aseguran de maximizar la eficiencia en sus proyectos fotovoltaicos?

La eficiencia es un pilar clave en nuestros proyectos fotovoltaicos de Ingeniería Aplicada. Nos aseguramos de maximizarla a través de varias estrategias. En primer lugar, utilizamos paneles solares de alta calidad con tecnología de última generación que aprovecha al máximo la luz solar, también utilizamos inversores que incorporan los últimos avances tecnología con el fin de maximizar el rendimiento de la planta, además de utilizar optimizadores de energía en módulos, cuando la instalación lo requiere, aumentando así la eficiencia del sistema en su conjunto. Además, tenemos en cuenta factores como la orientación y el ángulo de inclinación de los paneles para garantizar una captación óptima de la radiación solar. También, en algunos casos, incorporamos sistemas de seguimiento solar que siguen la trayectoria del sol durante el día. La monitorización constante y el mantenimiento proactivo son esenciales para garantizar que nuestros proyectos mantengan su eficiencia a lo largo del tiempo.

¿Cuál es la misión de Ingeniería Aplicada y cómo se alinea con la sostenibilidad energética y la calidad de vida de las personas?

Nuestra misión es contribuir a la sostenibilidad energética del planeta brindando soluciones innovadoras y eficientes a particulares y empresas, fomentando el uso de la energía renovable, colaborando con el medioambiente y mejorando la calidad de vida de las personas.

¿Qué tecnologías específicas utilizan en sus instalaciones fotovoltaicas y cómo se diferencian de otras empresas que utilizan tecnologías convencionales?

Utilizamos tecnología fotovoltaica de vanguardia, incluyendo paneles solares de alta eficiencia, inversores avanzados y sistemas de almacenamiento de energía cuando es necesario. Lo que nos diferencia de otras empresas que utilizan tecnologías convencionales es nuestra capacidad para adaptar estas tecnologías a las necesidades específicas de cada cliente. Personalizamos cada proyecto, considerando factores como la ubicación geográfica, el consumo de energía y las metas de sostenibilidad del cliente, lo que garantiza un rendimiento óptimo.

¿Podrían proporcionar ejemplos de soluciones innovadoras que han implementado para contribuir a la sostenibilidad energética?

Hemos implementado soluciones innovadoras en diversos proyectos, como por ejemplo, integrar en un mismo emplazamiento sistemas fotovoltaicos con acumulación, aerotermia, e instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en empresas, viviendas unifamiliares y en Comunidades de Propietarios, fomentando a su vez la movilidad sostenible. Estas soluciones no solo reducen las emisiones de CO2, sino que también generan ahorros significativos para nuestros clientes a lo largo del tiempo.

¿Cómo abordan la personalización de proyectos de ingeniería para hogares y empresas? ¿Qué factores consideran al diseñar soluciones a medida?

La optimización de cada instalación según las necesidades energéticas de nuestros clientes es primordial para nosotros. Trabajamos de manera cercana con ellos para diseñar soluciones personalizadas, teniendo en cuenta factores como la ubicación geográfica, requerimientos energéticos específicos, disponibilidad de espacio y metas de sostenibilidad. Nos encargamos de cada etapa del proceso, ofreciendo soluciones completas y estableciendo relaciones a largo plazo, desde el primer contacto hasta el seguimiento posterior a la instalación. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones que se ajusten perfectamente a las necesidades de cada cliente, ofreciendo opciones flexibles de pago y otras alternativas para garantizar que la viabilidad económica no sea un obstáculo. De esta manera, logramos implementar sistemas que maximizan la eficiencia energética de cada instalación, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.

La durabilidad y la vida útil de los paneles solares son factores cruciales. ¿Qué enfoque tienen para garantizar la longevidad de las instalaciones fotovoltaicas que implementan?

La durabilidad y la vida útil de nuestros proyectos son de suma importancia. Utilizamos paneles solares de alta calidad respaldados por garantías sólidas de los fabricantes. Además, realizamos mantenimientos preventivos y correctivos, junto con un sistema de monitorización continuo que nos permite identificar y abordar cualquier problema potencial de manera proactiva. Esto asegura que nuestros proyectos funcionen de manera óptima más allá de la vida establecida de los componentes de la instalación.

¿Qué diferencia a Ingeniería Aplicada de otras empresas en la industria de la energía renovable?

Nuestra distinción reside en nuestra capacidad para proporcionar soluciones integrales y personalizadas de energía renovable, entregadas llave en mano. No nos limitamos a la implementación de proyectos solares; también instalamos aerotermia y puntos de recarga de vehículos eléctricos para abordar de manera holística las necesidades energéticas de nuestros clientes. Además, nuestra reputación está respaldada por cuatro certificaciones ISO (ISO 50001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001), lo que subraya nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad en la industria.

¿Cómo se están adaptando a las últimas tendencias en energía renovable, como la aerotermia?

Permanecemos atentos a las últimas tendencias emergentes en energía renovable y estamos comprometidos con la adopción de tecnologías como la aerotermia, con la que llevamos trabajando desde hace años. Estos sistemas son una solución eficiente para calefacción y refrigeración, y los integramos en proyectos residenciales, comerciales e incluso en Comunidades de Propietarios, donde estamos detectando un creciente interés en este tipo de proyectos.

¿Cuál es la visión a largo plazo de Ingeniería Aplicada como líder en el desarrollo de soluciones de energía renovable y su contribución a un futuro más sostenible?

Nuestra visión a largo plazo es liderar la transición hacia un futuro más sostenible. Queremos seguir innovando y adaptándonos a las necesidades cambiantes de la sociedad, incorporando tecnologías renovables avanzadas y contribuyendo de manera significativa a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Queremos ser un referente en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles que mejoren la calidad de vida de las personas y preserven nuestro planeta para las generaciones futuras.

Y estamos seguros de que lo conseguiremos, gracias al gran equipo humano que conforma cada una de las partes que da vida a la creación de nuestras instalaciones, por lo que desde aquí les agradecemos profundamente su esfuerzo y dedicación, porque ellos ponen el alma en cada uno de nuestros proyectos.