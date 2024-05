Aprovecha los meses de primavera para mejorar tu hogar

Con la llegada de la primavera, se abre un período propicio para la reforma y mejoras en el hogar, debido a las temperaturas moderadas y los días más largos que el trabajo sea más llevadero en comparación con las estaciones más frías. Además, es el momento propicio para preparar tu hogar para la llegada del calor, mejorando las áreas exteriores, como terrazas o jardines, o realizando cambios internos que te permitan disfrutar al máximo de la próxima temporada estival. Ante este contexto, los expertos de la plataforma para la mejora del hogar, habitissimo, señalan algunas reformas ideales para realizar durante esta temporada.



En primer lugar, nos indican que, sí hemos comprobado durante el invierno que nuestra casa pierde mucho calor, quizás sea momento de abordar el problema con un aislamiento de la vivienda a través de la inyección de materiales aislantes en las paredes exteriores. “Este es un trabajo que se realiza en apenas una jornada y sin necesidad de hacer obras”, apuntan desde habitissimo. Además, sugieren fijarnos en las ventanas, ya que si estas tienen unos años es buena idea cambiarlas por otras más eficientes que ayuden a mantener un clima más estable dentro del hogar sin necesidad de que los sistemas de climatización trabajen más de lo necesario. Lo que contribuiría al ahorro energético. Además, mejora la acústica con el aislamiento de sonidos del exterior y, estéticamente, puede darle a nuestro hogar una apariencia más actual.

En este sentido, subrayan que el precio de aislar vivienda completa con el sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), es de 7.800 € por cada 100 m², según los datos de la guía de precios de habitissimo. Mientras que el de aislar las paredes interiores de una habitación con poliestireno extruido, supone un desembolso de 200 € por cada 20 m².

Por otro lado, aconsejan no esperar a que llegue el verano para poner a punto los exteriores de nuestra casa, bien sea balcón, terraza o jardín, “la primavera es una época en la que podemos utilizar estos espacios y aprovecharlos al máximo antes de la llegada del calor extremo”, sostienen. Así, nos sugieren tener en mente qué tipo de espacio queremos conseguir, si uno más chill out, o en línea con elementos naturales, o elegante y partiendo de allí, decidir qué muebles necesitaríamos para tener el mejor ambiente y poder relajarnos o disfrutar a cualquier hora del día.

Asimismo, indican desde habitissimo que podemos plantearnos un cambio de suelos en nuestra terraza si contamos con más tiempo y lo que queremos es sacarle más provecho desde el comienzo del verano; o, incluso, optar por instalar un toldo, una pérgola, si queremos algo más sencillo, o en el caso de jardines, cerramientos para alargar la vida del mobiliario y gozar de más privacidad.

En cuanto a la reforma de los baños, los expertos de habitissimo señalan que es uno de los cambios estrella, ya que al trabajar con agua y en una estancia a la que le suele faltar ventilación, las temperaturas suaves favorecen el proceso, al no tener el riesgo de heladas que dañen las tuberías, ni tampoco calor extremo. En concreto, destacan que las obras más solicitadas en los baños actuales son sustituir la bañera por un plato de ducha, eliminando el bidé, instalar puertas correderas y realizar cambios de revestimientos. Todas son obras que contribuyen a renovar el espacio con piezas más actuales y funcionales adaptadas al estilo de vida actual. Así, reformar un baño pequeño de aproximadamente 2 m², puede tener un coste de 1.560 €, mientras que reformar un baño sin obras de 4 m² supone una inversión media de unos 2.000 €, según los datos de la guía de precios de habitissimo.“Con estos cambios se ahorra espacio y también se ahorra en el consumo del agua” concluyen desde habitissimo.