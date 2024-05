​Las mujeres, las artes y Colombine

Las mujeres, como hombres o niños o ancianos en cuanto a las artes existen tres perspectivas esenciales: como consumidoras de esas artes y como creadoras o como interpretadoras. Lo que viene a ser, en un lenguaje más fácil, como público-consumidoras de una o de varias artes, como autoras-creadoras o como críticas-investigadoras-analizadoras-interpretadoras.

Y, suele suceder, que esto no lo tendrían que explicar algún día la neurobiología, y, de paso también una sociología de las artes o una antropología de las artes o una psicología de las artes, y, el resto de ciencias sociales aplicadas a las artes, porqué y por qué, siempre toda persona tiende a un arte o a dos, como preferencia y al resto, pasan a segundo lugar. Aquello de Picasso soy hipoacúsico para la música.

Mujer y artes

Podemos situar el desarrollo en la literatura, pero las ristras de hormigas formando palabras y frases a continuación se pueden aplicar a cualquier arte. Iba a poner en letras el título de literatura, pero creo que es mejor ampliar el foco, palabra que tanto se utiliza ahora. Hablaré de literatura, pero es aplicable y se piensa en todas las artes, también en otros saberes.

Décadas llevamos asistiendo a la realidad y al lenguaje de que si las mujeres están en una línea secundaria en cuanto a tal arte o a cual otro. Lo primero hay que indicar que según las estadísticas y datos, la mujer en general, lee más literatura que los varones-hombres, por lo cual dato que hay que tener en cuenta. No sé si existen estadísticas del resto de las artes, si existen bien harían en difundirlas –y, si no existen hacerlas-, para el resto de la población conocer ese vector, que puede dar mucha luz a la realidad.

En cuanto a las mujeres autoras y creadoras e investigadoras y críticas o teóricas de las artes o de esa en particular. Debo indicar, que ahora existe un instrumento esencial. Esencial en varios parámetros. Uno, primero es saber cuántas mujeres existen en esos campos. Hoy, cualquier organización femenina o cultural, de cualquier territorio, en su página oficial o en su blog o en su Web puede abrir un directorio o archivo o diccionario de mujeres que se ocupan en esa geografía o territorio a la fotografía, literatura, arte plástico, diseño, periodismo, matemáticas, ciencias, filosofía, tecnología, danza, música o cualquier otro saber.

Directorio de mujeres

Por tanto, hoy, sí hoy, realizar esos directorios-diccionarios-archivos, que no tienen que ser exhaustivos, siempre expreso, pongamos por caso ochocientas palabras, nombre, curriculum, y, enlaces a sus páginas. Con ese dato solo sería un avance enorme, en tal provincia o en tal región o en la nación, de forma voluntaria se irían añadiendo nombres y nombres. En tal territorio equis y en tal actividad artística o científica, existen cien o mil o diez mil nombres. De distinta categoría de calidad, solo exigiendo un mínimo, diríamos en cuanto a la cultura, la demostración de un “registro de propiedad intelectual” de un libro, o de demostración por Internet de escritos en blogs, etc.

Con este directorio, que se pueden realizar varios, como hemos indicado, por áreas o actividades, se obtiene el primer paso de una metodología científica, saber cuántas especies existen de ese hecho, y, en segundo lugar cuantificar. Un botánico si desea estudiar un nicho biológico y ecológico, lo primero que tiene que hacer, es estudiar cuántas especies existen, después, cuánta cantidad aproximadas, y, a partir de ahí, se empiezan a desarrollar todos los estudios posteriores, de interrelaciones…

Sabiendo “nombres”, es decir, especies biológicas, con el símil de la botánica que hemos puesto, sabiendo “cantidad”, cumplimos dos de las normas o medidas del método científico de la Escuela de Padua, perfeccionado por Galileo, el método hipotético-deductivo. No olviden que ese es el método que ha permitido el desarrollo de todas las ciencias, y, éstas han permitido que usted y yo, estemos respirando en estos momentos, no hayamos fallecido por una pulmonía, o, las decenas de enfermedades que hemos sufrido a lo largo de la vida, y, que no han llegado a más, a un final luctuoso, porque la ciencia en sus diversos nombres, ha encontrado soluciones.

Carmen de Burgos, Colombine

Creo que las mujeres, les pido y sugiero e incentivo que estudien la anterior idea, que no es mía, que llevo lustros indicándola, antes sin Internet, con Centros Documentales, ahora, hagan esto, así sabremos cuántas poetas existen, cuántas novelistas, cuántas pintoras, cuántas escultoras, cuántas fotógrafas, cuántas… y, con esos datos, podrán mostrarlos y enseñarlos, y, de esos datos deducir otras decenas de cuestiones…

Todo esto me lo ha recordado, al enfrentarme al espejo de un artículo de Colombine, Carmen de Burgos (1867-1932), titulado: Las mujeres y la literatura, hecho tinta negra en reproducción tipográfica en la revista Prometeo, del 01 de junio de 1910. Aquí mi homenaje a Colombine, aquí mi homenaje a todas las mujeres que se dedican a una actividad cultural, aquí mi homenaje a todas las mujeres del mundo actual, aquí mi homenaje a todas las mujeres, niñas o ancianas o adultas, que han sido y son y serán en el futuro.