La mentoría de Javier Romero para ayudar en la creación de un negocio rentable de maquillaje

En el sector de la belleza, el mundo del maquillaje es una de las áreas con mayor demanda, que además presenta gran competitividad. Cada profesional ofrece sus servicios de maquillaje, buscando diferenciarse para conseguir más clientes y tener un negocio próspero.

Sin embargo, al acabar sus estudios, se enfrentan a no saber cómo hacer del maquillaje su profesión debido a un gran desconocimiento sobre el marketing aplicado a esta disciplina. Por tal razón, el maquillador profesional Javier Romero ofrece una mentoría especializada para ayudar en la creación de un negocio rentable de maquillaje.

Aprender a hacer del maquillaje un negocio rentable, con Javier Romero En todos los sectores e industrias existen profesionales que, pese a ser de los mejores en su campo, no logran establecer un negocio fructífero diferente al de otros, aunque estos últimos no tengan su nivel. Esta situación es común en el maquillaje y se debe a que en las academias se enseñan las técnicas y todo lo relacionado con la disciplina, pero no se instruye en cuanto a cómo hacer de ello un negocio productivo. En este contexto, Javier Romero ha creado una mentoría grupal y personalizada, en la que no solo perfeccionará la técnica de maquillaje de sus estudiantes, sino que las formará para convertirse en empresarias y dueñas de su propio negocio.

6 meses de mentoría especializada Con esta mentoría, las alumnas aprenden los aspectos fundamentales para impulsar la venta de sus servicios de maquillaje y formación. Al respecto, Javier Romero expone temas relacionados con el marketing, las ventas y los negocios, enseñando a maquilladoras a tener un negocio rentable que pueda facturar mínimo 2.000 € al mes. Esta formación está dirigida a maquilladoras profesionales freelance, esteticistas y peluqueras que ofrezcan servicios y formación en maquillaje. Javier recalca que en esta mentoría enseña fundamentos de desarrollo empresarial a través de diferentes clases y prácticas, donde explora temas como la captación de clientas potenciales, el valor diferencial, el diseño de una oferta de servicios y cursos de calidad profesional y mucho más. Todo ello, con la finalidad de aumentar la facturación y vivir bien del maquillaje.