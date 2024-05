Star Wars y El Corte Inglés homenajean a los villanos de la saga

Star Wars celebra este año su día oficial (4 de mayo) homenajeando a los villanos más icónicos de la famosa saga de Lucasfilm con un espacio abierto para toda la familia. En el centro comercial de El Corte Inglés Sanchinarro (Madrid), las familias y los fans de la saga podrán disfrutar de 400 metros cuadrados de activaciones inspirados en los personajes de Star Wars. El espacio abrirá sus puertas el 3 de mayo por la tarde y podrá visitarse hasta el 12 de mayo desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche.



Desde photo calls para poder sacarse fotos con los disfraces y espadas láser oficiales de las firmas Rubie’s y Hasbro; sesiones de cuentacuentos de Star Wars los días 4 y 5 de mayo bajo un libro gigante para buscar a Grogu de The Mandalorian de la mano de Editorial Planeta; y hasta un espacio donde los más pequeños podrán dar rienda suelta a su imaginación construyendo sets de LEGO® Star Wars y donde además, podrán jugar con las demos de los dos últimos videojuegos de Star Wars: Star Wars Jedi Survivor y LEGO Fortnite x Star Wars. Además, en la tarde del 4 de mayo los presentes podrán disfrutar de la visita y desfile de La Legión 501. El espacio, además, contará con una tienda de los productos oficiales de Star Wars: peluches, accesorios, sets de construcción, figuras, etc.

En la década de los 70, los fans declararon el 4 de mayo como día oficial de Star Wars. La razón se basó principalmente en que el principio de la frase más popular de las películas de Lucasfilm, “Que la fuerza te acompañe” (originalmente “May the force be with you”), se asemeja fonéticamente a la fecha en inglés. Desde entonces, este día, e incluso durante todo el mes de mayo, se presenta la ocasión perfecta para que los fans de todo el mundo rindan homenaje a la saga más icónica de la historia.

El éxito de Star Wars reside en que es una propiedad para todos los públicos basada en un legado que se transmite de generación en generación. Estos últimos años la marca ha crecido exponencialmente gracias a los nuevos contenidos que incluso han puesto sobre la mesa nuevos personajes ya icónicos como Grogu (Baby Yoda) de The Mandalorian.

La exposición estará abierta al público hasta el 12 de mayo, pero los fans y las familias de la saga podrán seguir disfrutando de sus personajes y películas favoritas gracias a Grupo LEGO que celebrará el 25º aniversario de la licencia Star Wars desde el 14 al 26 de mayo en el mismo espacio del centro comercial El Corte Inglés Sanchinarro con activaciones para toda la familia.

En 1999 LucasfilmTM y LEGO® anunciaron un acuerdo de colaboración de licencia creando la marca LEGO® Star Wars™ en el famoso Rancho Skywalker (California), propiedad de George Lucas. El primer acuerdo de licencia para el grupo danés fundado en 1932 por Ole Kirk Kristiansen. Durante estos 25 años, todas las películas y series de Star Wars han sido representadas con productos de LEGO® permitiendo a las familias y fans de todo el mundo recrear las escenas y jugar con los personajes favoritos de la saga. Desde sets de construcciones de naves, minifiguras, figuras, cascos o dioramas hasta videojuegos y contenidos en formato miniseries o cortos, disponibles actualmente en exclusiva en Disney+.