​“Falcon Lake”: el verano de las primeras veces

Filmin estrena el próximo 10 de mayo “Falcon Lake”, un romance adolescente en forma de 'coming-of-age' estival rodeado de la fantasmagórica atmósfera de los lagos de Quebec. Inspirada en la novela gráfica “Ma soeur” de Bastien Vivès, se trata de la primera película como directora de la actriz franco-canadiense Charlotte Le Bon (“Yves Saint Laurent”), que recibió una nominación en los Premios César a la Mejor Ópera Prima. Además, la cinta se estrenó en la Quincena de Realizadores de Cannes y compitió en la Sección Oficial de Atlàntida Mallorca Film Fest y de la Seminci de Valladolid.





El protagonista de 13 años –“casi 14”–, de nombre Bastien, está interpretado por Joseph Engel, el joven actor conocido por sus papeles en las películas de Louis Garrel "Un pequeño plan... como salvar el planeta” y “Un hombre fiel”. El relato sigue al adolescente durante sus vacaciones de verano en una cabaña a orillas del lago que da título a la película. Allí conocerá a Chloé, una chica dos años mayor que él, de quien se enamorará y con quien desarrollará un vínculo especial. El papel de Chloé recae en Sara Montpetit ("Vampira humanista busca suicida").

Fue el actor Jalil Lespert, con quien Le Bon coincidió en "Yves Saint Laurent", quien en sus comienzos como productor convenció a la actriz de que la novela gráfica "Ma soeur" era un gran material de partida para una primera película. "Cuando conocí a Bastien Vives (el autor del cómic), me dijo que no creía que su libro pudiera convertirse en una buena película. Al principio pensé que era algún tipo de desafío que me estaba lanzando. Pero lo cierto es que cuando comencé a escribir la película, durante 2 años no encontré ninguna fuente de financiación", recuerda Le Bon. La entrada en el proyecto del coguionista François Choquet desencalló la situación: "Juntos logramos encontrar el verdadero color del guión, que es el de la película hoy".

Alejándose de los estereotipos idílicos de los primeros romances adolescentes, Le Bon ofrece a las experiencias de Bastien y Chloé una mirada inhóspita e inquietante. “Está muy lejos de ser una película de terror pero jugamos con los códigos del género”, comenta la directora, que cita como referentes de "Falcon Lake" títulos como "Take Shelter" de Jeff Nichols, "Call Me by Your Name" de Luca Guadagnino, "American Honey" de Andrea Arnold, "Ghost Story" de David Lowery, y "Mi verano de amor" de Pawel Pawlikowski. Esa pátina de terror ha sido incorporada por la directora a la película, pues como ella misma explica, en el cómic de Bastien Vives "todo lo que gira en torno a los miedos no existía. Y el final también es diferente".