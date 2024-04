Structurit Consulting aterriza en el sector de Industria 4.0, con el fundador de Enimbos

Javier de la Cuerda impulsa la reinvención de compañías de automatización industrial, con el objetivo de revolucionar el mercado

Madrid, abril de 2024 – Structurit Consulting, anuncia el inicio de la actividad de negocio enfocada en la Industria 4.0, con el objetivo de desarrollar un ecosistema de empresas innovadoras, que acelere la reinvención de los negocios en los sectores de fabricación, retail, telecomunicaciones, utilities y sector público.

Javier de la Cuerda fue consejero delegado de Telvent Global Services y socio fundador de Enimbos, adquirida por Accenture en 2020. Tras su etapa como Managing Director en Accenture, se embarca en el proyecto aportando una dilatada experiencia en la conexión del mundo de los datos, la seguridad, el cloud y la automatización industrial.

Estado actual y previsiones de la Industria 4.0 La firma de análisis Mordor Intelligence vaticina que el tamaño global del mercado de la Industria 4.0 crecerá a un ritmo del 20% hasta 2028, llegando a 241.000 millones de dólares.

En España, la industria se encuentra en un momento crucial de transformación, y la adopción de tecnologías digitales será fundamental para su éxito futuro. Industria Conectada 4.0, el plan de acción estratégico desarrollado por el Gobierno de España, pretende aumentar los ingresos un 11% y reducir los costes un 19% en los próximos 5 años.

“Para hacer posible esta gran oportunidad de negocio, las principales palancas serán las redes 5G, la integración del cloud, la optimización de los datos con soluciones de Inteligencia Artificial predictiva y generativa y la mejora de la seguridad de entornos críticos” afirma Javier de la Cuerda.

El objetivo de Structurit Consulting es acelerar la conexión de la automatización industrial (OT) con entornos informacionales, de gestión y de decisión (IT). Este perfil de compañías actualmente se encuentra desagregado entre fabricantes tradicionales de tecnología, integradores de plataformas y herramientas de tiempo real, así como startups tecnológicas con soluciones innovadoras.

Para ello, Structurit tiene previsto desplegar una metodología propia de asesoramiento, acompañamiento e inversión en firmas del sector, apoyándose en un equipo de senior advisors con gran experiencia en Industria 4.0, IA, operaciones de build-up y M&A.

Structurit es miembro de la red de inversores privados y family offices de IESE Business School, Partner de AWS. Colabora con You are Capital, firma internacional de M&A y asesoramiento en finanzas corporativas y con ECIJA, referente en España en el asesoramiento legal a compañías del sector tecnológico y digital.