Entrevista a la escritora Osiris Valdés López

A finales del pasado año, Osiris Valdés recibió el Premio mundial «Águila de Oro» a la excelencia literaria en reconocimiento a sus altas aportaciones en excelencia literaria. Por la unión hispano mundial de escritores en conjunto a mil mentes por México internacional con el apoyo de la academia mundial de literatura historia, arte y cultura, la UNACCC centro y Sudamérica de la mano de adheridos a la alianza de líderes globales.









Osiris Valdés López es una icónica novelista cubano-española, radicada en USA. Su obra, se caracteriza por abarcar distintos géneros literarios, desde la poesía lírica tanto en verso como en prosa, (sonetos), novela narrativa, hasta el género dramático. Ha sido elogiada por su versatilidad y creatividad en el mundo literario. Su capacidad para fusionar diferentes géneros y estilos se ve en sus obras. “El Arcoíris de mis deseos insaciables”, muestra su talento y pasión para contar historias. Críticos y expertos literarios han elogiado su enfoque único de la escritura, incorporando elementos de suspenso, pasión y arte en sus narrativas.





Los lectores que han leído los libros de Valdés a menudo expresan admiración por su evocadora narración y sus vívidas imágenes. Su capacidad para transportar a los lectores a diferentes épocas y escenarios mientras teje narrativas convincentes ha ganado seguidores leales entre los amantes de la literatura. Muchos aprecian la profundidad de las emociones y los temas que invitan a la reflexión presentes en sus obras, lo que hace de sus novelas una lectura cautivadora para quienes buscan tanto entretenimiento como introspección.





Con una formación diversa, que va desde estudiar contabilidad y finanzas hasta participar en diversas actividades culturales como locución de radio, periodismo, gestión cultural, poesía y más. Este enfoque multidisciplinario muestra su versatilidad y pasión por diferentes formas de arte y expresión; ya que fue su exposición temprana a la literatura: al crecer con una fuerte influencia literaria, sentó las bases de su viaje al mundo de la cultura y la escritura.





Osiris prefiere escribir de noche cuando hay tranquilidad, lo que permite que su creatividad fluya libremente. Capta las ideas que se le ocurren incluso en las primeras horas de la mañana y las perfecciona durante el día. Su proceso de escritura varía dependiendo de si está trabajando en una novela o poesía, con diferentes inspiraciones en diferentes momentos del día o de la noche. Sus publicaciones recientes: Con obras como “DE COLORES EN EL ARCOÍRIS” y “EL ARCOÍRIS DE MIS DESEOS INSACIABLES”, publicado bajo un distinguido sello de Editorial Planeta, S.A.U. (De las mejores editoriales de habla hispana del mercado).





Osiris profundiza en la poesía en prosa y los cuentos eróticos que ofrecen a los lectores una mezcla de secretos, drama, pasión, arte y elementos de viajes en el tiempo. Con telones de fondo como el París de los años 20. Su último libro promete narrativas de suspenso entrelazadas con temas de amor, deseo, misterio, magia y ficción, al tiempo que apoya campañas contra la homofobia.





Las presentaciones y eventos virtuales: la planificación de presentaciones en Mallorca y Sevilla (España) y en Miami (EE. UU.), así como eventos virtuales, han permitido a Osiris interactuar con lectores de todo el mundo. Estos eventos brindan plataformas para discutir los temas de su último libro y conectarse con audiencias interesadas en su estilo único de narración. Y cabe destacar que nuestra autora profesa una profunda pasión por la vida: enfatizando el amor en todas sus formas, pasando tiempo de calidad con la familia, disfrutando de la compañía de amigos, participando en actividades como bucear en el mar, bailar y andar en bicicleta. Su amor por los animales y la naturaleza también refleja una profunda conexión con el mundo que la rodea.





Sin más dilación doy comienzo a esta charla, con Osiris Valdés López (la persona humana, la madre, la protectora de su hogar). Hablaremos un poquito más de lo que es su vida detrás de las cámaras, la radio, el éxito y las publicaciones de sus libros con prestigiosas editoriales a nivel internacional.





Osiris quiero agradecerte por concederme esta entrevista, ¡bienvenida a tu casa, ya que de cierta forma la prensa internacional es tu casa; siempre estás presente en distintas publicaciones anuales, y tu trabajo como influencer y freelance han marcado tendencia en el entorno literario actual. ¿Qué cosas te ha enseñado la vida?

Un saludo José Luis y gracias por este ratito de charla agradable y amena contigo, y con los lectores, ya que sin cada uno de vosotros nada de lo que hoy soy, hubiera sido posible. ¡Os amo! Y siempre os lo digo en mis redes sociales, en mis publicaciones, mi corazoncito siempre está con todos vosotros queridos lectores y referentes de nuestro mágico mundo literario.





“¡Gracias a la vida, que me ha dado tanto!” Pues la vida me ha enseñado a tener calma, me ha enseñado a crecer y mejorar. A evolucionar según cada etapa de mi vida. Soy una persona sumamente agradecida y lo primero por lo que agradezco al despertar, es por el privilegio de estar vida y por mi amado hijo. No se, si antes de esto, (ya hablando en términos metafísicos, porque soy escritora, y me encanta indagar en todas las creencias místicas, culturas y religiones; lo cual me resulta intrigante e inspirador). No sé, si existió, un antes y si existirá un después. ¡Yo tengo el ahora! Y lo quiero colmar de sonrisas, de amor y de felicidad, y hago todo lo que puedo para lograrlo cada segundo de mi vida, es mi manera de ser recíproca con la bendición de poder estar viva.





A mis 35 años puedo decir que la vida me ha enseñado a vivir; y creo que así será hasta el final. De seguro seguiré aprendiendo, y estoy lista para continuar recibiendo todas las enseñanzas de la vida.





Una vez mi hijo Sammy me preguntó: “mamá, ¿si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿a qué etapa regresarías?” A lo que pude responder de inmediato, que a ninguna, ¡yo no volvería atrás para cambiar nada, estoy conforme con todo lo que he vivido hasta ahora, porque de todo he aprendido y logrado ser quien soy! Lo mejor que me ha dado la vida es mi hijo y lo más hermoso que me ha enseñado a ser, es ser la madre de Sammy...





¿Quién es Osiris Valdés López?

Una madre, (una hija, una nieta, una niña). Una loca enamorada del hecho de estar viva, creativa, valiente y extremadamente humana. Con unos sentimientos puros, con nobleza en el alma. Una persona que ayuda mucho a todas las personas. Ya sean de mi entorno o incluso a quienes no conozco, porque como dice el poema y la canción: “Ese viejo que ves pidiendo en el mercado, podría ser tu Dios disfrazado”. Osiris Valdés López es una persona feliz e igual que todos, tiene un motivo para sufrir. Un ser humano que sueña, y siente porque tiene un corazón; que se equivoca y aprende; que se cae y se levanta. ¡Pero jamás se rinde! Que adora a sus amigos y que sueña despierta y dormida con hacer feliz a su familia. Una persona que ve el mundo de otra forma y sueña con transformarlo. Una escritora que quiere dejar su legado en la historia. Una persona que comprende el poder de la palabra, y su propósito es mejorar y aportar para que el cambio sea posible. Así soy yo. Es lo que pienso de mí. Yo solo quiero poder decir al final del camino: “Que el viaje estuvo bueno”.





En algún momento como autora, es decir, como tú misma, ¿estás ensayando la autobiografía de un novelista en pequeñas pinceladas con tus personajes?

¡Redoble de tambores José Luis!. Honestamente se podría decir que todos los autores ponemos algo nuestro en nuestros personajes. Creo que siempre existen otros autores o guionistas que nos inspiran, porque todos somos talentosos y creativos. ¡Es imposible no quedar fascinado!





Siempre, siempre soy yo, yo, en cada uno de mis personajes. Es un juego maravilloso, explorarme como la constelación de facetas que soy, y a la vez una magia increíble, el poder ser tantas personas a la vez. Vivir siendo historia, viajando a través del tiempo. Y haciendo cobrar vida a tantos referentes de la literatura universal desde mi imaginación, hasta la tinta y tachón de cada uno de mis textos; los cuales después se pulen, se editan, se traducen. Pero ese es el comienzo de mi creación. Hablando a solas por horas, sola y acompañada de veinte personas a mi alrededor que me dictan ideas y yo las convierto en textos, ¡y todas esas personas soy yo! ¿No es fascinante?





Desde luego que resulta fascinante, apreciada Osiris.





Desde el año 2018 comenzaste tu carrera como periodista, convirtiéndote en columnista de diversos y distinguidos medios de prensa a nivel internacional. Has realizado innumerables entrevistas a conocidos artistas tanto del mundo del espectáculo como de la literatura. ¿Qué representa para ti, ser columnista de tantos periódicos?

¡Wow, una gran oportunidad! El periodismo es algo que me fascina, que me despierta, me saca de la cama en las mañanas. Me encanta estudiar la historia y el origen de todas las cosas. Estar informada de todo lo que acontece. Y definitivamente, realizar entrevistas. Viajar y conocer personas increíbles, sus sueños, su manera de ver la vida. Escucharles hablar y poder conectar con la energía tan maravillosa que una prensa libre nos ofrece. ¡Me encanta!





¿Cómo describes tu experiencia al vivir en tres países diferentes a lo largo de tu vida? En cuba desde el año de tu nacimiento (1989), hasta el año (2009 - 2022) que viniste a España; tu segunda tierra, ya que tú madre es española. Y desde inicios del 2022 radicas en Estados Unidos.

En esta ocasión para expresar mi sentimiento por mi isla, Cuba. Citaré al grupo Orisha de Cuba, a tantos talentosos artistas cubanos y a los millones de cubanos que convirtieron la canción Isla bella, en un himno de libertad, haciendo suya cada línea de la letra: “Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En ese viaje que hoy me trae de vuelta. Lejos, no sabes cuanto echo de menos. El ruido de mi pueblo, la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento, yo te invento”.





Eso es Cuba, es la tierra que me vio nacer y crecer, y como tantos millones de cubanos yo también alzo mi voz en contra de todas las injusticias que se cometen en Cuba, injusticias y abusos contra un pueblo que se ha tenido que resignar a vivir sumido en el miedo, la opresión y la dictadura. Estoy totalmente en contra del comunismo y a favor de la libertad de expresión. Ese es el motivo por el que tantos cubanos han muerto en el mar tratando de emigrar. Ese es el motivo por el que tantas familias han tenido que separarse y se han vuelto disfuncionales. Es el motivo por el que mi pueblo y mi gente ya no resiste más y suceden, y han sucedido tantas manifestaciones en Cuba, que comenzaron siendo pacíficas y se terminaron convirtiendo en masacres en las que el gobierno ha obligado a cubanos a ir en contra de su propia raza; en medio de una injusticia que todos conocemos y hemos vivido por tantos años. Cuba es un país sin ley. Y aunque mi origen es español. Yo nací y me crie en un barrio de la habana. Y soy cubana. Y desde aquí y en este momento que estamos viviendo en la historia yo también exijo libertad para Cuba; libre para todos y de todos. ¡Patria y Vida!





España. Es mi segunda casa, y la amo. La he recorrido de extremo a fin. España es para mi una mujer clásica y moderna a la vez. Una dama elegante y cautivadora. Estoy profundamente enamorada de España. Es el país que me vio cumplir mis sueños, donde nació mi hijo, publiqué mis libros, emprendí mi proyecto de radio, el periodismo. ¡Donde el tiempo te acaricia pero no te arrasa! Donde cada sensación y vivencia es especial, ¡eso es España para mi! Espero muy pronto volver, porque extraño el color del mediterráneo y extraño Tenerife.





Estados Unidos. Es algo que postergué por 10 años, ¡suena loco! Pero fue así. Yo tenía a Blacky y era un cachorro grande, no me arriesgué a viajar a América tantas horas y someter a mi Blackito al estrés de un vuelo tan largo. Pensé que podría morir. Así que decidí pasar esos maravillosos años en España y empezar mis proyectos en mi segunda tierra. En Miami vive toda mi familia cubana, hace más de cuarenta años; los primeros miembros de mi familia en llegar a U.S.A. Fueron marielitos. Mi familia esta arraigada al país de las oportunidades. Y es muy cierto este término. “Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo tiene gripe.” Además de ser un país hermoso, en el que no solo he pasado la mayor parte del tiempo con mi familia cubana. He podido conocer y vivir dentro de la cultura americana y honestamente me resulta adorable pensar en todo lo que he vivido y continuaré viviendo en Estados Unidos, porque aquí todos los sueños se pueden cumplir. Es esa sensación de poder tener la posibilidad, lo que me hace sentirme tremendamente libre. Esta sensación de libertad me enamora y me encanta. Así defino América. Como el país de las oportunidades y la libertad.





¿Menciona una palabra y sentimiento que te defina?

¿Una palabra y sentimiento que me defina? Amor. El amor nos hace ser libres, nos vuelve valientes, y nos colma de todos los placeres de la vida.





¿Cómo es tu proceso creativo?

Sin imponer horarios, nunca he podido ser totalmente disciplinada en esto. Porque para crear he de estar inspirada, y casi siempre la inspiración llega en la calma de mis madrugadas o en el momento inesperado. No suelo tener horarios de sueño. Duermo cuando mi mente y mi cuerpo están absolutamente cansados. Unas cinco hora y vuelvo a la vida de nuevo. Así que al despertar lo primero que hago es revisar mis textos y conformarlos, puliéndolos, acompañada de mi taza de café y la primera sonrisa de mi hijo. Es el no perder una idea, una frase, un párrafo. Siempre tengo un cuaderno de notas conmigo, así estoy segura de no olvidar nada de lo que se me ocurra.





¿Cuáles son las mujeres que te han sido de referencia e influencia a lo largo de tu vida?

En primer lugar las mujeres de mi familia. Provengo de una casa grande de mujeres valientes. No recuerdo un solo hombre, reinando en nuestra casa después de abuelo. Estoy a favor de la igualdad, ¡que conste! Pero esta anécdota es bien graciosa, porque en casa nunca hubo otro hombre que abuelo Oscar, y soy hija de una madre fuerte y soltera. Mis fuentes de inspiración son aquellas mujeres que no se rindieron, las que supieron decir, ¡no! Las veces que fueren necesarias. Las que no se dejaron, las que lucharon por el sufragio femenino. Las que han luchado por nuestra libertad desde antaño. Ellas: locas, brujas; perdidas en las estrellas, (la astronomía). Y la economía. Si. Hablo de las incomprendidas, de las que llamaron brujas y de las del medievo, a ellas no las podemos dejar pasar por alto. Hablo de las que no se quedaron detenidas en un matrimonio infeliz en ninguna de todas las épocas que han existido. De las que supieron escapar a tiempo de donde no se les trató bien. De las mujeres que se enamoraron de otras mujeres en el siglo pasado y lucharon por su identidad de género y por su libertad. De las que no se callan, de las que se fueron a dormir cuando quisieron y no cuando se les ordenó.





El cómo la mujer ha superado el patriarcado, empoderándose y dándole vida al movimiento de equidad de género. Siempre lo he dicho, vivo en el presente, pero soy una mujer del futuro. Y estoy a favor del cambio, de la evolución y de la justicia. ¿Alguna vez has detallado con calma un cuerpo de mujer? Cada curva, cada extremo, toda la belleza. En un ser que además de ser intuitivo, instintivo e inteligente. Puede albergar y dar vida a la vida. Creo que la mujer es la creación más hermosa de Dios. Me gustan los hombres, pero es muy cierto que somos divinas, lol. Y merecemos respeto e igualdad.





Mujeres artistas, escritoras, cantantes, actuales y de todos los tiempos a las que admiro muchísimo, y han sido de influencia y referencia a lo largo de mi carrera. Son demasiadas. Es incuestionable que podemos llegar donde queramos y nuestro único límite es el cielo. Todos somos iguales. Mujeres y hombres.

¿Qué ha significado para ti ser parte de Canto Planetario?

Como coautora de la antología CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (H.C EDITORES, CostaRica,Amazon.com, 2023), me siento muy orgullosa por formar parte de un proyecto tan completo, innovador y a la vez exitoso, que ha sabido crear y coordinar su gestor y compilador el escritor nicaragüense Carlos Javier Jarquín. Carlos Javier no solo es para mí unos de mis padrinos literarios, que tanto ha apoyado mi obra, y ha sabido ver y valorar el potencial de mis ideas desde el principio. Carlos es brillante como artista y un ser humano increíble, (y también es mi amigo). Canto Planetario es un proyecto histórico, en el que han participado escritores de todos los continentes. Me siento feliz y agradecida por todas las oportunidades que me ha dado la vida. Es un libro que está siendo un éxito y le auguro muchos éxitos más. ¡Gracias!





Gracias por acompañarme este ratito apreciada Osiris y para finalizar nuestra entrevista en el día de hoy, ¿puedes hablarnos de los proyectos literarios en los que estás trabajando actualmente?

Gracias José Luis, me lo he pasado genial en esta tertulia literaria, y de la vida junto a ti. Abrazos a todas las personas que estén leyéndonos ahora. Y de mis proyectos, adelantando un poquito. Pues estoy en pleno proceso creativo con mi nuevo libro. Os puedo adelantar que esta vez voy a publicar aquí, en Chicago. Y estoy inmersa en mis dos empresas y en ser madre. Abrazos de colores queridos lectores y colegas. Un placer estar aquí.