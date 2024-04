Explorando el fascinante mundo del cerebro humano en un encuentro de mentes brillantes

En la tarde del viernes, a propósito de la publicación del libro Dime qué sientes: Diario de un neurocirujano (Editorial Paidós, 2024), el auditorio del Espacio Fundación Telefónica ofreció un encuentro único, entre su autor, el renombrado neurocirujano Jesús Martín-Fernández, el talentoso artista Jorge Drexler y el distinguido neurocientífico Mariano Sigman en el que no solo se habló sobre los misterios del cerebro, sino sobre modelos innovadores que desafían nuestra comprensión de la mente; un cambio radical de paradigma en este fascinante viaje intelectual.

El Dr. Martín Fernández flanqueado por Jorge Drexler (a su derecha) y Mariano Sigman (a su izquierda)



En este emocionante viaje, donde la ciencia, el arte y la medicina convergen en un diálogo inspirador, a la vez que desafía las ideas preconcebidas y te puedas replantear todo lo que creías saber sobre el cerebro humano.

¿Qué tienen en común estas tres mentes brillantes?

La respuesta subyace en las páginas de Dime qué sientes: Diario de un neurocirujano. En este libro revelador, el doctor Martín-Fernández, nos sumerge en el emocionante mundo de la neurocirugía, desde su histórica cirugía cerebral despierta, mientras le extirpaban un tumor, en febrero de 2023, en la que utilizó un test de inteligencia artificial para identificar y preservar las emociones del paciente. Con este hito, no sólo revoluciona la medicina actual, sino que abre la puerta a nuevas y fascinantes teorías sobre el cerebro, el órgano más misterioso del cuerpo humano.

Dime qué sientes, es un testimonio de cómo la valentía y la pasión por el conocimiento, junto con la tecnología, la investigación y el coraje de seguir adelante pese a las adversidades, pueden cambiar nuestra comprensión del cerebro humano y mejorar la calidad de vida de los pacientes con tumores cerebrales. Con este libro aprenderemos también el funcionamiento del cerebro y descubriremos nuevas teorías que podrían cambiar nuestra concepción sobre la mente para siempre.



Con una narrativa magistral y sin reservas, el doctor Martín-Fernández nos sumerge en su quirófano, donde la vida pende de un hilo y la responsabilidad es palpable. A través de relatos sinceros, nos permite experimentar de primera mano las emociones que acompañan cada cirugía, mientras comparte las historias de sus pacientes con una sinceridad conmovedora. Este viaje nos lleva más allá de las verdades establecidas, desafiando nuestras concepciones sobre el cerebro humano a la luz de los últimos descubrimientos en neurociencia.

Sobre los protagonistas

El prodigioso Dr. Jesús Martín-Fernández, se ha erigido como un referente en el horizonte de la neurocirugía y la neurociencia cognitiva a nivel mundial. Su genialidad se manifiesta en la creación pionera de un test de inteligencia artificial que revela en tiempo real el complejo mundo emocional de sus pacientes.

Su compromiso con la innovación y el cambio de paradigma en su campo le llevó a trasladarse a Montpellier para estar cerca del eminente Dr. Hugues Duffau, figura destacada y referente mundial en la materia.

El año 2021 marcó un punto de inflexión en su meteórica carrera, al ser reconocido como el neurocirujano más influyente del mundo, debido a su investigación sobre cómo impactan distintos estilos musicales en la actividad cerebral, publicada en Neuroscience, lo que supuso un impacto sin precedentes en la comunidad científica.

Pero su búsqueda del conocimiento no se limita a los confines de la medicina; se sumergió en el arte musical, estudiando guitarra clásica, composición, orquestación y dirección de orquesta bajo la tutela del maestro Roberto Montenegro.

El aclamado compositor y cantante uruguayo, Jorge Drexler con una carrera que se extiende a lo largo de más de tres décadas, siendo su obra sinónimo de exploración, excelencia y creatividad.

Aunque su formación médica lo llevó por un camino distinto inicialmente, en 1995 tomó la audaz decisión de dejar su vida en Uruguay para seguir su verdadera pasión: la música y la composición. Desde entonces, ha sido galardonado con prestigiosos premios, incluyendo un Óscar por "Al otro lado del río" en 2005, convirtiéndose en el primer artista de habla no inglesa en recibir este honor.

Su habilidad para expresar las emociones humanas y su deseo de conectar culturas y sociedades lo convierten en un verdadero embajador del arte universal, demostrando que la música es un idioma que trasciende fronteras y une corazones.

El brillante bonaerense, Mariano Sigman es una figura destacada en la vanguardia del entendimiento del cerebro humano, trazando su camino en el mundo de la neurociencia con una pasión y una curiosidad insaciable. Tras obtener su doctorado en neurociencia en Nueva York y desempeñar su labor como investigador en París, regresó a Argentina para dejar una marca imborrable en su campo.

Su dedicación para hacer accesible la ciencia a un público más amplio ha inspirado y educado a innumerables personas, consolidando su posición como uno de los líderes intelectuales de nuestro tiempo. Con un enfoque multidisciplinario, colabora con diversos expertos y profesionales, desde magos hasta cocineros, ajedrecistas, músicos y artistas plásticos, fusionando el conocimiento de la neurociencia con diferentes aspectos de la cultura humana.

¿Cómo se desarrolló el evento?

La presentación comenzó con el visionado de un breve vídeo en el que el Doctor Jesús Martín- Fernández muestra habilidades tanto quirúrgicas como musicales, manejando indistintamente un bisturí o una batuta.



Posteriormente, se inició una conversación a tres bandas, cuya guía era una serie de preguntas recibidas por el Doctor Martín-Fernández en su cuenta de Instagram. Durante la misma, se abordaron diversos temas, incluyendo la creatividad, la empatía y el poder de la música para evocar estados emocionales profundos

Para finalizar dieron respuesta a alguna pregunta planteada por el numeroso público congregado antes de la sesión de firma de ejemplares de Dime qué sientes.