La venta de ropa interior se dispara el primer trimestre del año

Después de un año en el que parece que los precios no paraban de crecer, tendencia que a día de hoy parece que todavía no se ha extinguido, el sector de la ropa de interior ha disfrutado de un primer trimestre muy positivo.

Este crecimiento se puede deber a que los precios parecen haber entrado en una fase estable, pero también a que después de las vacaciones de invierno y las navidades, las rebajas suponen una gran oportunidad para comprar todo que se necesita, como por ejemplo la ropa interior de toda la familia. Por eso, previendo que esta tendencia al alza se va a mantener, ahora es un gran momento para surtir de stock de tu tienda de ropa, ya sea esta online o física. Y para ello nada mejor que hacerlo en Lacotex, donde además de encontrar ropa interior de Don Algodón al por mayor, puedes encontrar otras prestigiosas marcas.

Resultados del primer trimestre de 2024

Las ventas de todo el sector textil han visto un aumento en los primeros meses del año, contrario a lo que cabía esperar por el encarecimiento de las materias primas y el transporte. En enero y febrero se obtuvieron resultados positivos del 1,8% y del 1,3% respectivamente, y aunque en marzo se ha roto esta dinámica, con la llegada de la primavera se espera que vuelva a remontar.

Y es que con el cambio de estación los consumidores tienden a renovar el armario, y la ropa interior es el tipo de prendas que más a menudo se renueva. De hecho, se recomienda que como mínimo se renueven todas las prendas una vez al año, pues además de los signos más evidentes de desgaste, estas prendas pueden acumular bacterias que ni siquiera el mejor detergente puede eliminar.

Otro de los factores que han hecho que los consumidores acudan en masa a las tiendas de ropa interior, es que ahora este tipo de prendas ya no solo se consideran simplemente como algo básico y necesario. Ahora, tanto hombres como mujeres utilizan la lencería para expresar una parte de su personalidad, por lo que están en constante búsqueda de diseños nuevos y funcionales, que a la par resulten cómodos.

¿Qué se va a llevar este 2024?

Esta creciente demanda de prendas de ropa interior que han experimentado los comercios, no ha hecho otra cosa que perfilar la tónica del sector para este año. Por ello, ahora es una buena ocasión para hacerse con las bragas, calzoncillos y sujetadores que este año serán los más demandados. En los próximos meses las tiendas de ropa interior harán bien en llenar sus estanterías, ya sean digitales o físicas, con los siguientes tipos de productos:

Ropa interior para primavera-verano Las prendas coloridas que inspiran sensualidad serán las elegidas en los meses más cálidos. Los estampados florales en tamaño diminuto se convertirán en un must de la temporada, tanto en braguitas como calzoncillos. Por otra parte, los colores pasteles se abren paso para reflejar la alegría de estos meses, mientras que los encajes y transparencias seguirán siendo los favoritos para destacar la sensualidad.

Ropa interior para otoño-invierno Con la caída de las temperaturas, las prendas interiores se vuelven más sobrias, por lo que harás bien en llenar tu almacén de colores oscuros y tonos tierras. Aunque los favoritos de la época seguirán siendo del mejor algodón, otros materiales como el satén o el terciopelo también cobrarán fuerza. En todo caso, el estilo minimalista y natural se convertirá en el dominante en este sector.

En cuanto a las marcas que se prevé que más se consumirán, como siempre Don Algodón se sitúa entre las favoritas por la calidad de sus materiales. Otra de las marcas más solicitadas será Naiara, marca que se caracteriza por ofrecer prendas sencillas para todos los días, pero también ropa más sofisticada para ocasiones especiales.

Cuando las ventas no hacen más que aumentar, es importante poder responder a ese aumento de la demanda, por eso es imprescindible contar en tu inventario con los estilos de productos y con las marcas de las que te hemos hablado. En Lacotex puedes comprar al por mayor tanto ropa interior de Don Algodón como de Naiara, así como otras buenas marcas de gran reconocimiento en nuestro país, como Avet, Janiera, Selene o Ysabel Mora.