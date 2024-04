El código QR, la revolución que evolucionará el punto de venta

Los códigos QR han alcanzado una enorme popularidad en los últimos años, en buena medida por participar activamente en el cambio de las reglas de juego de la industria y del packaging. Gracias a esta fórmula de presentación de la información de interés se está transformando el mercado B2C, acercando aún más las marcas a los consumidores y dándoles la importancia que merecen. Se trata de una forma rápida, efectiva y segura de ofrecer los datos más importantes a los interesados e interactuar con ellos en el mismo punto de venta.

Un invento como ha sido el código QR, creado en 1994 por la empresa japonesa Denso-Wave, subsidiaria de Toyota, está revolucionando los puntos de venta. Ahora, por fin, aunque no son nada nuevo, está calando en la vida de los consumidores. Uno de los motivos por los que se está expandiendo a buena velocidad entre los comercios es que crear código QR es muy sencillo para cualquiera sin ser un experto, permitiendo dinamizar el retail y logrando una mayor conexión con los consumidores al ampliar y mejorar su experiencia en los entornos físicos.

Datos de crecimiento del QR en España

AECOC, la asociación de fabricantes y distribuidores con más de 33.000 empresas asociadas, está trabajando en la introducción de un código QR estándar para conectar fabricantes y consumidores, además de información en productos de peso variable (fecha de caducidad, número de lote, precio por kilo, seguimiento de la trazabilidad).

Según un representante de QRFY.com, empresa líder en soluciones de códigos QR en España, "El uso de códigos QR en las empresas ha registrado un incremento del 28% anual desde 2020, y se espera que esta tendencia continúe, con un aumento previsto del 15% al 20% cada año en la adopción de esta tecnología para el próximo lustro. Esta progresión se debe, en gran medida, a la eficiencia y seguridad que los códigos QR aportan a las transacciones sin contacto y a las operaciones comerciales, además de ser una herramienta potente para el marketing digital. En QRFY.com, vemos un futuro donde los códigos QR se integran como una práctica estándar en diversas industrias, potenciando así la digitalización empresarial a nuevos niveles".

Las grandes compañías, pioneras en todas las aplicaciones de innovaciones tecnológicas, como Mercadona, BonArea o Mango, ya están probando los beneficios de este innovador sistema de identificación.

Beneficios del uso se QR en los puntos de venta

Los códigos QR hacen de puente de unión entre el mundo físico y el digital. Las corporaciones se dan cuenta de lo beneficioso que resulta hacer esta conexión y ofrecerles a los clientes lo mejor de ambos entornos. Estas que se presentan a continuación son las principales ventajas asociadas al uso del QR en el punto de venta.

Fácil y rentable

Uno de los beneficios más destacados que ofrecen los códigos QR es que son muy sencillos de generar y no requieren inversión, o esta es mínima. De hecho, muchas herramientas en línea y aplicaciones móviles crean códigos QR de forma gratuita.

Acceso rápido a la información

Los clientes escanean los códigos QR y tienen acceso inmediato a la información que necesitan, ahorrando tiempo y esfuerzo, mejorando su experiencia con la marca.

Métricas rastreables

Los códigos QR se pueden personalizar para incluir información de seguimiento, de este modo, las empresas monitorean los escaneos y recopilan información sobre los usuarios. Estos datos resultan muy valiosos y ayudan enormemente a implementar las estrategias de marketing gracias a un conocimiento más profundo el público objetivo de la compañía.

Procesos de pago simplificados

Los códigos QR facilitan los pagos móviles, de manera que los consumidores completan sus transacciones con su herramienta favorita y de forma fácil, rápida y sencilla. Este método resulta muy seguro y ayuda a impulsar las ventas, mejorando la satisfacción del cliente y reduciendo los tiempos de espera en tiendas y restaurantes.

Contra la falsificación

Los códigos QR también se usan para autenticar productos, ayudando a las empresas a combatir la falsificación y salvaguardar la reputación de su marca.

Versatilidad y Personalización

Los códigos QR se pueden adaptar a una gran cantidad de aplicaciones comerciales, de manera que permitan redirigir a los perfiles de redes sociales, a un sitio web, a información de contacto u ofertas especiales, dado cobertura a una gran cantidad de necesidades específicas.

Como se ha podido comprobar a lo largo de este artículo, los códigos QR no solo son tendencia convirtiéndose en una herramienta en las que los consumidores confían, sino que tienen numerosas ventajas para las empresas, mejorando el compromiso y la accesibilidad del cliente, facilitando las transacciones económicas, aportando información de valor…

De esta forma, al implementar las estrategias de marketing con el uso de los códigos qr, se aprovechan todos los beneficios enumerados y la empresa se mantiene a la vanguardia tecnológica, destacando frente a la competencia.