Implantar la tecnología de gol, ¿la solución a polémicas como la generada tras el Clásico?

El Clásico disputado el pasado domingo 21 de abril de 2024 entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona terminó envuelto en una polémica que ha resucitado el debate sobre la implementación de tecnologías en el fútbol. La protagonista fue una jugada polémica en la que no queda claro si el balón llega a rebasar la línea de gol, una anotación que, en consecuencia, no fue validada. Este incidente pone de relieve la necesidad de discutir y posiblemente adoptar la tecnología de gol, una herramienta diseñada para eliminar estas controversias.





¿Qué es la tecnología de gol?

La tecnología de gol, también conocida como "goal-line technology", es un sistema utilizado para determinar de manera inequívoca si el balón ha cruzado la línea de gol, y por ende, si se debe contar un gol. El objetivo es proporcionar una certeza absoluta en situaciones que el ojo humano o incluso el VAR (Video Assistant Referee) pueden no captar con precisión.

Existen principalmente dos sistemas de tecnología de gol utilizados en el mundo del fútbol: el sistema basado en cámaras y el sistema basado en sensores magnéticos. El primero, conocido como el Hawk-Eye, utiliza entre 7 y 14 cámaras instaladas alrededor del estadio para crear una imagen tridimensional del movimiento del balón. El segundo, conocido como GoalRef, emplea un campo magnético alrededor de la portería y un balón equipado con un microchip para detectar su posición exacta.

Implementación en otras competiciones

La tecnología de gol ha sido implementada en numerosas competiciones alrededor del mundo, incluyendo la Copa del Mundo de la FIFA desde Brasil 2014, la Premier League desde la temporada 2013-2014, la Bundesliga y otras ligas europeas de primera categoría. En competiciones internacionales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, también se ha hecho uso de esta tecnología para garantizar la precisión en la validación de los goles.

Fiabilidad de la tecnología de gol

Aunque diseñada para ser infalible, la tecnología de gol no ha estado exenta de críticas y fallos. Por ejemplo, en la Premier League, hubo un incidente notable durante un partido entre Aston Villa y Sheffield United en junio de 2020, donde el sistema Hawk-Eye no detectó un claro gol. El sistema, que había funcionado sin problemas en partidos anteriores, no alertó al árbitro de que el balón había cruzado la línea debido a la posición específica de los jugadores y el poste, que obstruyeron la visión de las cámaras.

Goles históricos no validados

A lo largo de la historia reciente del fútbol, varios goles no validados han causado gran consternación y han cambiado el curso de competiciones importantes. Uno de los más famosos es el "gol fantasma" de Frank Lampard para Inglaterra contra Alemania en la Copa del Mundo de 2010, donde el balón golpeó el travesaño y cayó claramente más allá de la línea de gol, pero no fue contado. Este incidente fue uno de los catalizadores para la adopción oficial de la tecnología de gol en torneos futuros.

Otro caso memorable ocurrió en la Bundesliga en 2013 cuando un disparo de Stefan Kiessling de Bayer Leverkusen pasó a través de un agujero en el costado de la red y fue incorrectamente considerado como gol, a pesar de que el balón nunca cruzó la línea de gol de manera legítima.

Una inversión significativa con beneficios a largo plazo

Implementar la tecnología de gol en las competiciones de fútbol representa una inversión considerable para las organizaciones deportivas. Los costos abarcan desde la adquisición de equipos avanzados, como cámaras de alta precisión o sensores magnéticos, hasta su instalación y mantenimiento en los estadios. Además, es necesario capacitar al personal técnico y a los árbitros para asegurar el manejo adecuado del sistema durante los partidos. Aunque la inversión inicial puede ser alta, oscilando entre varios miles a millones de euros dependiendo del sistema y la escala de implementación, los beneficios de reducir las controversias y aumentar la justicia en el juego pueden justificar el desembolso. Esta tecnología no solo mejora la precisión en la validación de los goles, sino que también refuerza la credibilidad de las competiciones ante los aficionados y los participantes.

Costes y beneficios de la tecnología de gol

El debate sobre la implementación de la tecnología de gol en todas las competiciones de fútbol profesional es más pertinente que nunca. Los incidentes como el observado en el Clásico entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona subrayan la necesidad de una solución tecnológica que pueda garantizar la justicia y la integridad del juego. Si bien la tecnología no es perfecta, su capacidad para mejorar la precisión en decisiones críticas es indiscutible. La pregunta que queda es: ¿están las ligas y federaciones dispuestas a invertir en la tecnología necesaria para evitar controversias futuras? Solo el tiempo dirá si el fútbol puede abrazar completamente estas innovaciones para preservar el espíritu competitivo y justo del deporte.