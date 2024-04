En abril, bodas mil

Si se aproxima una boda no hay que dejar nunca la manicura para el final, sobre todo si es la nuestra. La búsqueda de un centro especializado debería cerrarse dos meses antes del enlace, ya que si te muerdes las uñas, están estropeadas o son demasiados cortas, hay menos opciones para solucionarlo o simplemente, puede que no nos guste el largo que tienen, el color, la decoración o bien se han roto o caído: “Un consejo para poder sujetar el ramo o coger el vestido, es un largo discreto para nuestras uñas con preferencia por la manicura francesa y tonos nude o pastel, siempre elegantes, y otros como el baby blue, el amarillo vainilla tan de moda en 2024 o el rosa bebé. El color no debe destacar demasiado, ya que los protagonistas son el anillo, el vestido, las manos o todo en su conjunto. En las invitadas, es perfecto un coral, un turquesa, un fucsia o un dorado además de rojos y azules incluso intensos o glitter. La uña natural también es una apuesta ya sean cortas y cuadradas como largas con acabado en punta” – nos cuenta Berenice Espejo, manicurista oficial de la firma californiana Entity. Si hablamos de peinados, hay mil opciones entre los que incluir las trenzas: “Se les puede añadir accesorioscomo horquillas con strass, cristales o diademas, aunque sólo deshechas ya quedan muy bien yle dan un cierto aire romántico, perfecto para lucir ese día. También aconsejo una melena ligeramente ondulada y trabajada con tenacillas, otro estilo muy favorecedor al igual que un semisuelto con ondas y tiara de flores naturales,un recogido bajo con volumen en la nuca o un falso bob ondulado tipo años veinte”– aconseja David Lesur, director de formación en David Künzle.

Respecto a los moños, el clásico de bailarina es ideal, puede hacerse alto o bajo, dejándolo un poco suelto, desestructurado y casual, nunca apretado.



Recogidos de inspiración romántica… recomendados por David Künzle

- Las trenzas bubble y de raíz, siempre con volumen pero nunca apretadas - Los moños altos trenzados: “Son clásicos, sencillos y muy elegantes” - Coletas con ondas suaves y con nudo - Trenzas bohemias, texturizadas y escondidas - Moños bajos y anchos, y también los sleekbun (con mechones sueltos a ambos lados) - Coletas en zigzag (sólo si tienes mucho pelo y volumen)