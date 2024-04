El éxito de una emprendedora. Dos franquicias en menos de un año con El Perro Feliz

Iniciarse en el mundo de los negocios en cualquier ámbito supone una decisión valiente y transformadora que puede conllevar tanto riesgos como recompensas para quien da el paso de adentrarse en el entorno empresarial.

La historia de Rita es muestra de ello, reflejando en su trayectoria como franquiciada el inicio en el camino de los negocios, ha cambiado su vida personal y profesional. Después de siete meses de haberse sumado a la franquicia de El Perro Feliz en el área de Madrid Oeste, decidió expandirse al área de Madrid Metropolitano.

Aspectos como la confianza en su equipo, la rentabilidad del negocio y el deseo de ofrecer un servicio y atención de calidad, fueron los principales motores que impulsaron a Rita a tomar la decisión de seguir creciendo a nivel empresarial.

En esta entrevista, se conocerá de primera mano la inspiradora historia de Rita, una emprendedora que ha logrado expandir su presencia empresarial con El Perro Feliz en un tiempo récord.

¿Qué te motivó a expandir tu presencia con una nueva franquicia en la zona de Madrid Metropolitano, después de siete meses con tu primera franquicia de El Perro Feliz en el área de Madrid Oeste?

Mi principal motivación para expandir mi presencia con una nueva franquicia en la zona de Madrid Metropolitano, después de siete meses con mi primera franquicia de El Perro Feliz en el área de Madrid Oeste, fue, por encima de todo, el equipo. Sentirme arropada, cuidada y saber que estábamos trabajando juntos fue clave. Además, viendo la gran acogida y el cariño con el que habían recibido nuestro negocio, y al ver la demanda en otras zonas de Madrid, me impulsó a seguir adelante. La confianza de nuestros clientes y la necesidad evidente del servicio fueron los factores decisivos para tomar esa decisión.

¿Cómo ha sido la transición de dejar tu trabajo en un fondo de inversión y dedicarte por completo a la gestión de tus franquicias? ¿En qué ha cambiado tu vida.?

La transición de dejar mi trabajo en un fondo de inversión y dedicarme por completo a la gestión de mis franquicias ha sido un cambio radical en todos los aspectos de mi vida. Trabajar en algo que me apasiona es fundamental, me levanto cada día con ilusión y energía. Pero también ha mejorado mi calidad de vida enormemente, ahora puedo organizar mi tiempo para pasarlo con mi familia y amigos, lo cual valoro enormemente. Esto ha cambiado completamente mi vida en todos los ámbitos, ahora me levanto cada día con ilusión y motivación.

Dinos tres adjetivos que indican tu sentimiento, tu forma de sentirte en tu día a día, con tu realización personal, con tu trabajo, con tu propósito.

Si yo tuviese que decir tres adjetivos que calificarían la diferencia de vida entre la vida que yo tenía antes y la que tengo ahora, serían: paz, tranquilidad y entusiasmo. Y si me dejáis meter cuatro, felicidad, también lo meto ahí, un poquito que al final forma parte de todo lo demás, si tienes entusiasmo tienes felicidad.

¿Después de cerca de un año con El Perro Feliz, cómo describirías tu experiencia como franquiciada hasta ahora?

Mi experiencia en El Perro Feliz ha sido una de las mejores tanto a nivel personal como profesional. Desde el primer momento me sentí en casa y apoyada por el equipo, creando un ambiente fantástico que buscaba. La frase del CEO, "Aquí somos una familia", se hizo realidad. Trabajar en algo que me apasiona ha cambiado completamente mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Este cambio ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera, sin duda alguna.

Con la apertura de esta nueva franquicia Madrid Metropolitano, ¿Cuáles son las metas y expectativas en esta nueva ubicación en el área de la nueva franquicia?

Mis metas y expectativas para la nueva franquicia en Madrid Metropolitano se centran en seguir disfrutando de lo que hago. Es fundamental para mí mantener la felicidad y la pasión en este negocio. Además, busco continuar fidelizando a los clientes, proporcionando un servicio de calidad que brinde tranquilidad a las familias y bienestar a las mascotas. La satisfacción de nuestros clientes es la base de nuestro negocio. También es crucial mantener una estrecha colaboración con nuestros afiliados, como clínicas veterinarias y peluquerías caninas, quienes son parte fundamental de nuestro trabajo y han confiado en nosotros desde el principio.

Basándote en tu experiencia a través del programa de Bécate, ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pensando en unirse al programa de Bécate El Perro Feliz?

Animaría a cualquiera que ame realmente a los animales y esté dispuesto a disfrutar de este trabajo, a liderar y organizar su propia vida, a dar el paso. En mi caso, los resultados hablan por sí mismos. Comencé hace siete meses en Madrid Oeste y ahora hemos expandido a todo Madrid Metropolitano. Los hechos demuestran que es posible.

¿Cuáles consideras que son tus planes a futuro respecto a tu franquicia de El Perro Feliz y cómo visualizas su crecimiento a largo plazo?

Mi enfoque a futuro se centra en consolidar nuestras operaciones en Madrid Metropolitano, asegurándonos de que estén bien establecidas y funcionando de manera óptima. Sin embargo, la innovación es fundamental en nuestro sector, por lo que también estoy comprometida a seguir desarrollando nuevos servicios y opciones para nuestros clientes. Quiero ofrecer un servicio aún más completo, abordando todas las necesidades de las familias y sus mascotas. Es vital para mí que nuestros clientes confíen plenamente en El Perro Feliz y sepan que siempre estaremos ahí para brindarles un servicio completo y de calidad que garantice el bienestar de sus peludos.

¿Qué planes personales tienes para tu futuro? Ahora que este paradigma ha cambiado y que te has convertido, en la dueña de tu tiempo, de tu negocio y, en definitiva, de tu vida. ¿Cuáles son esos planes que antes no tenías tan claro que pudieras llevar a cabo y que ahora lo ves como todo mucho más factible?

Mis planes personales para el futuro se centran en disfrutar al máximo de la vida, mi familia, mis amigos y mis mascotas. Antes me costaba mucho planificar a corto plazo, pero ahora estoy comprometida en avanzar en este aspecto de mi vida. A pesar de las dudas sobre emprender un negocio para tener más tiempo libre, para mí ha significado una mayor satisfacción personal y la oportunidad de explorar nuevas posibilidades que antes no estaban a mi alcance.

¿Cuál es el mensaje que tú le mandarías a aquellas personas que están pensando en emprender con El Perro Feliz? Y bueno, cuál es ese mensaje que tú le transmitirías desde tu experiencia, sobre todo a la hora de tomar la decisión.

Romper con la zona de confort y aventurarse en un nuevo sector es desafiante, especialmente sin la seguridad de una nómina fija. A pesar de las dudas y opiniones de los demás, dar ese paso vale la pena. Desde el inicio, se empiezan a ver resultados a nivel personal, lo que hace que el esfuerzo valga la pena. Contactar con la Central es crucial, ya que transmiten entusiasmo y confianza, lo que facilita la toma de decisiones. Estoy convencida de que si tienes esa primera toma de contacto, los miedos se terminarán y te lanzarás hacia adelante, porque el proyecto es apasionante.

¿Qué zonas abarca ahora la nueva franquicia Madrid Metropolitano?

Ahora con Madrid Metropolitano hemos crecido en muchas zonas de Madrid. Desde Chamartín. Barajas. Villaverde. Ursera, Fuencarral. Hemos cogido también la zona de Alcobendas, Moraleja incluida. Nuestra idea es dejar Madrid Oeste y Metropolitano totalmente cubierto, para que cualquier persona que quiera que necesite los servicios de El Perro Feliz los tenga sin ningún tipo de problema.

En definitiva, la historia de Rita puede resultar una muestra clara de cómo la valentía y la pasión pueden conducir al camino del éxito empresarial, siempre y cuando se orienten las acciones a un camino acertado. Aventurarse en el mundo de los negocios y expandirse con una nueva franquicia de El Perro Feliz en Madrid Metropolitano demuestra que tomar riesgos calculados puede dar resultados extraordinarios, en especial cuando un modelo de negocio resulta ser rentable.

Las personas que estén listas para transformar su vida y emprender con pasión, las becas de El Perro Feliz son su puerta de entrada. Pueden acceder a nuevas oportunidades y descubrir cómo iniciar su camino hacia el éxito.