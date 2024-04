ASCAP 2024 honra a Berto Trébol Clan por 'Rumbatón' de Daddy Yankee y lo celebra con su nuevo sencillo 'No Sé' junto a JSound

ASCAP 2024 honra a Trébol Clan por "Rumbatón" de Daddy Yankee y lo celebra con su nuevo sencillo "No Sé" junto a J Sound

El boricua Berto Trébol Clan, productor y compositor de temas como "Gata Fiera" y "No le temas a él", fue reconocido en Miami el pasado 2 de abril por su composición "Rumbatón", interpretado por el referente del género, Daddy Yankee.

La canción debutó en el puesto 82 en el Billboard Global 200 y alcanzó el número 1 durante 3 semanas en Puerto Rico. Además, recibió certificación platino en España con más de 60,000 transmisiones. También llegó al puesto número 19 en la lista US Hot Latin Song en Estados Unidos y finalmente se posicionó en el top 100 mensual de Paraguay.

El premio reconoce las habilidades de Berto para crear un éxito musical, gracias a sus transmisiones en radio y streaming durante 2023. El tema ha sido descrito por The New York Times como una "llamada nostálgica a las fusiones de Salsa y reguetón de mediados de la década de 2000", por sus trompetas y líneas de piano vibrantes, siendo señalada como una pista enérgica de reguetón clásico.

Tras recibir el premio, Berto Trébol Clan manifestó su agradecimiento diciendo: "Muchas gracias a mis fans, quienes han hecho mis éxitos suyos. Agradezco a los empresarios que han creído y confiado en mi talento. Y sobre todo, mi admiración y respeto al icono del género urbano, Daddy Yankee, por dar vida a 'Rumbatón' con nuestra composición". Cabe destacar que esta composición nacio a partir del tema "Bailame" del 2006.

A lo largo de su destacada carrera musical, Trebol Clan se ha reinventado y ha mantenido su lugar en el género. Muestra de ello ha sido su reciente gira "El Flowcito Tour", que llevó su música a Perú, Ecuador, México, Colombia y otros países. También ofreció presentaciones en ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Mallorca y Tenerife. Además, lanzó un tema para acompañar el tour llamado "El Flowcito".

Bajo el sello discográfico Dilo Records y la editorial Ascanio Publishing, la dedicación, talento y creatividad de Trébol Clan no se detienen y prometen un futuro lleno de música para sus fans y seguidores, quienes ya disfrutan de su tema más reciente, "No sé", en colaboración con J Sound. La canción fue producida por Genio The Producer en Madrid, y surgió durante el show de ADN Urbano en el Tour tras compartir escenario. Actualmente, ya está disponible en Spotify y cuenta con un videoclip oficial en @BertoTrebolClanOficial YouTube dirigido por Yankee Films y Oja Studio, en el que los artistas son los protagonistas.

Por otro lado, el reguetonero está trabajando en su próximo lanzamiento "La Botella" con Dj Pinino y al mismo tiempo se encuentra en Perú con su nuevo Tour "La máquina del tiempo" 2024, la cual seguirá recorriendo otros países como Colombia, México, España, Bolivia, Honduras entre otros, continuando así su sólida carrera musical.

Brazil Loaiza

Jefe de prensa Dilo Records

prensa@dilorecords.com