España se lleva con máxima solvencia su duelo adelantado ante Argentina

El cara a cara que suponía la final anticipada entre Argentina y España en el Mundial Senior ya tiene vencedoras, y solo hubo un color en la pista. El combinado dirigido por Icíar Montes (y en ocasiones por Juanjo Gutiérrez por estar ella también en la pista peleando) superó con rotundidad y mano de hierro a las albicelestes, no dándoles prácticamente opción alguna.





La fase de grupos de la cita que se viene desarrollando en La Nucía nos iba a regular, en su última jornada, un duelo apasionante, de los que conviene ver para recuperar la esencia del pádel de antaño, donde no había tanto remate, donde los globos eran un arte y no importaba tanto el físico como la mano, el talento innato. Y ahí España fue superior.

Como también lo fue en la composición de los cruces, pues Icíar Montes supo ajustarse mejor a las características de sus jugadoras y formó parejas algo más compensadas que Rodri Ovide en el lado rival.

El primer punto de la eliminatoria se lo anotaron Eva Gayoso y Belén Castrillo ante Claudia Paduan y Liliana Mónica Patrón por un amplio y controlado 6-0 y 6-3, al que siguió la victoria de María Silvela y Bárbara Alcántara frente a Paula Eyheraguibel y María Virginia Mazzuchi (6-1 y 6-1).

Recortaría ligeramente la diferencia para poner el 2-1 en la eliminatoria el que sin duda fue el mejor encuentro del día. Cata Tenorio, jugando por momentos en la izquierda junto a Alicia Lilian Berl, logró derrotar precisamente a Icíar Montes y a Paula Hermida en tres sets (6-4, 3-6 y 6-4), aunque de poco sirvió puesto que la puntilla final la dieron Vanesa Alonso e Isabel Domínguez al imponerse con un doble 6-2 a Valeria Pavón y Melissa Adriana Capra.

El último partido, ya sin nada en juego más allá de la honra personal, cayó también del lado de España, siendo favorable para Cristina Gomis y Nuria Rivas ante Jesica Daiana Brys y Mariana Victoria Cuervo (7-5 y 6-4).

En lo que se refiere a los chicos, estos tenían una eliminatoria sencilla a priori sobre Estados Unidos, la cual ganaron para quedarse con el primer puesto de grupo pero bien es cierto que se dejaron un punto por el camino, mera anécdota ya que el partido estuvo muy igualado y los norteamericanos supieron adaptarse mejor a las difíciles condiciones de juego, con una bola muy viva (más teniendo en cuenta el calor) y con viento cambiante.

Así, José María Peñafiel y Carlos Almazán se llevaron un 6-2 y 6-1 a favor ante Gabriel Sánchez Iniesta y Larry Boniface Pascal, mientras que Aday Santana y Javier Limones conseguían el mismo marcador frente a Marco Antonio Álvarez y Leonardo Javier Contini.

El punto para los norteamericanos lo conseguirían Jared Palmer y Marco Aurelio Mazzotta al imponerse a José María Montes y Francisco Monterde en un partido largo y muy, muy peleado (6-7, 7-6 y 7-5), pero terminarían la faena para evitar sobresaltos Juan Ignacio González y Enric Sanmartí (6-0 y 6-0 ante David Javier Chocarro y Jorge Alejandro Pereyra) así como Víctor Sánchez Vera y Manuel Fernández (6-1 y 6-0 sobre la pareja formada por Matthew Alexander Hansen y Álvaro Marcelo Baez).

Ahora llega el turno de la fase de eliminatorias directas en la que España, en mujeres, se medirá en semifinales a la selección ganadora del enfrentamiento previo entre Holanda y Suecia, mientras que los chicos, por su parte, se las verán con México este jueves a las 16 horas.

En el caso de Argentina, en mujeres ya solo les queda pelear por los puestos 8-14, siendo sus próximas rivales bien las integrantes de Portugal o bien las de Brasil, que se las verán en la ronda de 1/4 de final, y en hombres tendrán este jueves al combinado de Chile como rival.