Conociendo a… Roberto Bonilla

Roberto, nutricionista y entrenador personal se ha cansado de las dietas que no funcionan. Es el director de la clínica Medex, que fundó con el objetivo de democratizar el trabajo de fuerza como la base para la mejora de la masa muscular, optó por cambiar la vida de las personas, a través de hábitos sostenibles, más allá de las dietas restrictivas y el ejercicio agotador, creando un programa de acompañamiento y formación, diseñando planes nutricionales personalizados y entrenamientos de fuerza efectivos para mejorar la salud y el físico en el menor tiempo posible.

Desde revertir la diabetes tipo 2 hasta aumentar la masa muscular en pacientes oncológicos, es testigo de los cambios significativos en quienes han probado su metodología.



Como dietista, ¿por qué no crees en las dietas tradicionales y cuál es la diferencia fundamental entre una dieta y un plan nutricional personalizado como los que propone en su programa? No me gusta la palabra "dieta" porque sencillamente, desde mi experiencia, suele suponer un estado mental muy peligroso. Podríamos decir dicotómico, que es como el "ahora sí estoy a dieta" y el "ahora no", derivando en cosas del tipo: " hoy es domingo, ya volveré el lunes", muy alejado de lo que realmente debemos conseguir con una estructura nutricional.

Si buscamos tener una mejor salud, o mejor físico, lo primero de todo, es tener una nueva relación con la comida, entendiendo que, no vale con estar a dieta de lunes a viernes; no vale con "voy a estar una temporada y lo dejo ahora que es Semana Santa", porque en esos días que paramos parece que hay, a nivel psicológico, incluso un poquito de ansiedad y acabamos sobre consumiendo una cantidad importante de comida, y por tanto de calorías, porque en Occidente, el problema con el tema nutricional, es el exceso, no la falta, y podríamos decir, sin lugar a duda, que se nos va la mano con la ingesta calórica.

Entonces, lo que promuevo para mejorar el estado de salud y el físico de las personas tiene mucho más que ver con entender cómo funciona todo, con dar una formación nutricional que no se da ahora mismo.

En España, tenemos costumbre de comer y cenar más tarde que nuestros vecinos europeos, ¿hasta qué punto esta práctica puede tener consecuencias negativas para nuestra salud a largo plazo? Estoy de acuerdo en que la calidad del sueño puede verse afectada negativamente cuando cenamos tarde y sobre todo en grandes cantidades. Estuve recientemente en Inglaterra, y pude comprobar cómo su cultura alimentaria tiende a una cena más ligera y temprana, lo que puede tener beneficios para la calidad del sueño y la salud en general.

Sin embargo, en la vida cotidiana a menudo nos enfrentamos a desafíos prácticos que dificultan seguir estas recomendaciones al pie de la letra. Por ejemplo, las personas que trabajan en comercios suelen tener horarios que les impide cenar temprano.

En estos casos, optar por cenar algo ligero y nutritivo puede ser una estrategia útil. Esto podría incluir lácteos, frutas o incluso caldos suaves, que proporcionen nutrientes sin sobrecargar el sistema digestivo antes de dormir.

En resumidas cuentas, aunque la teoría sugiere ciertos hábitos alimenticios para mejorar la calidad del sueño, en la práctica debemos adaptarnos a nuestras circunstancias individuales y buscar soluciones que nos permitan mantener un equilibrio saludable entre la alimentación y el descanso.

¿Cree que realmente valoramos suficientemente el descanso y somos conscientes de cómo su escasez o deterioro afectan a nuestra salud física y mental? Es cierto que en nuestra sociedad a menudo se subestima la importancia del descanso y la regularidad en las horas de sueño. Estamos constantemente enfocados en nuestras actividades diarias, metas personales y objetivos profesionales, relegando a un segundo plano la atención que merece nuestro descanso.

Sin embargo, la salud es un conjunto de factores que deben estar en equilibrio, y el descanso juega un papel crucial en este equilibrio. De hecho, estudios recientes sugieren que la regularidad en las horas de sueño puede ser más determinante para nuestra esperanza y calidad de vida que muchos otros aspectos considerados tradicionalmente importantes, como los niveles de triglicéridos o glucosa en sangre.

Los ritmos circadianos, que regulan nuestros ciclos de sueño y vigilia, son fundamentales para nuestro bienestar general. Mantener una rutina de sueño regular y respetar nuestros ritmos naturales puede tener beneficios significativos para nuestra salud física y mental a largo plazo.

Entiendo que encontrar el equilibrio entre las demandas profesionales, familiares y personales puede ser todo un desafío. Sin embargo, es importante que nos ocupemos de priorizar nuestro descanso y busquemos formas de incorporar hábitos saludables de sueño en nuestra vida diaria, dada la importancia que merece para poder disfrutar de una vida plena y saludable.

Existe un dicho popular que sostiene que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar cual mendigo es una manera efectiva para mantenerse en nuestro peso ideal. ¿Cuál es su opinión como nutricionista sobre qué papel juega la ingesta de alimentos en la cena en la gestión del peso y, la importancia del desayuno sobre otras comidas del día? Hablaría en primer lugar, de qué supone a nivel de digestión. Si a corto plazo, no es excesivamente importante, creo que, a largo plazo, no es nada beneficioso meterse grandes ingestas, dos o tres horas antes de irse a la cama. Porque durante el proceso del sueño, el cuerpo tiene que reestructurar determinadas funciones de recuperación, renovación celular y tisular, y sería conveniente no tenerlo ocupado haciendo la digestión, de ahí que no es una buena idea hacer cenas copiosas.

Por otra parte, desde mi punto de vista, no diría que el desayuno sea la comida más importante del día, sino que de lo que se trata es de comer en varias etapas de día, y que se tenga tiempo para hacer una digestión correcta.

A corto plazo, si queremos, por ejemplo, perder grasa o perder peso, lo que más importa a nivel de bases nutricionales, de bioquímica corporal, sería cantidad diaria de calorías, nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, etcétera. Pero como te digo, creo que, como hábito, no es acertado tener grandes ingestas antes de irse a acostar, porque obligas al cuerpo a estar haciendo procesos que no debería estar haciendo mientras dormimos.

En su página web, se presenta como nutricionista y hace hincapié en que está colegiado. ¿Existe alguna razón particular por la que destaca dicha colegiación?, ¿ha observado un aumento del intrusismo en el campo de la nutrición? Buena pregunta, Alfonso. Vayamos por partes. Comenzaré por abordar la importancia de la colegiación en nuestra profesión. Personalmente, considero que la colegiación, te garantiza tener una formación reglada y por lo tanto la adquisición de un conocimiento estructurado y respaldado oficialmente. Sin embargo, debo admitir que no es absolutamente imprescindible, ya que conozco a personas que, aunque no están colegiadas, han adquirido un profundo conocimiento de manera autodidacta. Un ejemplo destacado es el caso de Marcos Vázquez, creador del blog y autor del libro Fitness Revolucionario, que, sin tener formación académica reglada en nutrición, realiza grandes contribuciones al campo de la salud y el bienestar.

Si bien, en la actualidad la información está ampliamente disponible, gracias a recursos como la inteligencia artificial y la ingente cantidad de contenido online, es conveniente seleccionar cuidadosamente las fuentes de información. Además, la experiencia práctica es fundamental para desarrollar habilidades y conocimientos sólidos. Por lo tanto, aunque valoro mi colegiación y la considero un activo importante, reconozco que la calidad del profesional no se limita necesariamente a dicha colegiación y, aunque ésta puede ser un indicador de conocimiento y competencia, no es el único criterio para evaluar la calidad de un profesional. Debemos buscar un equilibrio entre la formación académica, la experiencia práctica y la capacidad de proporcionar orientación nutricional adaptada a las necesidades individuales de cada persona.

Con respecto al intrusismo, es un problema que debemos abordar con seriedad. Si bien hay individuos capacitados y competentes fuera del sistema colegiado, también existe un alto riesgo de que personas sin la debida formación promuevan consejos y prácticas no respaldadas por la evidencia científica. Es esencial que quienes buscan orientación en materia de salud y nutrición sean capaces de discernir entre fuentes confiables y aquellas que carecen de credibilidad.



¿En qué consiste la metodología Slow_HITFit y, cómo se diferencia de otros entrenamientos físicos convencionales para convertirse en la disciplina perfecta para personas de cualquier condición física? Arthur Jones, fundador de Nautilus y MedX plantea preguntas muy relevantes sobre el entrenamiento muscular y la importancia de inducir fatiga en los músculos para estimular su crecimiento y mantenimiento, especialmente a medida que envejecemos y perdemos masa muscular. Destaca la importancia de trabajar los diferentes grupos musculares, incluidos aquellos que pueden ser más propensos a debilitarse con el tiempo, como los de la espalda.

La metodología Slow_HITTraining, o Súper Slow, propuesta por el Dr. Kent Hatchins, se centra en realizar repeticiones con un ritmo deliberadamente lento para maximizar la fatiga muscular mientras se minimizan los riesgos articulares. Este enfoque contrasta con otros métodos de entrenamiento más tradicionales, que a menudo implican un mayor número de repeticiones a un ritmo más rápido.

El Slow_HITFit o Slow_HITTraining se presenta como una alternativa más segura y eficaz, especialmente para personas mayores o aquellos con historial de lesiones articulares. A través de este enfoque, se busca estimular los músculos de manera inteligente y controlada, sin comprometer la salud articular, ni aumentar el riesgo de lesiones articulares y ligamentosas.

¿Existe alguna edad específica para comenzar a realizar ejercicio de fuerza, así como edad límite en la que su práctica ya no sea aconsejable? Desde mi punto de vista ¿hasta qué edad habría que hacer ejercicios de fuerza? Lo ideal sería hasta que nos muramos, Alfonso.

El ejercicio de fuerza es fundamental para mantener la salud muscular y ósea a lo largo de toda la vida y, desde la infancia hasta la vejez, el ejercicio de fuerza debe ser una parte integral de nuestro estilo de vida. Si bien puede ser especialmente beneficioso en la adolescencia para mejorar el rendimiento en deportes y actividades físicas. Sin embargo, incluso a una edad temprana, es importante practicar el ejercicio con cuidado y bajo la supervisión adecuada para evitar lesiones.

En la edad adulta, el ejercicio de fuerza sigue siendo esencial para mantener la masa muscular, la fuerza y la salud ósea, y puede desempeñar un papel importante en la prevención de enfermedades relacionadas con la edad, como la osteoporosis y la sarcopenia. Siempre y cuando se adapte el entrenamiento a las necesidades y capacidades individuales, especialmente en personas mayores o con condiciones de salud específicas.

En conclusión, el ejercicio de fuerza es beneficioso para personas de todas las edades y debería ser una parte integral de un estilo de vida saludable. Desde la infancia hasta la vejez, puede ayudarnos a mantenernos fuertes, saludables y activos a lo largo de toda la vida.





Dado que disponemos de un solo cuerpo para toda nuestra vida, sin posibilidad de sustitución. Como medida preventiva durante nuestros años de enseñanza formal y obligatoria ¿estaría de acuerdo en reconsiderar la importancia de la educación física en el sistema educativo, incorporando nociones nutricionales, de cuidado corporal e higiene postural para promover una salud integral desde temprana edad? No puedo estar más de acuerdo contigo en que la concienciación sobre hábitos saludables, incluyendo la nutrición y el ejercicio físico, es fundamental para promover la salud pública y prevenir enfermedades a largo plazo. Al igual que se hizo con el tabaco y otras sustancias, es importante educar a las personas, especialmente a los jóvenes, sobre las consecuencias de sus elecciones en términos de salud.

Una educación divertida y bien dirigida puede ser la clave para que esta información se absorba de manera efectiva. En lugar de simplemente advertir sobre los peligros de ciertos hábitos, como el exceso de calorías o la falta de ejercicio, podemos proporcionar a los alumnos una comprensión más profunda de cómo estas elecciones afectan su salud a largo plazo.

A mí me gustaría que, en los coles e institutos, se les hablara a los estudiantes de la importancia de vitaminas, minerales, proteínas, y explicarles cómo funcionan las calorías, cuántas calorías hay en cierto tipo de alimentos procesados, en aceites, en frutos secos, o en el bocadillo que a veces nos hacemos, así como las consecuencias para la salud de llevar un estilo de vida sedentario.

Creo necesaria esa formación, para después anclar todo eso en la vida de las personas mediante hábitos.

Para lograr cierto éxito en los negocios, tener una buena idea con la que desarrollar un buen producto o servicio no es suficiente, además hay que darlo a conocer al mercado de manera eficaz. En el caso de Clínica Medex ¿qué estrategias de comunicación y/o marketing empleáis para llegar a vuestro público objetivo? Totalmente de acuerdo. Nuestro primer objetivo es hacer ver a nuestros clientes que la presencia de un entrenador personal puede marcar una gran diferencia en la calidad y el rendimiento del entrenamiento, ya que supone un impulso extra tener a alguien detrás, apoyando y alentando, para tener a un mayor compromiso durante la sesión de entrenamiento.

Es comprensible que, cuando te enfrentas a un desafío físico intenso, la mente tienda a buscar formas de escapar o rendirse. Sin embargo, la presencia de un entrenador personal puede contrarrestar este impulso, animándote a superar tus límites y alcanzar tu máximo potencial.

Yo mismo, a veces cuando estoy haciendo sentadillas, por ejemplo, no hago las mismas repeticiones estando solo que si tengo a Adrián, a Víctor o a Roberto detrás.

En cuanto a la estrategia de marketing en un negocio de entrenamiento personal como el nuestro, se enfoca en quienes valoran la atención personalizada y exclusiva de un entrenador personal y usamos redes sociales, como YouTube e Instagram, para compartir contenido visualmente atractivo y educativo, que puede ser una excelente manera de llegar a este público objetivo y destacar los beneficios de trabajar con un entrenador personal, incluso para quienes, sabiendo los beneficios de hacer ejercicios de fuerza, pueden no sentirse atraídos por el gimnasio o el ejercicio en general y, les repulsa.

Como socio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV), ¿Cuáles son las principales ventajas de pertenecer a dicha asociación?, ¿podría compartir algunas de las actividades o iniciativas que la asociación ofrece a sus miembros para impulsar el desarrollo empresarial y profesional? Es realmente importante estar rodeado de personas que comparten tu situación como empresario. La comunidad empresarial no solo ofrece apoyo emocional, sino que también proporciona oportunidades para el crecimiento profesional y personal.

La formación continua es esencial en todas las áreas de la vida, ya sea en nutrición, ejercicio, negocios o cualquier otro campo. Como empresario, el aprendizaje constante es aún más crucial, ya que te permite mantenerte al día con los cambios en el mundo empresarial, explorar nuevas oportunidades y mejorar tus habilidades de gestión y liderazgo.

Estar en contacto con otros empresarios te brinda la oportunidad de aprender de las experiencias de los demás, compartir conocimientos y encontrar soluciones a desafíos comunes. Además, la sensación de pertenencia a una comunidad de personas que entienden tus luchas y triunfos puede ser de incalculable valor para mantener la motivación y la confianza en ti mismo.

Es reconfortante saber que siempre hay personas dispuestas a ofrecer ayuda y apoyo cuando lo necesitas, ya sea para celebrar los éxitos o superar los obstáculos. Y, como mencionas, incluso el simple hecho de considerarse uno mismo como parte de la comunidad de jóvenes empresarios puede ser un impulso para mantener una actitud positiva y proactiva ante los desafíos que puedan surgir.

En primera persona

¿Cuál fue su motivación inicial para entrar en el campo de la nutrición y el fitness, y cómo ha evolucionado esa motivación a lo largo del tiempo? Desde siempre me ha atraído el ambiente sanitario, quizás influenciado por la profesión de enfermera de mi madre. Aunque, en cierto modo, siento que hay una parte de mí que podría considerarse un médico frustrado, ya que siempre tuve interés en el campo de la medicina, pero en aquella época el estudio requerido me parecía abrumador. Curiosamente, mis primeros estudios fueron en empresariales. Ha sido un camino lleno de giros, pero siempre estuvo presente la idea de contribuir al bienestar humano.

Mi principal motivación, que es un poco mi leitmotiv en la vida, ha sido siempre ayudar desde un enfoque holístico hacia la nutrición y el ejercicio, a quienes están pasando por momentos difíciles, especialmente en el ámbito de la salud, con una larga lista de patologías relacionadas con el manejo de enfermedades metabólicas, el apoyo en diferentes casos de cáncer, que está siendo también una auténtica epidemia en los últimos años, diabetes, osteoporosis, hipertensión, artrosis, inicio de Alzheimer o demencias.

Mi trayectoria me llevó al grado Superior de Técnico en Dietética y Nutrición, una elección que combinaba mi interés por la salud con mis habilidades empresariales. Continué mi formación en la rama del ejercicio, obteniendo la certificación NSCA en España. Fíjate, lo que son las cosas, al final se ha cerrado el círculo, comencé estudiando empresariales y he acabado siendo empresario, buscando la mejora del ser humano a través del ejercicio y la salud, tanto a nivel personal, emocional y físico, como en el desarrollo de valores.

A pesar de los desafíos y los cambios de dirección, llevo muchos años en este sector y aún siento una emoción genuina, como bien dice una canción de Sabina: "Todavía me excita lo que hago", fusionado mi pasión por la salud con mi experiencia empresarial, que me permite ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial.

Considerando el dicho “En casa del herrero, cuchillo de palo”, ¿tiende a permitirse ocasionalmente alimentos menos saludables a pesar de tener conocimientos sobre una dieta equilibrada? Lo idóneo es encontrar un equilibrio entre mantener una disciplina nutricional durante la semana y permitirte disfrutar de ocasiones especiales y momentos de relajación con amigos y familiares. Sin ir más lejos, recientemente teníamos una celebración familiar y nos fuimos a comer un buen chuletón y lo acompañé con su copita de vino, aunque intento no abusar.

Es importante tener una mentalidad flexible que te permita disfrutar de la vida sin comprometer tus objetivos de salud, siendo comprensible que tengas un enfoque más estricto durante la semana para mantener hábitos saludables, pero también es valioso permitirte flexibilidad en ciertas ocasiones sin sentirte culpable por ello. Disfrutar de una comida especial con seres queridos o tomar algunas cervezas con amigos puede ser una parte importante de la vida social y emocional.

Hace poco escuché a un maestro zen que hablaba de que era genial que encontremos el "momento Nirvana" en diferentes aspectos de la vida, incluyendo la nutrición y el disfrute de la comida, desde un enfoque pragmático, disfrutón, más inspirador y consciente hacia la alimentación y el bienestar. Y en mi caso, tener bases claras y una formación sólida en nutrición, me permite tomar decisiones conscientes y disfrutar de la vida de manera equilibrada, manteniendo un estilo de vida saludable y satisfactorio.

¿Cuál diría que ha sido el caso más gratificante o memorable al trabajar con algún cliente en su clínica? Es increíble cómo el ejercicio y la nutrición pueden transformar no solo el cuerpo, sino también la vida entera de una persona. A veces, el cambio va más allá de lo físico y se convierte en una experiencia emocional y mental profundamente significativa.

He presenciado transformaciones asombrosas en personas que luchaban contra la obesidad mórbida o condiciones relacionadas con la diabetes. En cuestión de años, e incluso meses, han experimentado una metamorfosis radical en su forma de vestir, caminar y relacionarse con los demás. Estos cambios son más que estéticos; representan una nueva forma de vida, una renovada conexión con uno mismo y con el entorno.

Te podría poner el caso de Amparo, que estuvo a punto de sufrir la amputación de un pie, por una diabetes severa, y a la que, por cierto, vi fenomenal hace unos meses, cuando se disponía a irse a jugar con su nieta.

Es esencial que aquellos a quienes acompaño en su viaje comprendan la importancia y el compromiso requeridos. A menudo les recuerdo que este no es solo un cambio temporal en la dieta o en el ejercicio, sino una transformación completa en su relación consigo mismos y con su cuerpo. Construir y mantener este compromiso a lo largo del tiempo es fundamental para lograr resultados duraderos.

También es importante ser consciente del poder de las creencias en la salud y el bienestar. Las palabras de los profesionales sanitarios pueden influir profundamente en la percepción de un paciente sobre su condición. Es crucial ofrecer esperanza y mantener una actitud positiva, incluso en situaciones difíciles. Ayudar a las personas a creer en un futuro mejor y fomentar una mentalidad de crecimiento es una parte fundamental de nuestra labor. En última instancia, esto no solo beneficia al individuo, sino a toda la sociedad.

En su carrera como nutricionista, entrenador y empresario ¿Hay alguien que sea su mayor fuente de inspiración o influencia? En este sentido, quiero mencionar la influencia que han tenido en mi enfoque hacia el ejercicio y la nutrición tres figuras clave: el doctor Doug McGuff, coautor del libro "Body by Science", quien afirmaba que ejercía más medicina en el gimnasio que en el hospital; los postulados de Arthur Jones; y Jesús Tenías, un entrenador radicado en Zaragoza, concretamente en Ejea de los Caballeros, a quien tuve el privilegio de conocer en persona hace cuatro o cinco años.

Si bien, McGuff y Jones han contribuido significativamente a mi comprensión de la importancia del ejercicio en la salud, Jesús Tenías, pionero en España del entrenamiento de fuerza de alta intensidad HIST, ha sido una inspiración con su dedicación y honestidad. Recuerdo cómo, en una época en la que la información en internet era limitada, Tenías se esforzaba por adquirir conocimiento buscando libros y traducciones, demostrando su compromiso con su práctica profesional.

Además, no puedo dejar de mencionar la influencia de mi padre en mi vida. Él era un mecánico de maquinaria industrial, desde sistemas hidráulicos hasta carretillas elevadoras. Creía firmemente que dentro de cada máquina había un poco del alma de sus creadores, lo cual me llevó a reflexionar sobre la importancia de entender cómo funcionan las cosas, incluso nuestro propio cuerpo.

Relacionando estas influencias con mi trabajo actual, reconozco que gran parte de lo que hacemos en términos de fuerza, resistencia, movilidad y elasticidad requiere un entendimiento básico de la mecánica del ejercicio, una conexión que considero profundamente arraigada en la figura de mi padre.