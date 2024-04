Estas son las tendencias nupciales que están triunfando este 2024

Organizar una boda puede parecer algo imposible y no es para menos. No se sabe realmente todo lo que hay que hacer hasta que la persona se pone manos a la obra y ve cómo la lista de tareas no deja de crecer.

Desde la moda hasta la gastronomía, las tendencias nupciales este 2024 están marcadas por una fusión única de tradición y vanguardia. Además, la personalización es la clave, desde la elección del lugar hasta los detalles más íntimos. Las parejas están dejando atrás las convenciones preestablecidas y están optando por ceremonias que reflejen su estilo de vida e intereses compartidos.

Las posibilidades para organizar el enlace perfecto son infinitas, pero, para huir de convencionalismos, estas son las tendencias más ‘in’ del momento para conseguir una boda de lo más especial (y original).

Adiós al vestido de novia convencional En dos piezas o en minifalda: las opciones más arriesgadas llegan para sustituir al clásico vestido blanco. Un conjunto de top y falda con maxi volantes, como este de la marca valenciana Hortensia Maeso, o el minivestido abullonado de la diseñadora Celia B, serán perfectos para las novias más arriesgadas y trendy.

Unos zapatos únicos e irrepetibles Exclusividad elegancia y personalización: estos tres valores son los más buscados por las novias de 2024. La elección de un buen zapato, que sea especial y que, a su vez, permita aguantar durante horas, es una ardua tarea. Una de las firmas que apuesta por el modelo made-to-order es Just-Ene, que permite diseñar los zapatos de tus sueños.

Y, si se busca un calzado para bailar sin parar, elige unas sandalias romanas en tonos beige, como estas de Teva.

El complemento más original: el bolso Sustituir el ramo por un bolso para completar el look nupcial es, esta temporada, el nuevo gesto de moda que las novias más modernas ponen en práctica para huir de los cánones tradicionales. Este diseño de Carmen Tessa, en formato bombonera y rosa empolvado, es ideal para dar ese toque chic que no dejará indiferente a nadie.

Joyas maximalistas (y vintage) Al igual que ocurre con el vestido, las joyas deben formar en su conjunto una armonía en la que siempre haya una que destaque del resto, convirtiéndose así en la protagonista del look. La firma española Joyas Antiguas Sardinero ofrece piezas retro especiales para este inolvidable día.

Un catering delicioso (y para todos) En los últimos años, se ha notado un cambio significativo en las preferencias gastronómicas de las parejas que planean su boda. Con un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad y la salud, el catering vegano se ha convertido en una opción popular (y apta para todos).

La marca Heura está revolucionando el mercado con su línea de productos a base de proteína vegetal: una innovadora propuesta que ha encontrado un lugar destacado en el mundo nupcial, donde las parejas optan cada vez más por menús que reflejen sus valores y estilo de vida.

Así planeará su boda la Generación Z La GenZ está transformando el panorama de las relaciones amorosas y, por lo tanto, el concepto tradicional de las bodas. A la hora de organizarlas, plataformas como Dewedd están revolucionando la forma en que las parejas las planifican, ya pueden hacerlo a golpe de clic gracias a sus servicios virtuales que facilitan la organización y el diseño de eventos cada vez más personalizados.