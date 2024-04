Ideas deco para refrescar tu hogar (sin encender el aire acondicionado)

La llegada de la primavera también supone un cambio en la decoración del hogar, y es que, los colores, materiales, la distribución del mobiliario o los estampados que escogemos para nuestros muebles, son elementos que afectan considerablemente a la atmósfera de una estancia, haciendo que refleje calidez o frescura. Jean Philippe Joostens, diseñador de la marca de mobiliario a medida Schmidt, nos revela cómo conseguir que tu hogar se refresque sin necesidad de encender el aire acondicionado.





Aligera el espacio para una buena ventilación

“Un espacio poco recargado, diáfano y minimalista, es visualmente mucho más limpio y fresco. Además de ello, permite que el aire puede circular libremente por todo el hogar”, confirma Jean Philippe Joostens. A ello, añade “nuestra recomendación es mover los muebles que se encuentren cerca de las ventanas, como el sofá y la cama, ya que el sol los calienta e irradian calor durante todo el día”.

Otro consejo imprescindible es no olvidar bajar toldos y persianas y cerrar las ventanas durante las horas más calurosas del día.



Naturaleza en casa

Incluir detalles decorativos como plantas o estampados florales es una forma de refrescar la vivienda a la vez que se le aporta color. “La naturaleza aporta mucha frescura a las estancias y, además, brindan mucho color y vivacidad a cada rincón del hogar” afirma Joostens.

El estampado Algae Bloom fruto de la colaboración entre Schmidt y Christian Lacroix Maison presente en esta cocina está inspirado en flora marina, minerales preciosos, y cuenta con motivos de coral en forma de encaje. Evoca la naturaleza desde cualquier espacio donde se coloque, ya sea en la cocina, el dormitorio, el vestidor o el baño.



Otro ejemplo de estampado con naturaleza es este vestidor teatral de la colección Into The Wood. En color verde Mossa y decorado con estampado impreso Watercolor Green crea un ambiente zen y refrescante al instante.



Mobiliario en colores claros y luminosos

Los colores son un elemento fundamental a la hora de conseguir que cada estancia sea agradable, incluso durante las epocas de más calor. Según afirma el diseñador “para adaptar tu vivienda a los tonos de la paleta estival, es imprescindible que los elementos de la decoración sean fríos o neutros como el blanco, el azul o el beige que, además, nos transportan y recuerdan al mar y la playa”.



La cocina cóctel personal de la colección Moderno Natural protagonizada por el color blanco con espacios de almacenaje minimalistas da sensación de aire fresco a la estancia y crea la sensación de más claridad.

Tejidos ligeros

“Otro factor imprescindible son los tejidos. Es conveniente que vistas tu hogar con sus prendas más frescas y para ello, será imprescindible, sustituir las alfombras y mantas de lana o materiales gruesos por lino o algodón”, garantizan desde Schmidt.