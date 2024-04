​“Las mujeres ya no lloran”, de Shakira, es el álbum más escuchado del año hasta la fecha

(Imagen: Jaume De Laiguana)

Tras varios singles sobre el fin de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué, Shakira publicó el 22 de marzo de este año su duodécimo álbum de estudio, titulado "Las mujeres ya no lloran". Un análisis de Odds Scanner muestra que, poco menos de un mes después de su lanzamiento, el álbum de La Loba ya es el más escuchado del año en Spotify, con más de 3.600 millones de streams.

"Cowboy Carter", publicado por Beyoncé el 29 de marzo, ocupa el séptimo lugar con 750 millones de streams en la plataforma hasta la fecha. Además, el álbum de Queen Bey, como la llaman sus fans, alcanzó la primera posición de ventas en el Billboard 200 el 7 de abril, el resultado más alto desde el lanzamiento de "1989 (Taylor's Version)" de Taylor Swift en noviembre de 2023.

Según Spotify, Shakira es la decimoséptima cantante más escuchada en la plataforma, con más de 68 millones de oyentes mensuales, mientras que Beyoncé ocupa el sexto lugar, con más de 78 millones de oyentes mensuales.

En primer lugar se encuentra The Weeknd, con más de 112 millones de oyentes mensuales, seguido de Taylor Swift, con más de 99 millones y Ariana Grande, con más de 90 millones.

Los 10 álbumes más escuchados del año

Hasta la fecha, ChartMasters, el sitio web que recopila datos sobre los streams de Spotify, lista los siguientes álbumes como los más escuchados del año:

1. Las mujeres ya no lloran - Shakira: 3.600 millones de streams 2. Nu King - Jason Derulo: 3.400 millones de streams 3. Fireworks & Rollerblades - Benson Boone: 1.600 millones de streams 4. Eternal Sunshine - Ariana Grande: 1.300 millones de streams 5. Vultures 1 - Kanye West & Ty Dolla Sign: 1.000 millones de streams 6. American Dream - 21 Savage: 956 millones de streams 7. Cowboy Carter - Beyoncé: 750 millones de streams 8. Tyla - Tyla: 739 millones de streams 9. The After Taste - Kenya Grace: 711 millones de streams 10. Que Nos Falte Todo - Luck Ra: 652 millones de streams.