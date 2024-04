¿Cómo elegir el traje de hombre perfecto? Las claves de estilo a tener en cuenta

Época de celebraciones, bodas, comuniones, bautizos, o la Feria de Abril. Con la primavera llega también el comienzo de la temporada de eventos, y en muchas ocasiones, vestirse requiere de ciertos códigos y la etiqueta para el hombre solicita llevar traje.





Para elegir el traje de hombre perfecto y saber qué hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo, Marta Orío, directora Creativa de la firma española de moda masculina Boston, ha elaborado un listado con las claves de estilo para encontrar y acertar con el dos piezas infalible.

Claves de estilo para encontrar el traje perfecto:

1- Lo más importante de un traje es que te siente bien, que tenga el hombro en su sitio, el largo justo de pierna y de manga, que no sea muy ajustado ni tampoco demasiado holgado.

2- La parte de un traje en la que hay que fijarse para saber si está bien confeccionado es en el hombro. Esta es la zona más complicada de hacer, por el montaje de las hombreras, y la más difícil de arreglar. Para comprobar que queda bien, estos deben quedar en el sitio natural de nuestro hombro, ni más ni menos.

3- Las solapas de la americana tienen que quedar bien asentadas en el pecho, que no ahueque. Para esto es fundamental un buen cruce, para que el quiebre de planchado asiente la solapa. Y un dato a tener en cuenta es que la chaqueta del traje siempre hay que llevarla con el botón inferior desabrochado.

4- Para que la parte de la espalda siente perfecta, no debe quedar arrugada ni sobrar tela. Y en cuanto al cuello, la ‘U’ que rodea, debe estar ajustado al cuello de la camisa.

5- Respecto al largo de las mangas del traje, a estas debe sobresalir el puño de la camisa siempre. Y el largo del pantalón puede variar, ya que esto va por gustos y edades, aunque actualmente se tiende a llevar algo más cortos.

6- En cuanto a los complementos para el traje, la corbata sigue siendo la protagonista en los eventos más formales, aunque cada vez más, el traje sin corbata y pañuelo se ha vuelto un must.

7- Cuando se opta por un traje de tres piezas, hay que fijarse que el chaleco ajuste bien, sin apretar, y que respete el cruce de la chaqueta. Tiene que cubrir la cintura, y cuando se lleva chaleco, no se usa cinturón.



8- Para acertar con el tejido del traje, esta temporada predominan la lana fría, los linos y las fibras naturales como el algodón. Las fibras naturales resultan adecuadas para casi todas las estaciones porque permiten a la piel transpirar. Los linos y los tonos claros son adecuados en primavera y verano por su aspecto; y los tejidos más laneros, junto con los colores más oscuros, resultan adecuados para otoño e invierno.

9- A la hora de elegir la camisa, dependerá del gusto personal. Como hay diferentes cuellos, lo más importante es que esté armado, por eso, generalmente, las camisas de sastrería tienen más entretela y un pie de cuello algo más ancho.

10- De cara a las próximas celebraciones, el outfit de invitado para boda, comunión o bautizo, dependerá del nivel de formalidad y la hora del evento. Una elección acorde sería un traje marino o gris, con camisa de mini rayas celeste (horizontal si se es más atrevido) y corbata.

11- La tendencia esta temporada para la Feria de Abril, será elegir y apostar por un traje de lino claro, a ser posible con chaqueta cruzada y un pañuelo que aporte ese toque dandy.

12- Para cuidar el traje en perfectas condiciones, hay que lavarlo en seco después de utilizarlo y guardarlo en una buena percha para que no se deforme el hombro y metido en una funda.

Más de 80 años especializados en tailoring

Con estas claves de estilo, encontrar el traje perfecto puede resultar mucho más sencillo. Ahora contamos con trucos para saber en qué hay que fijarse y cómo hay que llevarlo, para ir siempre impecable. Para acertar, una de las firmas de moda especializadas en tailoring, Boston, que cuenta con más de 80 años de trayectoria, tiene una larga experiencia en la confección de sastrería, ya que sus orígenes se centraron en la elaboración de camisas artesanales y trajes, para luego ir ampliando el catálogo.

Para esta temporada, la firma masculina Boston, apuesta para su colección de sastrería en prendas que favorecen, “es fresca, ligera y sienta bien”, explica Marta Orío, directora creativa de la firma. Predominan los colores claros, tejidos naturales y un fit bien estudiado, para encontrar la mejor opción para cada ocasión. La colección cuenta con una amplia variedad de tejidos, que van desde el marino clásico, distintos tonos de azules, neutros claros, y como tendencia, el color verde empolvado.

“El protagonista de la colección sastrería de Boston este año es el traje de lino claro, se ha convertido en un must de los eventos de primavera-verano”, afirma la directora creativa de Boston. En cuanto a los complementos destacan, las corbatas de lino en colores empolvados y los mocasines de esparto, para un aspecto más casual y veraniego.