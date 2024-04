SEAT Ibiza FR 40 Aniversario, un acabado especial creado para conmemorar los 40 años del modelo

Entre los aspectos más destacados se encuentran el exclusivo color Gris Graphene y las llantas de aleación de 46 cm (18’’) en color Gris Cosmo, junto con un interior que aumenta la deportividad gracias a la inclusión de asientos Bucket y molduras en tonos exclusivos, y que reflejan la atención al detalle que ha caracterizado siempre al modelo español.

El SEAT Ibiza FR 40 Aniversario está disponible desde 17.980 euros, con descuentos de la marca aplicados. Asimismo, el SEAT Ibiza también se puede elegir desde 100 euros al mes, con SEAT Flex, una fórmula que, a diferencia de la financiación tradicional o el renting a particular, el vehículo será siempre propiedad del cliente, podrá adaptar las condiciones y la cuota a su medida y, al terminar el contrato elige si se lo queda, lo cambia por otro, o lo devuelve.

Esta versión de acabado tan especial se puede elegir con el motor 1.0 TSI de 115 CV con cambio manual de seis relaciones —exento del pago del impuesto de matriculación—, el mismo motor de 115 CV con cambio automático DSG de siete velocidades, o con el potente motor 1.5 TSI de 150 CV con cambio DSG.

EQUIPAMIENTO ELEVADO A LA MÁXIMA EXPRESIÓN

En términos de equipamiento, el SEAT Ibiza FR 40 Aniversario ofrece una amplia lista de elementos incluidos de serie que garantizan una experiencia de conducción excepcionalmente conectada, segura y cómoda, con un toque personal de diseño que le hace único.

En cuanto a la conectividad, cabe destacar el sistema de navegación con pantalla de infoentretenimiento de 23,4 cm (9,2''), el sistema SEAT Connect con funciones online integradas, el sistema Full Link inalámbrico (Android Auto y Apple CarPlay), el cuadro de instrumentos Digital Cockpit de 26 cm (10,25''), el cargador inalámbrico para el smartphone y mucho más.



Asimismo, presenta un alto nivel de seguridad con el paquete Safe&Driving Pack XL —que incorpora el control de crucero adaptativo (ACC), el sistema de mantenimiento de carril, el asistente de atascos, el asistente de luces cortas/largas, y control de colisión con frenada de emergencia—, junto con el detector de ángulo muerto y el sistema de alerta de tráfico posterior para una mayor tranquilidad en cada viaje.

En términos al confort cabe destacar el sistema Kessy de apertura y arranque sin llave, la alarma y el paquete Vision Plus Pack que incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros, y cámara de visión trasera.

Si hablamos de diseño cabe destacar que añade las llantas de aleación de 46 cm (18'') en color Gris Cosmo (de serie sólo en versiones DSG), los asientos delanteros deportivos tipo Bucket de serie, el logo serigrafiado ‘Anniversary Limited Edition’ que está presente en el pilar B y en las estriberas de las puertas delanteras, los aireadores en color gris neutro, el salpicadero con inserciones en aluminio pulido, y los cristales traseros oscurecidos.

Desde su debut en 1984, el SEAT Ibiza ha sido todo un éxito, con más de seis millones de unidades vendidas a lo largo de sus cinco generaciones.



La versión especial SEAT Ibiza FR Aniversario es una celebración del legado del Ibiza y una muestra del compromiso continuo de SEAT por la excelencia en la industria. Con su combinación de estilo, rendimiento y tecnología avanzada, el Ibiza FR 40 Aniversario ofrece una experiencia de conducción inigualable que cautivará a los aficionados para celebrar este importante hito.

