Nuevo Audi S3 con 333 CV y 0 a 100 km/h en 4,7 segundos

El nuevo Audi S3 es mucho más que una simple actualización de producto: una mayor potencia, el repartidor de par torque splitter y otras tecnologías destacadas garantizan unas prestaciones contundentes y una conducción ágil. Visualmente el modelo compacto refleja su mayor dinamismo con un expresivo diseño frontal, un difusor deportivo y un sistema de escape de alto rendimiento de cuatro salidas. El Audi S3 estará disponible en versiones de carrocería Sedan y Sportback en el segundo trimestre de 2024, con un precio desde 65.260 euros.



Más prestaciones: motor 2.0 TFSI con 245 kW (333 CV)

Estas son las cifras de rendimiento y prestaciones del nuevo Audi S3: 245 kW (333 CV), 420 Nm de par motor y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos. Como parte de la actualización del producto el 2.0 TFSI recibe un aumento de potencia de 23 CV y 20 Nm adicionales de par. El resultado es una poderosa respuesta con una gran capacidad de aceleración. El par máximo está disponible en una amplia gama de revoluciones entre 2.100 y 5.500 rpm. La velocidad máxima está limitada a 250 km/h.

El motor y la transmisión también reciben una puesta a punto más deportiva: a velocidad constante y con una demanda de aceleración baja y media en el rango de carga parcial, el turbocompresor precargado se mantiene a un régimen constante. En combinación con la válvula de mariposa, que se abre cuando el motor funciona a plena carga, esto mejora las prestaciones. La transmisión S tronic de siete velocidades permite ahora un arranque más espontáneo gracias a su mayor capacidad para transmitir par, lo cual se consigue comprimiendo con más fuerza el embrague correspondiente. Además, se ha reducido a la mitad el tiempo de cambio de marcha a plena carga y se han aumentado las revoluciones del motor a carga parcial cuando la transmisión está en modo D, lo que se traduce en una capacidad de respuesta superior.

Más dinámico: sistema de tracción quattro con torque splitter

Siguiendo la estela del RS 3, el torque splitter ahora también está disponible en el S3, lo que aumenta tanto la agilidad como la estabilidad. Esta tecnología permite una distribución totalmente variable del par entre las ruedas traseras.

Más emoción: Audi drive select con modo dynamic plus

El sistema Audi drive select permite seleccionar un total de seis perfiles, ofreciendo una amplia gama de experiencias de conducción: desde un énfasis en el confort hasta un dinamismo extremo.

Además de los programas ya conocidos la actualización incluye el nuevo modo dynamic plus, que garantiza un dinamismo de conducción especialmente elevado. Para ello el torque splitter envía todo el par motor posible al eje trasero y a la rueda trasera situada en el exterior de la curva, lo que provoca una tendencia al sobreviraje.

Más precisión: suspensión optimizada

Los nuevos trapecios con cojinetes más rígidos radialmente y los nuevos cojinetes de pivotamiento que permiten aumentar la caída negativa de las ruedas garantizan una mejor respuesta de la dirección y un mayor control lateral, lo que se traduce en más agarre y dinamismo en las curvas. La firme suspensión deportiva S, que rebaja la carrocería 15 mm en comparación con el A3, es de serie en los modelos S3. Lo mismo ocurre con el tren de rodaje deportivo S con amortiguadores adaptativos, que recibe una puesta a punto específica para adaptarse al torque splitter y a los respectivos modos del Audi drive select.



Más agarre: dos nuevos neumáticos de 19 pulgadas

El Audi S3 viene de serie con neumáticos de 19 pulgadas en formato 235/35, pudiendo optar por unas gomas Falken de altas prestaciones completamente nuevas en la gama, con un comportamiento en seco y en frenado optimizado. Ofrecen un agarre notablemente elevado y una gran precisión, especialmente en asfalto seco. Además, los neumáticos Label D presentan un comportamiento extremadamente preciso en toda la gama de velocidades.

Más poder de deceleración: discos de freno más grandes

El aumento de la dinámica de conducción implica una mayor exigencia a los frenos. Por este motivo la actualización del S3 se ha equipado con discos de freno ventilados de mayor tamaño en el eje delantero, que además están perforados. Los frenos de 18 pulgadas con discos de acero miden ahora 357 mm de diámetro y aumentan su grosor en 4 mm, para llegar a los 34 mm. Las pinzas de dos pistones en el eje delantero también son nuevas.

Más expresividad: diseño progresivo

Con la actualización del modelo, el Audi S3 tiene una apariencia aún más deportiva. La parrilla Singleframe hexagonal sin marco presenta una nueva estructura notablemente más plana y ancha. Los elementos de diseño en forma de L acentúan la prominente parrilla que, junto con las grandes y angulosas tomas de aire laterales, resalta el carácter dinámico del S3. Un llamativo spoiler delantero con dos montantes verticales inspirados en la competición conecta ambas tomas de aire y rebaja aún más el S3 visualmente.

El nuevo parachoques también confiere a la zaga un aspecto más dinámico que nunca. La estructura del Singleframe con sus características aletas en L se refleja en el faldón trasero acabado en negro brillante situado sobre el difusor.

Más variedad: hasta cuatro firmas diferentes de luces diurnas

Al igual que el rediseñado Singleframe, el diseño de la iluminación es significativamente más estilizado, acentuando la anchura del Audi S3. Los elementos de 24 píxeles que componen las luces diurnas digitales de los faros Matrix LED están dispuestos ahora en tres filas en el borde superior de la carcasa.

Por primera vez en la serie de modelos A3 ahora es posible seleccionar y alternar en el MMI hasta cuatro firmas digitales de luz diurna diferentes. “Esto ofrece a nuestros clientes un mayor grado de personalización. Pueden cambiar la expresión de su modelo en cualquier momento. Las firmas lumínicas interpretan la seguridad en uno mismo y la agilidad de diferentes maneras. Esto también es válido para las animaciones de bienvenida y despedida al abrir o cerrar el coche, que se diseñaron individualmente para cada una de las firmas lumínicas”, explica el español César Muntada, Director de Diseño de Iluminación de Audi. Los grupos ópticos traseros también presentan un avanzado diseño de las luces y una nueva puesta en escena de la función coming home/leaving home.



Más equipamiento: interior estilizado

A juego con el exterior más expresivo, el interior también se ha estilizado significativamente. Presenta novedades que van desde el diseño de la palanca de cambios y las salidas de aire, hasta las inserciones decorativas de tela y la nueva iluminación ambiental. Todos estos elementos son precisos y detallados y acentúan el aspecto progresivo y técnico del vehículo.

La consola central rediseñada incorpora prácticos portavasos y un reposabrazos de serie. Sus costuras de contraste, al igual que las del cuadro de la instrumentación, son de doble pespunte, lo que acentúa su aspecto deportivo. La palanca de cambios compacta, que permite acceder cómodamente a las funciones básicas del S tronic, también se ha rediseñado con una forma más plana que hace que se integre perfectamente en la consola central.

El paquete de luz ambiental plus de serie en el S3 añade detalles en el compartimento portaobjetos situado delante de la palanca de cambios, en las puertas y en el túnel central, iluminando los contornos del panel de controles y los umbrales de las puertas.

El interior de los modelos S3 presenta colores oscuros con algunos elementos plateados. El revestimiento negro del techo, los pedales de acero inoxidable, los umbrales de las puertas iluminados con inserciones de aluminio con el logotipo S y las molduras interiores con apariencia de aluminio acentúan el carácter deportivo del vehículo. Los reposabrazos de cuero sintético y el climatizador de confort de dos zonas forman parte del equipamiento de serie. El volante deportivo de cuero con tres radios, plano en su parte inferior, incorpora botones multifunción y nuevas levas cromadas. Los asientos deportivos con reposacabezas integrados y refuerzos laterales pronunciados proporcionan una mayor sujeción lateral. Además de la microfibra Dinamica hay disponible un nuevo tejido técnico texturizado para las inserciones decorativas, así como aluminio y fibra de carbono.

Más funcionalidad: integración de apps y functions on demand

El S3 es digital y está conectado gracias a numerosos servicios de Audi connect, a una tienda online de aplicaciones y a functions on demand. La radio digital DAB+, la pantalla táctil de 25,6 cm (10,1 pulgadas), el Audi virtual cockpit y un cargador por inducción para smartphone forman parte del equipamiento de serie. Además de los dos puertos de carga USB C-delanteros en la consola central hay dos puertos adicionales en la parte trasera.

Otras características opcionales incluyen el MMI Navegación plus, junto con la gama completa oferta de servicios de Audi connect y el acceso a la tienda online que permite al conductor utilizar una amplia gama de aplicaciones directamente en la pantalla del vehículo. Las aplicaciones seleccionadas se instalan en el sistema de infotainment del S3 sin necesidad de hacerlo previamente en un smartphone. Los usuarios también pueden interactuar con sus apps mediante comandos de voz. Functions on demand garantiza un alto grado de flexibilidad. Un total de cuatro funciones individuales de infotainment y confort pueden añadirse a través de la aplicación myAudi, incluso después de haber adquirido el vehículo.

