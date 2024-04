Palabras, palabros y anglicismos para parecer todo un experto en el sector inmobiliario

Alfa Inmobiliaria ha querido seleccionar los 10 "palabros" que más recientemente se han incorporado al vocabulario A medida que la profesionalización del sector inmobiliario evoluciona, muchos expertos se "quejan" de una tendencia creciente y llamativa: el uso desmesurado de neologismos y anglicismos para expresar conceptos que tienen sinónimos perfectamente válidos y comprensibles en idioma español.

Esta práctica, "que pretende otorgar una imagen de conocimiento especializado, puede resultar más una barrera que un puente en la comunicación efectiva" afirma Jesús Duque, vicepresidente de la red Alfa Inmobiliaria, con más de 225 oficinas tanto a nivel nacional como internacional.

Ante esta situación, desde Alfa Inmobiliaria se ha querido seleccionar los 10 "palabros" que más recientemente se ha incorporado al vocabulario, para facilitar a la sociedad la transparencia en el intercambio de información inmobiliaria. Estas son sus seleccionados:

Build to rent. Es una de las nuevas tendencias en el mercado inmobiliario español: construir viviendas destinadas al alquiler. "Tras el COVID-19, y debido a la gran escasez de vivienda, muchos inversores nacionales e internacionales han visto la oportunidad de negocio que supone invertir en promociones de obra nueva que posteriormente se destinarán al mercado del alquiler, en vez de a su venta" afirma Duque. Buy to let. Se refiere a la compra de una propiedad inmobiliaria con el objetivo de ponerla en alquiler y obtener una renta. Flex living, o viviendas flexibles. Es una nueva modalidad de alquiler de inmuebles que ofrecen espacios multifuncionales que pueden adaptarse a personas que buscan una vivienda temporal, desde semanas a pocos meses. Dentro del flex living existen diversas alternativas como el smart living, el senior living, el corporate living o el coliving. Cada una de estas apuestas tiene sus propias características y peculiaridades. Y es habitual que incluyan extras como zonas compartidas, limpieza o similares. Real estate crowdfunding. Se refiere a un grupo de inversores que aportan fondos conjuntamente para invertir en el sector inmobiliario. "Este sistema, permite a los pequeños inversores individuales participar de la propiedad de múltiples propiedades, asumiendo menos riesgos que si lo hicieran solos y sin tener que poseer, financiar o gestionar ellos mismos las propiedades" añade el experto de Alfa Inmobiliaria. Coworking. En este caso, se trata de un término relacionado con la actividad inmobiliaria de oficinas, y hace mención a un espacio de trabajo compartido por diferentes trabajadores, con diferentes perfiles y provenientes de diferentes empresas. Estos espacios, hasta hace poco ubicados en zonas empresariales de las grandes ciudades, comienza a imponerse también en los edificios de nueva construcción, para dar servicio a todas aquellas personas que ya trabajan desde casa. Homestaging. Esta innovadora técnica, que fusiona el diseño de interiores y la decoración, tiene un propósito claro: resaltar el encanto de cualquier hogar de forma que sea capaz suscitar el deseo de compra en el posible comprador, o de alquiler en el futuro inquilino. Existe otro término, también cada vez más empleado, el "Refurbishment" se hace alusión a la reforma o renovación de una propiedad. Asset management. Este término hace alusión a la gestión de activos inmobiliarios, con el objetivo de maximizar su rentabilidad.Por su parte, el Property manager es el profesional encargado de gestionar y administrar propiedades inmobiliarias en nombre de sus propietarios. Este actúa como intermediario entre el propietario y los inquilinos, asegurándose de que la propiedad esté bien mantenida y que las transacciones se lleven a cabo de manera eficiente y conforme a las leyes y regulaciones pertinentes. Off-plan. Se refiere a la venta de una propiedad inmobiliaria que aún no ha sido construida, basándose en planos y diseños. "Lo que siempre se ha conocido como comprar sobre plano" añade Duque. Real estate investment trust (REIT). Son fondos de inversión que invierten en propiedades inmobiliarias y ofrece una rentabilidad a sus inversores. Due diligence. Es la auditoría o análisis detallado que se realiza antes de llevar a cabo una transacción inmobiliaria. "Aunque este término suene muy sofisticado, añade Duque, consiste en el análisis detallado que todo comprador debe hacer para conocer a fondo la propiedad que está considerando adquirir, antes de dar el paso definitivo". Entre los beneficios clave de realizar esta due diligence se encuentra la identificación de posibles problemas legales, financieros o estructurales -el estado de la propiedad, su historial de mantenimiento y cualquier necesidad futura de reparaciones o mejoras-, que podrían afectar la viabilidad de la transacción. "En este sentido, el asesoramiento de un agente inmobiliario puede ayudarle a toma decisiones informadas y mitigar los riesgos asociados con la compra de una vivienda, lo que resultará en una transacción más satisfactoria a largo plazo" concluye Duque.