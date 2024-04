Otakupop 2024, el encuentro definitivo del anime y K-Pop en Plaza Loranca 2

Fuenlabrada, 8 de abril de 2024 - Hay que prepararse para una explosión de cultura pop como ninguna otra, ya que el Mercado del juguete de Madrid presenta en un evento gratuito y con premios: Otakupop 2024.

Este sábado 13 de abril de 2024, el centro comercial Plaza Loranca 2 se transformará en el epicentro del mundo del anime, el K-pop y la cultura Otaku en un día lleno de emoción, color y diversión.

Entre las atracciones destacadas de Otakupop 2024 se incluyen concursos de coreografías de las canciones más populares del K-pop en la actualidad, así como un desfile de cosplay donde los fans podrán lucir sus mejores trajes inspirados en sus personajes favoritos del anime. Además, habrá sesiones de karaoke para aquellos que deseen demostrar sus habilidades vocales, stands temáticos llenos de mercancía exclusiva, emocionantes premios, regalos y muchas sorpresas más a lo largo del día.

"Este evento es una celebración de la pasión y la creatividad de la comunidad otaku", dice Antonio Montana organizador de Otakupop 2024. Continúa: "queremos brindar a los fans un espacio donde puedan conectarse, compartir su amor por el anime y el K-pop, y crear recuerdos inolvidables juntos".

Pero Otakupop 2024 no es solo para los aficionados al anime y al K-pop; también es una oportunidad para los coleccionistas y amantes del juego de todas las edades.

Es posible sumergirse en un mundo de maravillas mientras se explora la diversidad de juguetes expuestos, desde los clásicos Playmobil y Lego hasta las emocionantes figuras de acción y los codiciados coleccionables Funkos. Con una filosofía de "Compra, venta y cambio de juguetes", el Mercado del Juguete de Madrid se enorgullece en ofrecer una amplia gama de productos para satisfacer todos los gustos y presupuestos.

Desde su creación en 2007, el Mercado del Juguete de Madrid ha sido un bastión para los amantes de los juguetes antiguos, personalizados y de colección, pero este año, está llevando las cosas a un nivel completamente nuevo. Otakupop 2024 fusionará lo mejor del mundo anime y el K-pop en un solo evento, ofreciendo a los asistentes una experiencia inolvidable llena de actividades emocionantes.

Además, no hay que perderse el emocionante programa de televisión "Somos Frikis TV" en la plataforma de Facebook, donde cada martes a las 20:00 horas se podrá disfrutar de fascinantes conversaciones sobre el mundo de los juguetes.

La feria se llevará a cabo en el centro comercial Plaza Loranca 2, ubicado en la Avenida Pablo Iglesias 17, Fuenlabrada, Madrid, de 10:00 a 20:30 horas y el evento Otakupop de 12:00 a 18:00. Está toda la información en su Instagram otaku.pop2024. La entrada y el estacionamiento son gratuitos, y hay varias opciones de transporte público disponibles, incluyendo la parada de metro Loranca y varias líneas de autobús.

No hay que perderse la oportunidad de sumergirse en la magia del anime, el K-pop y el mundo del coleccionismo en Otakupop 2024. ¡La feria espera a todos este 13 de abril en Fuenlabrada! Para más información se puede visitar www.juguetedemadrid.es.