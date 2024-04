​Filigramma #16

Empezó a circular la versión impresa del número dieciséis de Filigramma, la revista del Círculo de Escritores Sabersinfin, por ello, no podemos esperar más para poner a disposición de nuestros lectores la correspondiente electrónica.



Mientras en la pantalla de la computadora empiezan a verse reflejadas estas líneas, junto a mí tengo un par de ejemplares de Filigramma.

El olor a tinta y papel recién impreso me orilla inevitablemente a pensar en lo insustituible de muchas cosas que nos antecedieron.

Así como hay elementos que vienen de tiempo atrás y son insustituibles, también hay personas que traen consigo una carga de experiencias y saberes que les convierte en verdaderos tesoros vivientes. Nuestro querido amigo y compañero de letras, Salvador Calva Morales, es uno de ellos.

El domingo siete de abril Salvador cumple ochenta años, ocho décadas que fácilmente se pronuncian como otras palabras cualquiera, pero por su gran significado, es justo hacer un alto para verse en el espejo de este ser humano que, indudablemente, es todo un referente en diferentes áreas.

Desde diferentes ángulos y géneros literarios, quince plumas hemos confluido para reflexionar en torno a la vida y obra de Calva Morales.

El lector juzgará el resultado, pero quienes nos dimos a la tarea de hacer realidad este ejercicio de documentación, nos sentimos contentos de ser parte de los festejos merecidos a quien ha apoyado decididamente la educación y cultura de México.

A continuación les presento el editorial que escribí para la edición, no sin antes compartirles el enlace de descarga gratuita de Filigramma dieciséis: https://bit.ly/4cYLQsT

Aquí el editorial:

El tema central de esta edición especial de Filigramma es la vida y obra de Salvador Calva Morales, con motivo de su octogésimo aniversario.

¿Quién es Salvador Calva Morales? Calva Morales es un personaje mexicano destacado de finales del siglo XX y lo que va del presente.

En muy pocas palabras, Salvador Calva Morales es educador, veterinario, etólogo de animales y humanos —psicólogo hasta cierto punto—, altruista, casanova, hombre de familia y poeta.

Salvador es hombre de acción que aplica en su quehacer cotidiano lo que ha aprendido a partir de su convivencia con los animales y de la exploración de la mente corazón de los seres humanos.

Son varios sus logros, por ejemplo, su veterinaria fue la primera en Puebla en brindar servicio todo el año y las veinticuatro horas del día.

Además, su visión de futuro le permitió contribuir en la salud de las personas, porque aportó su experiencia, por ejemplo, en los inicios de la colecistectomía laparoscópica en Puebla.

Por otra parte, el también poeta acumula poco más de cinco décadas en ámbitos educativos de toda índole, en el que ha alcanzado máximas escalas: es empresario educativo, rector del Sistema Universidad Mesoamericana.

Calva Morales creó la primera escuela particular en México de Medicina Veterinaria y Zootecnica y la primera licenciatura en Latinoamérica de Artes Escénicas y Circenses.

Se volvió poeta —aunque siempre lo fue, pero no se había dado cuenta de todo lo que podía y tenía que escribir—, y parió al escritor que se ahogaba por registrar para los demás lo que ya no podía callar.

Salvador ha hecho aportes teóricos como: caractitud, transpandemia, antologocondensación, octagelescencia, el derecho al orgasmo en las personas mayores de setenta años, en fin, son más, pero hay que irlos escudriñando para extraerlos de cada una de sus obras.

Estimado lector, este número de Filigramma es un homenaje al amigo, al hermano, al padre, al ser humano, al intelectual, al sabio… al salvador de muchos, porque sobre todo, Salvador es un salvador. Enhorabuena por ochenta años de vida, querido Salvador, compañero en Filigramma y en Sabersinfin.com

Hasta aquí la extensa reproducción del texto.

Concluyo: ¡Feliz cumpleaños, querido Salvador, muchos años más de vida, lucidez, salud, amor y prosperidad!