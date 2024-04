Las primarias de Recortes Cero: ‘Un 10% de participación no tiene sentido’

Nuria Suárez: “Un 70% o un 10% de participación en las primarias es lo que diferencia a un corredor de fondo de la política de un visitante fugaz”.





Nuria Suárez, portavoz estatal de Recortes Cero ha presentado hoy, en un acto desde Valencia y con conexión telemática junto a las portavoces de Galicia, Madrid, Euskadi, Cataluña, Canarias y Andalucía, el proceso de primarias para las Elecciones Europeas. Un proceso en el que se eligen tres cosas, el programa, la cabeza de lista y los candidatos de cada comunidad autónoma que van a formar parte de la lista.

En las últimas semanas se han celebrado varios procesos de este tipo. Desde la elección de la líder de Sumar a las primarias de las CUP para elegir a la candidata a la Presidencia de la Generalitat en las Elecciones de Cataluña.

Las primarias de Recortes Cero iniciarán el proceso de votación el 22 de abril, y hasta entonces la inscripción en el censo está totalmente abierta a cualquiera que quiera participar, aunque no sean miembros de la organización.

En la presentación estuvieron, además, las portavoces de Recortes Cero en Galicia, Pastora Fernández, en Euskadi, Ruth Hernández, en Andalucía, Violeta Tercedor, y en Canarias, Bibiana Fernández.

Durante el acto, Nuria Suárez insistió en el reto que supone unas primarias en las que se va a votar también el programa. “Nos hemos propuesto como clave la participación, porque celebrar unas votaciones así y que participe el 10% no tiene sentido, es un fracaso evidente”. La portavoz de Recortes Cero explicó que existe una regla aprobada en la Coordinadora Estatal que exige que para que una votación en el órgano sea válida, debe tener el 70% de participación, y aunque no es una condición en estas primarias, “sí es nuestra principal referencia”.

Al mismo tiempo, Recortes Cero va a elegir a los representantes de cada autonomía que van a participar en las listas. Nuria Suárez ha recordado que este es uno de los ejes que definen la identidad de Recortes Cero, “al igual que lo es la representatividad de las mujeres en los organismos de coordinación, como puede comprobarse en esta misma rueda de prensa, lo es la presencia de las nacionalidades y regiones del país en todos los procesos de forma equitativa y respetuosa”.

Por último, la portavoz de Recortes Cero ha explicado que la votación del programa de las Elecciones Europeas “no se limita a un clic”. “Estamos organizando asambleas en todo el país, presenciales y telemáticas para que cualquier elector del censo pueda participar en el debate en torno al programa, con sus opiniones y propuestas”. Para Suárez, “el esfuerzo democrático que suponen estas primarias tiene tanto valor o más que el mismo resultado electoral de las Elecciones Europeas” porque, “como se viene demostrando en las últimas citas electorales “la organización y el grado de movilización democrática de esa organización es lo que define a un corredor de fondo de la política o a un visitante fugaz”.