Cómo aplicar adecuadamente un sérum facial

No todas las personas saben cómo usar un sérum facial: si va antes o después de, si aplicar exclusivamente una gota, dos o tres, en qué zona es más efectivo, etc. Y es que estos productos ligeros y normalmente no comedogénicos, contienen altas concentraciones de ingredientes activos que no conviene desaprovechar.



Un sérum es una destilación del producto en su forma más pura, una vez eliminados todos los aceites e ingredientes pesados. Existen varios tipos que realizan tareas de cuidado de la piel que son ligeramente diferentes, unos pueden regenerar el cutis mientras otros están especializados en reducir arrugas y rellenar la piel. Dado que su consistencia es muy ligera, suelen presentarse en forma de líquidos semitransparentes.

Al estar libres de la pesada composición oleosa que tienen las cremas, los nutrientes activos de un sérum facial pueden entrar en contacto con nuestra piel de forma más directa y cubrir más terreno. Su alta concentración y naturaleza líquida les permite penetrar en las capas más profundas del tejido cutáneo y trabajar desde los cimientos: “Debemos aplicarlos siempre una vez que hayamos limpiado el rostro, antes de ponernos cualquier crema hidratante. Para que haga su magia es necesario que penetre profundamente. Nunca debemos aplicarlo encima de una crema ya que sus compuestos impiden que entre en contacto con la piel” – nos cuenta Elena García Garrido, CEO de la firma extremeña Goji Mediterránea, que aconseja aplicar una pequeña cantidad siempre sobre la piel limpia y seca, masajeando después en la zona además de cuello y escote. Su sérum revitalizante con extracto y aceite de semillas de bayas de Goji, contiene además vitamina C, ácido hialurónico vegetal de alto peso molecular, extracto de algodón, extracto de semillas de avena y lactococcusfermentlysate, un activo que estimula la renovación en la piel a través de la tecnología probiótica.

También es importante el tiempo de vida de un sérum, así como las veces que debemos utilizarlo: “Para reducir considerablemente el tamaño de una arruga o eliminar una línea o surco, no basta con aplicar el sérum unas cuántas veces, debemos ser constantes y adoptarlo como rutina. A más uso, mejores serán sus efectos a largo plazo” – sostiene Esperanza Sáenz, responsable de imagen de la firma sevillana NezeniCosmetics.

¿Cuándo y cómo utilizar los serums faciales?

Los serums faciales también se diferencian de las cremas en su forma de uso: “Antes de aplicar un sérum hay que limpiar bien la cara y eliminar todo resto de suciedad y bacterias, así como destapar los poros para facilitar la absorción. Después, el tónico o agua micelar para equilibrar el cutis, momento en el que ya podemos aplicar el sérum. Algo que mucha gente no sabe es que utilizar un contorno de ojos y crema hidratante después del sérum, hace que sus efectos se dupliquen” – aconseja Esperanza Sáenz.