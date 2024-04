La mala suerte se ceba con el Equipo Kern Pharma

El Equipo Kern Pharma se quedó este miércoles sin opciones de disputar el tercer envite de la Itzulia Basque Country (España, UCI 2.UWT, 01-06/04) después de que Pau Miquel se viese afectado en la caída masiva del último kilómetro. Hermans (ADC) salió victorioso en el accidentado sprint de Altsasu.



La etapa más larga de la edición presentaba hasta seis puertos puntuables a lo largo de los 190 kilómetros entre Ezpeleta y Altsasu. No fue hasta el kilómetro 55 de carrera, en la ascensión a Usategieta Gaina, cuando se formó la escapada del día. Cuatro corredores hicieron camino con el permiso de un pelotón que rodó tranquilo hasta la aproximación a Olaberria, donde se produjo la primera caída de la jornada en la que el líder, Primoz Roglic, fue el gran perjudicado.

El gran grupo levantó el pie y no hubo grandes movimientos hasta que llegó el llano final dirección Altsasu. En el último kilómetro, cuando los ciclistas del Equipo Kern Pharma se disponían a pelear por un buen resultado, una montonera implicó a Pau Miquel y Pablo Castrillo, dejando al catalán sin opción alguna de entrar en la disputa.

Mikel Nieve, director del Equipo Kern Pharma en País Vasco, valoró así la jornada: “Ha sido una pena esa caída final que no nos ha permitido conseguir el resultado que deseábamos. El equipo ha trabajado bien desde el inicio y estamos bastante satisfechos con la actitud mostrada. Vamos a ver si Pau Miquel descansa y puede ir recuperando estos días”.

En Francia, el Equipo Kern Pharma sumó otro top 10 en la 2ª etapa del Région Pays de la Loire Tour mediante la 10ª posición de Kiko Galván, con Álex Jaime justo a su rueda. Ambos, igual que Iñigo Elosegui, llegaron en el reducidísimo pelotón principal tras superar los cuatro pasos por la cota de Saumur, a 8 segundos de Ewan Costiou (ARK), ganador en solitario y nuevo líder.

Este jueves, más montaña en la cuarta etapa de la Itzulia Basque Country (España, UCI 2.UWT, 01-06/04) y nueva jornada con protagonismo de los repechos en el circuito de Château-Gontier en Région Pays de la Loire Tour (Francia, UCI 2.1, 02-05/04).

Itzulia Basque Country (España, UCI 2.UWT, 01-06/04)

Recorrido: 01/04 – 14:10 – 17:30. 1ª etapa (CRI): Irun – Irun, 10 km 02/04 – 13:21 – 18:00. 2ª etapa: Irun – Kanbo, 160 km 03/04 – 12:43 – 17:29. 3ª etapa: Ezpeleta – Altsasu, 190,9 km

1. Quinten Hermans (Alpecin - Deceuninck) 4h40’59” 2. Edoardo Zambanini ( Bahrain - Victorious) m.t 3. Álex Aranburu (Movistar Team) m.t … 41. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) m.t 69. Jon Agirre (Equipo Kern Pharma) m.t 70. Unai Iribar (Equipo Kern Pharma) m.t 72. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) m.t 121. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) m.t 135. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) m.t 151. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 8’03”

Clasificación general: 1. Primoz Roglic (BORA Hansgrohe) 8h36’01” 2. Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) a 7” 3. Mattias Skjelmose (Lidl Trek) a 10” … 42. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 1’02” 68. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) a 1’26” 75. Unai Iribar (Equipo Kern Pharma) a 1’35” 81. Jon Agirre (Equipo Kern Pharma) a 1’39” 91. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a 1’57” 107. Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) a 2’30” 157. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 17’56”

04/04 – 13:31 – 17:30. 4ª etapa: Etxarri Aranatz – Legutio, 159 km 05/04 – 13:06 – 17:30. 5ª etapa: Vitoria – Amorebieta, 175,9 km 06/04 – 13:47 – 17:30. 6ª etapa: Eibar – Eibar, 137,8 km

Cobertura TV en Eurosport y EITB a partir de las 15:30h

Région Pays de la Loire Tour (Francia, UCI 2.1, 02/04 – 05/04) 1ª etapa. Fontenay-le-Comte – St-Jean-de-Monts | 210km - 02/04 - 11:15h – 16:10h 2ª etapa. Châtaubriant – Saumur | 162km - 03/04 - 12:20h – 16:10h 1. Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) 3h41’36” 2. Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) a 8” 3. Emilien Jeannière (TotalEnergies) m.t. … 10. Kiko Galván (Equipo Kern Pharma) m.t. 11. Álex Jaime (Equipo Kern Pharma) m.t. 21. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) m.t. 73. Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) a 2’29” 96. Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma) a 8’52”

Clasificación general: 1. Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) 8h24’51” 2. Marijn Van den Berg (EF Education – EasyPost) a 7” 3. Kristian Sbaragli (Corratec – Vini Fantini) a 11” … 20. Kiko Galván (Equipo Kern Pharma) a 18” 25. Álex Jaime (Equipo Kern Pharma) m.t. 26. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) m.t. 70. Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) a 2’59” 91. Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma) a 9’02” 3ª etapa. Segré-en-Anjou Bleu – Châtau-Gontier-sur-Mayenne | 160km - 04/04 - 12:20h – 16:10h 4ª etapa. Marolles-les-Braults – Le Mans | 175km - 05/04 - 12:00h – 16:15h

Cobertura TV cada día en La Chaine L’Équipe desde las 13:40h