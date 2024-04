​La conjuntivitis alérgica, problema molesto que causa la alergia al polen

Con la llegada de la primavera aparecen las alergias estacionales como consecuencia de la polinización de las plantas. Se estima que en España hay 8 millones de personas con alergia al polen, de las cuales el 85% lo son a las gramíneas, seguidos por los alérgicos al olivo, arizónica, plátano de sombra, salsola y parietaria. Este año, debido de las temperaturas más altas registradas en los meses de invierno, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), prevé una primavera más duradera e intensa para los alérgicos. Por ello, los especialistas de Clínica Baviera nos ofrecen consejos para aliviar los síntomas de conjuntivitis alérgica, uno de los problemas más molestos que genera la alergia al polen.





En concreto esta sociedad médica estima que las zonas dónde los síntomas pueden ser más acusados serán Castilla y León, Castilla La Mancha (especialmente en Toledo), Andalucía (excepto en Almería y Málaga) y Madrid.

La conjuntivitis alérgica puede ir sola o acompañada de rinitis o dermatitis y sus suelen dificultar mucho la calidad de vida de los pacientes ya que puede causar enrojecimiento, escozor, picores, hipersensibilidad a la luz, hinchazón de párpados, dolor al parpadear y sensación de arenilla.

En los últimos años la incidencia de la alergia, no sólo se ha visto aumentada porque los inviernos han sido más cálidos, sino también por la contaminación. “La contaminación ejerce un efecto negativo sobre las personas alérgicas ya que las partículas suspendidas en el aire pueden irritar la conjuntiva del ojo haciendo que los alérgenos del polen penetren con más facilidad e intensifiquen por tanto los síntomas característicos de la alergia ocular”, explica el doctor Fernando Llovet, oftalmólogo cofundador de Clínica Baviera.

La duración de estos síntomas dependerá del tipo de alergia y del grado de exposición al polen. “Por lo general, la inflamación en los ojos puede desaparecer en unos días después de haber estado expuesto al polen, siempre que haya cesado la exposición al mismo. Por eso es importante detectar el alergeno causante de la alergia e intentar exponerse lo menos posible a él”, aconseja el doctor Llovet.

En general, conviene seguir estos consejos para mitigar los síntomas de la alergia:

1. Utilizar gafas de sol. Este accesorio, no solo nos ayuda a prevenir las incomodidades causadas por la luz solar en los ojos, sino que también evita que el polvo y el polen suspendidos en el aire entren en ellos.

2. Mantener cerradas las ventanas. Durante los desplazamientos en coche, es recomendable tener las ventanillas subidas. Asimismo, se aconseja mantener cerradas las ventanas de los edificios para evitar la entrada del polen en los espacios interiores. Si queremos ventilar, es preferible hacerlo durante las horas centrales del día, cuando la concentración de polen suele ser menor. Otra opción es instalar un purificador de aire para mantener el ambiente interior limpio.

3. Hidratar los ojos. Uno de los principales efectos secundarios es la sequedad en ojos y en fosas nasales. Lavar los ojos con suero fisiológico de manera habitual puede ayudar a evitar la acumulación de secreciones y a bajar la irritación y el picor. Los lavados nasales con suero también pueden ser beneficiosos para mitigar los síntomas nasales. Estos lavados oculares con suero se pueden combinar con el uso de lágrimas artificiales para hidratar los ojos. Además, se pueden aplicar compresas frías sobre los párpados para aliviar las molestias.

4. Evitar frotarse los ojos y mantener una buena higiene de manos. A menudo, por instinto o debido al propio picor causado por la alergia, nos frotamos los ojos para aliviar esa molestia, siendo preferible evitar este gesto. Además, tener una adecuada limpieza de manos es fundamental para evitar problemas mayores como conjuntivitis u otro tipo de infecciones. Tampoco es conveniente compartir con nadie toallas, almohadas o productos de maquillaje y evitar el uso de lentes de contacto.

5. Adaptar la actividad física en exteriores. Aunque se puede seguir realizando deporte al aire libre para aprovechar las horas de sol y las buenas temperaturas, es importante adaptar el umbral de esfuerzo que el paciente es capaz de realizar especialmente si tiene asma o un nivel de alergia muy alto. Del mismo modo, es importante tener en cuenta los días y horas de mayor polinización y evitar pasar por áreas con mucha vegetación.

Para terminar, el Dr. Llovet recalca; “Si los síntomas de la conjuntivitis provocan mucho malestar es recomendable acudir al oftalmólogo para que establezca un tratamiento que ayude a mitigarlos y no automedicarse. También se deberá acudir rápidamente al especialista si el paciente experimenta una pérdida brusca de visión, gran inflamación o dolor ocular”.