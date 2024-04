¿Po qué son importantes las redes sociales en los negocios de estética? El impacto de Lashes & Go

A partir del surgimiento de nuevas plataformas de comunicación, la industria de la belleza y la estética se ha transformado a la par que otros sectores.

En este sentido, el impacto de las redes sociales es fundamental para que una marca comunique y llegue a un público más amplio. Además, en estos espacios se establecen tendencias que contribuyen con las decisiones que toman los consumidores.

En este contexto, la marca Lashes & Go se ha constituido como una referencia, ya que cuenta con miles de seguidores en distintas redes sociales. Además, los locales de esta marca especializada en extensiones de pestañas suelen tener una valoración en internet de parte de sus usuarios que se encuentra por encima de las 4,5 estrellas sobre 5.

Lashes & Go, una marca con impacto en redes sociales Esta cadena cuenta con una red de salones de belleza especializados en colocación de extensiones de pestañas y otros servicios como microblading, manicura y pedicura. Además, su clientela está integrada por celebrities e influencers de alcance nacional e internacional. Gracias a estos y al trabajo que realiza su equipo de marketing, esta compañía cuenta con una difusión efectiva a través de redes sociales.

En este sentido, Lashes & Go dispone de más de 90 mil seguidores en Instagram. Por este medio, se impulsa el lanzamiento de nuevos productos y se publican imágenes y testimonios sobre los distintos servicios que ofrece esta marca. Además, esta empresa cuenta con una comunidad de más de 30 mil usuarios en Facebook y publica material audiovisual tanto en YouTube como en TikTok.

Todos estos contenidos sirven para reforzar la presencia de esta marca en internet y para llegar a más cantidad de público. Además, los locales de esta compañía cuentan con una valoración que suele estar entre 4,5 y 4,9 estrellas, con una amplia mayoría de reseñas positivas. Este elemento también contribuye a fortalecer la confianza de los clientes.

Soporte a las franquicias Esta fuerte presencia en redes sociales sirve para respaldar el negocio de los emprendedores que desean abrir una franquicia de esta marca. Además, esta empresa ofrece otras herramientas que contribuyen en este mismo sentido. Por ejemplo, a través de un sistema de geolocalización es posible encontrar locales idóneos para desarrollar estos servicios. Esto incluye un análisis de factores como el volumen de tráfico y la renta media per cápita de un área determinada.

Por otra parte, esta empresa cuenta con un software que agiliza distintas gestiones administrativas y sirve para detectar problemas en tiempo real. Otro elemento de avanzada es la aplicación propia de esta compañía, que permite desarrollar una mejor interacción con los clientes.

Lashes & Go es una marca que destaca en el sector de belleza por aprovechar el impacto de las redes sociales y otros elementos tecnológicos que ayudan a fortalecer el negocio que desarrollan sus locales.