1 de cada 4 personas tiene el cabello graso

El cabello graso se caracteriza por ser un cabello oleoso y pesado que se pega al cuero cabelludo como resultado de un desequilibrio en las secreciones de sebo de este. Afecta a aproximadamente una de cada cuatro personas y, frecuentemente, causa complejo e incomodidad.

Comprender el cabello graso Al igual que la piel, el cabello está cubierto por una película hidrolipídica compuesta por sebo y sudor, que provienen de las glándulas sebáceas y sudoríparas, respectivamente. Este sebo, que son aceites naturales que el propio cuerpo fabrica, se encarga de nutrir y proteger el cabello de los factores externos dañinos, gracias a la formación de una barrera natural. Por lo tanto, la grasa del cabello es esencial para mantener el brillo y la suavidad de las fibras capilares.

En el caso del cabello graso, sin embargo, las glándulas sebáceas segregan este sebo en exceso, lo que vuelve el cabello pesado y le da un aspecto oleoso. Solo un día después de lavarlo, el cabello se apelmaza y se pega al cuero cabelludo. En estos casos, el cuero cabelludo puede llegar a irritarse y a picar, porque no es capaz de transpirar de forma adecuada.

Realmente, las personas que creen tener el pelo graso, donde realmente se nota la oleosidad es en las raíces, y el resto de la melena puede ser normal o incluso notarse seca.

Esta condición de cabello graso es en parte genética (y, por lo tanto, hereditaria) pero puede empeorar por otros factores como: estrés, shock emocional y fatiga, obesidad, champús inadecuados o teñido constante del cabello, una dieta desequilibrada que es demasiado alta en grasas y azúcares, consumo excesivo de alcohol, fluctuaciones hormonales y algunas terapias farmacológicas y píldoras anticonceptivas.

Laboratoires Bailleul ayuda a cuidar el cabello graso En Laboratoires Bailleul son expertos en cuidar todo tipo de cabellos desde hace 75 años, por lo que, entre otros, ofrecen un champú específico para controlar la grasa del cabello, Sebophane, que puede encontrarse en cualquier farmacia.

Además, en la web de Laboratoires Bailleul se explican consejos para que el cabello graso no sea un problema, entre los que destacan: No lavar el cabello con champús demasiado hidratantes, no realizar lavados consecutivos el mismo día, mantener una dieta equilibrada, sin abusar de las grasas y los productos procesados y enjuagar el cabello correctamente.