Licuas ha logrado una posición destacada en el ámbito de la construcción y la ingeniería, enfocándose en la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental. Coincidiendo con el Día Mundial de la Eficiencia Energética, la empresa ha inaugurado un centro de trabajo en Vicálvaro bajo la dirección de Joaquín Molpeceres Sánchez, mostrando un compromiso con el uso responsable de recursos y la reducción del impacto ambiental.

Un centro innovador en sostenibilidad El nuevo centro no solo refleja el compromiso de Licuas con el medio ambiente, sino que también destaca por su innovación tecnológica. La implementación del sistema KNX permite una notable optimización del consumo energético, especialmente en la climatización, contribuyendo a la disminución de la huella de carbono. La inclusión de tecnologías como la aerotermia y una planta fotovoltaica de autoconsumo evidencia el aprovechamiento de los recursos naturales para generar energía de manera limpia y sostenible.

Iniciativas para una movilidad limpia Además de la optimización energética de sus instalaciones, Licuas ha tomado medidas decisivas para promover la movilidad sostenible. La instalación de cargadores eléctricos para vehículos en el nuevo centro de trabajo incentiva una transición hacia transportes menos contaminantes, tanto para la flota de la empresa como para sus empleados y colaboradores.

La visión del presidente de Licuas, Joaquín Molpeceres Sánchez Joaquín Molpeceres enfatiza la importancia de la eficiencia energética y la sostenibilidad como fundamentos para el futuro del planeta, impulsando un cambio positivo en Licuas y en el resto de sus empresas.

La inauguración de nuevas estaciones de recarga rápida para vehículos eléctricos en los campos de golf gestionados por Desprosa SA, se suman al compromiso de Molpeceres con el futuro verde y sostenible. Desde hace un año, campos de golf como el Golf Olivar de la Hinojosa y el Encín Golf Hotel, cuentan con estaciones de recarga que reducen las emisiones de CO₂ y mejorar la calidad del aire, apoyando así la salud pública y reduciendo la contaminación en las ciudades.

Además, destaca la colaboración con Barter para promover la movilidad sostenible y la energía solar, contribuyendo significativamente a un destino turístico más sostenible en la Comunidad de Madrid. Este paso adelante refleja el interés de Joaquín Molpeceres por integrar la sostenibilidad en sus empresas, enfocándose en el uso de energías renovables y el fomento de la movilidad eléctrica, lo que demuestra la importancia de adoptar tecnologías limpias y energías renovables en sus empresas, lo cual es fundamental para la construcción de un futuro más verde y sostenible.

"La eficiencia energética y la sostenibilidad no son simplemente parte de nuestra estrategia empresarial; son los pilares sobre los que se construye el futuro de nuestro planeta", señala Joaquín Molpeceres.

Impacto en el sector El enfoque proactivo de Licuas hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética no solo refleja su compromiso con la protección ambiental, sino que también sirve como un llamado a la acción para otras empresas en la industria. A través de la innovación y la implementación de tecnologías limpias, Licuas está marcando el camino hacia un modelo energético más eficiente y sostenible.

Compromiso con la comunidad y el medioambiente Además de sus avances tecnológicos y operativos, Licuas se ha comprometido siempre con la comunidad y el medio ambiente. La empresa ha participado en diversas iniciativas y proyectos destinados a promover la conciencia sobre la importancia de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Estas acciones, que van desde programas educativos hasta la colaboración en proyectos de reforestación y conservación, reflejan la filosofía integral de Licuas de contribuir positivamente a la sociedad y al planeta.

Futuro sostenible En 1949 se instituyó el 14 de febrero como el Día Mundial De La Energía, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de hacer un uso responsable y eficiente de los recursos energéticos procedentes de fuentes de energía limpias, como la solar, la eólica o la hidráulica. Además del uso responsable de estas energías, el ODS7 de Naciones Unidas aboga por garantizar el acceso de toda la población a ellas. Según datos de la ONU, aunque esta cifra ha aumentado del 73 % en 1998 al 90 % en 2020, aún hay en el planeta más de 700 millones de personas sin acceso a la electricidad.

Mirando hacia el futuro, Licuas y Joaquín Molpeceres Sánchez continúan explorando nuevas tecnologías y métodos para mejorar aún más su eficiencia energética y reducir su impacto ambiental. La empresa promueve la implementación de prácticas de trabajo que reduzcan el desperdicio y fomenten el reciclaje.

Una inspiración para la industria El nuevo enfoque de Licuas en el ámbito de la sostenibilidad demuestra que es posible alcanzar nuevas operativas mientras se protege el medio ambiente. Joaquín Molpeceres Sánchez, presidente de Licuas, ha visto la sostenibilidad no como un desafío, sino como una oportunidad para innovar.

Para más información sobre Licuas y sus iniciativas en eficiencia energética y sostenibilidad, se puede visitar la web de la empresa. Para conocer más sobre la visión y el compromiso de Joaquín Molpeceres Sánchez con un futuro más verde se puede la web del experto.

En un mundo donde los desafíos ambientales se vuelven cada vez más apremiantes, el enfoque proactivo de Licuas y Joaquín Molpeceres Sánchez ofrece una ruta clara hacia un futuro más sostenible. Su compromiso con la eficiencia energética, la innovación sostenible y la responsabilidad corporativa continúa marcando la diferencia, estableciendo un ejemplo a seguir para generaciones futuras en la industria y más allá.