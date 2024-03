​Mareille Meijering renueva su vínculo con "la familia" Movistar Team hasta 2027

Movistar Team tiene el placer de anunciar este jueves que Mareille Meijering (Stadskanaal, NED; 1995) ha firmado un nuevo contrato para las próximas tres campañas con el equipo que dirige Sebastián Unzué. La ciclista neerlandesa permanecerá así con las azules como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2027.





En tan solo once meses como parte de la escuadra telefónica, Mareille se ha confirmado como un ejemplo de esfuerzo, valores humanos y calidad deportiva. Tras superar una larga lesión en 2023, año de su aterrizaje en la estructura de Abarca Sports, la 'oranje', hasta hace pocos meses profesora universitaria de Económicas, ha ofrecido brillantes resultados en el arranque de 2024.

Vencedora de la Vuelta a Extremadura, así como de su jornada reina en Guadalupe, Meijering se exhibió al ataque en el reciente Trofeo Binda y fue 9ª ante las mejores escaladoras worldtour en Jebel Hafeet, final en alto de Emiratos.

DECLARACIONES / Mareille Meijering:

"Mi vida ha cambiado muchísimo en el último año. Pasar de estar dando clases en la universidad como empleo principal a dejarlo todo y dedicarme al cien por cien al ciclismo... Lógicamente 2023 no fue el año que todo el mundo esperaba, con mis lesiones y las vicisitudes deportivas que tuve que superar, así que el principal foco para este invierno era cuidar de mi salud y dar el máximo.

Para mí ha sido una sorpresa todo lo que he sido capaz de mejorar en los últimos meses. Pasar de ser gregaria a lograr hace dos semanas mi primera victoria como profesional es increíble.

El equipo no ha dejado de creer en mí, me ha ayudado en los momentos difíciles y me ha dado todo el tiempo y espacio que necesitaba para recuperarme. Por eso ha sido muy fácil tomar la decisión de quedarme cuando ha llegado el momento de renovar.

Siempre oyes de este equipo desde fuera que son como una familia, pero no te das cuenta de verdad hasta qué punto llega eso hasta que no entras a formar parte del mismo. El ambiente es super bueno, el nivel es altísimo, corredoras del máximo nivel pero grandes personas ante todo, y el staff es increíble, siempre dejándose la vida para que tengamos todo lo que necesitamos.

¿Mis objetivos de futuro? El límite es el cielo, o eso dicen... Fuera bromas, lo principal para mí, y lo que va a marcar los pasos adelante que puedo lograr, será la constancia a lo largo del tiempo. Y creo que hay muchas cosas en las que puedo seguir aprendiendo del equipo. Aunque casi soy una abuela (ríe), muchas veces siento que sigo teniendo 20 años por todo lo que aprendo de las chicas y del staff cada día".