Nerea Albarran de la Cruz da fuerza con ‘Oponea, la reina de las oposiciones’, a cualquiera que quiera empezar esa carrera de fondo

Nerea Albarran de la Cruz es la primera vez que escribe una obra. Aterriza en el mercado editorial con Opoenea, la reina de las oposiciones.

Lo que más destaca de su libro es la motivación de inspirar a aquellas personas que están pensando en opositar, asesorarles con sus propias estrategias, ofrecerles ayuda para hacerles frente a las adversidades que van a encontrar a lo largo del proceso de oposiciones de Educación.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, “mi experiencia personal en el proceso de oposiciones, estrategias y consejos para obtener la mejor nota de tu promoción, técnicas para organizar tu día de estudio y como hacer frente a la frustración, nervios, miedos y altibajos que te surgen a lo largo del camino de la plaza”

Sinopsis "Yo también empecé un día. Y te aseguro que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Ten coraje, ármate de valor, respira hondo y empieza. Solo los valientes dan el primer paso, incluso cuando todavía no se ve toda la escalera. Solo hay dos errores que puedes cometer en el camino a lograr tu plaza: no empezar y no llegar hasta el final. Pero todo nuevo comienzo, así como el proceso de las oposiciones, es un viaje, un viaje que requiere de un plan. Abróchate el cinturón, vamos a por tu plaza, y vamos con todo", afirma el autor.

Autora Nerea Albarran de la Cruz (Beasain, 1990). Su dilatada experiencia en el ámbito educativo y su alta capacidad en el desarrollo, liderazgo y ejecución de actividades empresariales formativas, así como su alta cualificación y méritos, le han llevado a compartir, esta vez a través de la literatura, su conocimiento y relato sobre la capacitación y superación de pruebas y exámenes en los procesos selectivos de concurso-oposición de docentes. Hoy, miles de aspirantes han superado el proceso selectivo y son funcionarios gracias a su gran labor.