Expo Teatro 2024 cierra el telón con broche de oro

"El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma" - Arthur Miller.

Una vez más la Expo Teatro 2024 se vistió de gala con 8 puestas en escenas presentadas del 14 al 21 de marzo en la Sala Experimental Pilar Aguirre, del Teatro Nacional Rubén Darío, siendo nuevamente un éxito rotundo.



Esta iniciativa surgió en el año 2013, por el reconocido actor de teatro, cine y televisión nicaragüense Salvador Espinoza, promotor cultural y a la vez subdirector del TNRD, con el objetivo de promover dicha disciplina en conjunto con otros grupos teatrales de Centroamérica, conmemorando así, el Día mundial del Teatro, celebrado cada 27 marzo.

A las 7:15 p.m. del jueves 14 de marzo, la Expo Teatro abrió el telón con la obra El Oso, de Antón Chéjov, llevada a escena por el grupo Comedia Nacional de Nicaragua, dirigida por Aníbal Almanza y protagonizada por Ruth Ruiz Flores, Edwin Chávez e Ivonne García, continuando la Compañía de Teatro Mayboarte, con dos obras en una: El técnico teatral, basada en la obra de Elberth Sotomonte y Germán Castro, y Esa loca manía de amor al teatro, de Luis H. Agurto, bajo la dirección de Erasmo Alizaga y Mayra Bonilla, y las actuaciones de María Alizaga Bonilla, Milagro Huete, Aby Nicaragua y Edwin Chávez.

"Es agradable poder tener estos espacios teatrales para nosotros los artistas nacionales que hacemos muchos esfuerzos en cada puesta en escena. Se debe trabajar la proyección en los diferentes medios para lograr obtener mayor público en los diferentes espacios teatrales", expresó la actriz María Alizaga Bonilla.

El teatro infantil no podía faltar con el grupo de Títeres Guachipilín, que presentaron Coco y Caribe, de Zoa Meza, bajo la dirección de Gonzalo Cuéllar, y con el grupo Los Ilustres Desconocidos con la obra El negrito Cuñú Cuñú, basada en los personajes de la canción homónima del cantautor Mario Montenegro, puesta en escena por su autor y director Nabucodonosor Ganímedes, quien también dirigió y presentó la pieza El retablillo de don Cristóbal, adaptación de la obra de Federico García Lorca, con el grupo UNITE, conformado por Alejandra González, Silvia Gabriela Marín, David Soza y Eduardo Estrada.

Teatro Estudio de Nicaragua (TENIC) se hizo presente con la obra cargada de humor Petición de mano, de Antón Chéjov, dirigida por César Paz y protagonizada por Ulises Pérez, Jorge Orozco, Rebecca Cortez y María Medrano.

"Para mí la Expo Teatro es una oportunidad para los grupos que amamos el arte escénico en Nicaragua, para así mostrar lo mejor del trabajo y el esfuerzo que cada uno de los grupos hace para lograr tener una representación del teatro. Es un privilegio ser parte de la expo, porque no todos participan, y me siento muy agradecido y honrado con la invitación", expresó el actor Jorge Alfredo Orozco, conocido como el Payaso Dulcito.

El grupo Las hijas del Maíz se tomó el proscenio con Juegos de señoritas, adaptación de la obra de Arístides Vargas, dirigida por Alicia Irene Pilarte y estelarizada por Reyna Gutiérrez, Liduska Pacheco y Dorling López, cerrando con broche de oro el grupo Quiebraplata y Oscurana, con la magistral obra El mar de la tranquilidad, de Mónica Ocampo, con las actuaciones de Eduardo Espinosa, Viktorio Godoy y Scarleth Ibarra.

También dentro del marco de la Expo Teatro, ofrecieron otras actividades culturales como el panel de creación y fantasía en el teatro infantil, con los dramaturgos Zaida Urbina Silva, Zoa Meza e Isidro Rodríguez, quien también brindó una conferencia sobre Rubén Darío como intertexto y personaje teatral.



"La Expo Teatro del TNRD fomenta la creatividad de los grupos teatrales establecidos y emergentes, dándoles la oportunidad de presentar sus trabajos, intercambiar experiencias y compartir tiempo juntos, además, le permite al público en general disfrutar de una gran variedad de obras teatrales de calidad, fortaleciendo la cultura y la pasión por las tablas", expresó el actor y cantante Eduardo Espinosa.

"La Expo Teatro es una excelente iniciativa de reunir grupos talentosos de teatro, se ha convertido en un espacio de aprendizaje y convergencia entre colegas teatrales", expresó el actor Gerald Vargas. La Expo Teatro ha reunido a más de 50 grupos teatrales nacionales e internacionales en un solo escenario, presentándose de manera ininterrumpida hasta el año 2019, debido a la pandemia del COVID-19, retomándose en el 2023.

La intención es hacerla nuevamente Centroamericana, afirmó el actor Salvador Espinoza.