Venta de empresas por jubilación de los propietarios: todo lo que has de saber

Son numerosos los motivos que pueden dar pie a que quiera venderse una empresa. Hoy profundizaremos en uno de ellos: la jubilación. En algunos casos, cuando el propietario del negocio en cuestión llega a una edad considerable, decide ceder el mando a algún familiar de mucha confianza, como podría ser un hijo. Sin embargo, no siempre existe dicha posibilidad por falta de voluntad o de descendencia.



Cuando no es viable, la Venta de empresas se convierte en una alternativa que tienen muy en cuenta los propietarios. Si bien es cierto que el factor sentimental pesa mucho, sobre todo si levantaron su empresa desde cero y cosecharon un cierto éxito, tarde o temprano acaba surgiendo la necesidad de desprenderse de ella.

Seguidamente hablaremos del proceso en sí. En concreto, averiguaremos qué motivos son los que derivan en que la mayoría de propietarios prefieran optar por la venta de empresas. Por último, desvelaremos una clave esencial para que el proceso sea exitoso.

Causas que lleva a una empresa a su venta por jubilación del propietario

Aunque en un futuro puede cambiar, a día de hoy la edad de jubilación establecida en España se sitúa en los 65 años. Es innegable que, al llegar a esta edad, son muchas las preocupaciones que rondan la cabeza del propietario de una empresa. Claros ejemplos son aquellas que guardan relación con su salud.

El estado físico empieza a ser más delicado, así como incluso el psicológico. Llevar a buen puerto una empresa exige mucha dedicación durante una gran cantidad de años, factor que puede haber dado pie a que el propietario haya lidiado a lo largo de varias décadas con una inevitable sensación de estrés y/o ansiedad.

Así pues, es comprensible que al llegar a la edad de jubilación quiera desprenderse de la empresa para evitar seguir sufriendo ese nerviosismo por el que inevitablemente pasan casi todos los empresarios.

En algunos casos, la empresa exige un esfuerzo físico que el propietario ya no se verá capaz de realizar por los impedimentos propios de la edad.

Pero no todo se resume en factores relacionados con la salud. Y es que la economía también entra en juego. Tal vez la base reguladora sea escasa y el propietario, tras jubilarse, termine percibiendo un importe con el que le resulte difícil llegar a final de mes. Acabamos de describir una situación que, por desgracia, es bastante habitual en nuestro país.

Afortunadamente, los propietarios pueden recurrir a la venta de empresas para que la falta de ingresos deje de ser un problema. Algunos optan por invertir la inyección de liquidez obtenida tras desprenderse de su negocio, mientras que otros se decantan simplemente por ir asignándose una cantidad al mes que, sumada a la jubilación percibida, pasa a convertirse en una cifra más que digna para ir gastando mensualmente.

A la lista de causas que lleva a una empresa a su venta por jubilación del propietario hay que sumar otra que no conviene obviar: darse cuenta de que la tendencia a nivel de ventas e ingresos en general es negativa.

Los mercados cambian cada dos por tres, sobre todo cuando la tecnología evoluciona a un ritmo tan vertiginoso como lo está haciendo actualmente. Un claro ejemplo es el del surgimiento de la Inteligencia Artificial, la cual previsiblemente acabará poniendo en jaque a algunas profesiones. Supongamos que la empresa está especializada en algún tipo de servicio que cada vez está más perfeccionado por la IA. Ante una situación como la recientemente descrita, la jubilación pasa a ser la excusa perfecta para vender el negocio antes de que pierda más valor.

La importancia de contratar una consultora especializada en venta de empresas

No importa cuál sea la razón que lleve a un futuro jubilado a querer vender su empresa. En todos los casos, conviene depositar la confianza en una consultora que se haya especializado en este tipo de procesos.

Hoy en día son numerosas las consultoras existentes, así que tal vez el propietario del negocio en cuestión tenga dificultades para tomar una decisión. Para agilizarla y simplificarla, es recomendable fijarse en los años de experiencia que ha acumulado. ¿Cuenta con una dilatada trayectoria a sus espaldas? En tal caso será un acierto absoluto decantarse por ella.

Contratar los servicios de una consultora tan experimentada dará pie a que conozca el sector en el que opera tu empresa. Gracias a ello, sabrán orientarte a la hora de determinar un precio que pueda considerarse justo y que sea beneficioso para ti.

Además, no les resultará complicado dar con buenas oportunidades, lo cual será fruto en gran medida de lo amplia que será su red de contactos. En definitiva, la venta de la empresa se cerrará incluso antes de lo previsto y podrás disfrutar de la jubilación que te mereces sin ningún tipo de preocupación en términos empresariales.